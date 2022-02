IS-raadin tuomio: Yksi Suomen Euroviisu-biiseistä ylitse muiden – ja se ei ole Rasmus: ”Ensikuulemalla vihasin syvästi”

IS:n raati arvioi UMK-kappaleet.

IS:n toimituksen raati kävi tiukan keskustelun tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun kappaleista. Vain yksi ehdokkaista sai lähes varauksettoman suosion.

Raati antoi pisteet euroviisutyyliin: pisteitä sai antaa vapaasti 1-12, mutta 9 ja 11 pistettä ei saanut antaa. Samaa pistemäärää ei ollut mahdollista antaa kahta kertaa. Kappaleet ovat jutussa esiintymisjärjestyksessä.

Uuden musiikin kilpailun voittaja pääsee Suomen euroviisuedustajaksi Italian Torinoon toukokuussa. UMK ratkeaa lauantaina Turun Logomossa ja suorassa lähetyksessä TV1:llä klo 21.

Raatiin kuuluivat IS:n viihdetoimittaja Iida Tani, eri maiden viisuja ahmiva toimitussihteeri Tatu Onkalo, viisuista paikan päältäkin raportoinut Tv-lehden toimittaja Pauliina Leinonen sekä aina sanavalmis toimittajaveteraani Tuomas Manninen.

The Rasmus: Jezebel

Yksi maamme kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä on peitonnut muut ehdokkaat mennen tullen Youtuben puolella, sillä Jezebelin videota on katsottu ainoana yli miljoona kertaa. Bändiin tuo uutta virtaa Tiktakista tuttu kitaristi Emppu Suhonen. Kappaleen tekijät: Lauri Ylönen, Desmond Child.

Pauliina: I Was Made for Lovin' You, Born to Be My Baby, Poison... Desmond Child on mies lempibiisieni takana. Kuinka innoissani olinkaan kuullessani amerikkalaisen musiikkineron osallistuvan Suomen viisukarsintaan! Jezebeliin sytyin pikku hiljaa, sitten täysillä. Olisin kaivannut enemmän iskevyyttä ja räjähtävyyttä kertosäkeeseen. Oli myös vaikea totutella laskevaan melodiaan. Toivoisin, että live-esitys rakennettaisiin suoraan komean lyriikkavideon pohjilta. Emppu sopii loistavasti Jezebeliin ja vienee Laurin ohella huomion finaalissa

Tuomas: Siitä harvinainen euroviisubiisi, että tarttuu korvaan jo ekalla kuulemalla kuin keltainen täi mustaan tervaan. Kestää myös nupit kaakkoon -testin, eli sitä parempi ja mahtipontisempi, mitä enemmän volyymia. Video antaa odottaa paljon myös lavaesiintymiseltä.

Iida: Olen eri mieltä Tuomaksen kanssa, sillä en muista kappaleesta mitään muuta kuin Ylösen hiuksissa olevan sulan. Ennakko-odotuksiin verrattuna suurin pettymys ja ainoan yllätyksen itselleni tarjosi se, että The Rasmus on enää ylipäätään olemassa. Voisiko Italiaan lähettää tästä kokoonpanosta vain Empun ja mielellään myös loput TikTakin naiset?

Tuomas: Emppu oli kyllä päällikkö.

Tatu: Minulla käylähti mielessä, että löyhähtääkö nämä sitomisfantasiat vähän elähtäneeltä. Nopeasti totesin, että se taitaakin olla charmantti klassikkopartavesi mikä tuoksahtaa.

En enää tiedä miten päin olisin. Toisaalta haluaisin, että kaikki maat lähettäisivät viisuihin omat rampampaminsa. Tässä meillä olisi kuitenkin menestyksen avaimet käsissä toista vuotta peräkkäin. Ei saisi antaa tällaisten asioiden vaikuttaa, mutta mitä enemmän seuraan muiden maiden ankeita valintoja viisuihin, sitä enemmän alan kallistua äänestämään Rasmusta.

Iida: Sen jälkeen, kun Saara Aallon piti tuoda Suomelle viisuvoitto brittifanien turvin, en usko enää puheisiin ”kansainvälisestä fanipohjasta”. Ja oletteko kaikki unohtaneet Daruden?

Tatu: Joo, se on haihattelua, että ”silloin joskus” tunnetusta artistista tai nimekkäistä lauluntekijöistä olisi sinänsä viisuissa juuri hyötyä. Tässä tapauksessa he ovat saaneet kuitenkin kasaan modernin viisuklassikon ainekset.

Pauliina: Daruden silloista viisukappaletta ei voi verratakaan Jezebeliin.

Rasmuksen pisteet: 38 Iida: 6 Tatu: 10 Pauliina: 12 Tuomas: 10

Isaac Sene – Kuuma jäbä

Eri genrejä yhdistelevä artisti julkaisi ensimmäiset singlensä vuonna 2019 ja ep:n vuonna 2020. Urakiito hyytyi koronan peruttua livekeikat, mutta nyt on aika astua suuren yleisön tietoisuuteen. Kappaleen tekijät: Isaac Sene, Yrjänä.

Pauliina: Rohkea ja persoonallinen biisi artistilta, joka on lähes täysin valmis paketti maailmanvalloitukseen. Kuumaa jäbää en välttämättä laittaisi Suomen edustusbiisiksi euroviisuihin, mutta Isaac Senen kaltaista lahjakkuutta eivät Suomen rajat pidättele.

Tatu: Vaikeaa edes laskea, kuinka monella tavalla tämä setti olisi voinut mennä totaalisen pieleen.

Tuomas: No pieleen ainakin sillä tavalla, että töpseli ei ehkä ollut kunnolla seinässä, kun ääni pätki ja säksätti ja jäbän kuumuus siirtyi kuuntelijaan, joka rytmihäiriötä peläten ja hikoillen alkoi availla ylänappia.

Tatu: No minä tarkoitin kyllä sitä, millainen queerbait-murrehirviö tämä voisi olla. Uskomatonta, mutta lopputulos onkin tyylikäs ja sopivasti outo, eikä tyydy vain vihjailemaan. Ja jos murre jotakuta häiritsee, niin me junantuomat olemme saaneet koko elämämme kuunnella stadilaista mongerrusta popmusiikissa. Jo on aikakin päästää suomen kieli kahleistaan!

Tuomas: Sanotaan vielä, että tämä tyyppi olisi kohteliaasti ohjattu ulos studiosta silloin kun minä aloitin euroviisujen parissa, mikä oli se vuosi, kun Jarkko ja Laura voittivat biisillä Kun silloin ennen.

Iida: Yksi omista suosikeistani. Näen jo sieluni silmin, millaisen lavashow’n kappaleen ympärille voi rakentaa. Toivon, että se uskalletaan vetää sopivalla tavalla överiksi, sillä aineksia on! Uskon myös, että kielestä huolimatta kappale voisi upota myös kansainväliseen yleisöön. Tämäkin ehdokas meni heittämällä omalle Spotify-listalleni.

Tuomas: Tämä lähtisi heittämällä omalta Spotify-listaltani, jos olisin sellaisen osannut tehdä... Kilpailee Hurricanen kanssa voitosta sarjassa voisitteko-lapset-kuunnella-kuulokkeilla.

Tatu: Isaacille lupaa vain hyvää, jos biisi ärsyttää Tuomasta.

Iida: Kuulokkeilla tai ilman, tämä saa mun puolesta soida täysillä koko kesän Helsingin (toivottavasti pian) avautuvilla terasseilla!

Isaac Senen pisteet: 26 Iida: 8 Tatu: 8 Pauliina: 8 Tuomas: 2

Olivera – Thank God I’m an Atheist

Suurelle yleisölle vieras, mutta Spotify-faneja ympäri maailmaa hankkinut laulaja on julkaissut neljä omaa EP:tä. Kappaleita syntyy myös muille artisteille, joista tunnetuin lienee dj-suuruus Tiësto. Kappaleen tekijät: Katriina Ullakko (Olivera), Lenno Linjama, Alpo Nummelin.

Tuomas: Riparin söpöin tyttö esiintyy iltanuotiolla, jätkät ihailevat, kunnes takarivissä joku kysyy pitkästyneenä, mitä tarkoittaa ”Kiitos Jumala, että olen eteisessä”.

Tatu: Voi hyvää päivää.... No, ethän sinä Tuomas ihan metsässä ole, vähän niinkuin Jumalan eteisessähän tässä ollaan.

Pauliina: Olisin luullut, että tällainen herkkä runotyttömäinen tunnelmointi purisi näistä kappaleista juuri eniten Tuomakseen.

Tuomas: Reetan Younghearted-tunnelmointi uppoaa paremmin setämieheen.

Tatu: Minusta kappale on kaunis ja sanat mielenkiintoiset. Harmittaa, että genre on kulutettu viisuissa puhki paljon heppoisemmilla esityksillä, mutta eihän se Oliveran vika ole.

Pauliina: Tatu on oikeassa, näitä on joka vuosi euroviisuissa. Menestys ei ole ollut kummoinen. 28-vuotiaalla Oliveralla on lumoava ääni!

Iida: Samaa mieltä, Oliveran ääni on kerrassaan ihana. Kappale on myös upea ja kansainvälinen ja lähettäisin tämän ylpeänä Italiaan. Uskoisin jopa menestysmahdollisuuksiin, mikäli kaikki muut Euroopan maat Måneskin-huumassaan turvautuisivat järeämpiin otteisiin. Pelkäänpä kuitenkin, että äänestävä yleisö ei tälle syty.

Oliveran pisteet: 26 Iida: 7 Tatu: 7 Pauliina: 6 Tuomas: 6

Bess: Ram pam pam

Vuonna 2019 debyyttialbuminsa julkaisseen artistin viisuehdokas on killunut Spotifyn Suomen top 50-listan kärjessä julkaisustaan asti, eikä loppua suosiolle näy. Kappaleen tekijät: Bess, Jonas Olsson, Tomi Saario

Tuomas: Ihanasti rullaava biisi jokaiselle, joka on ihaillut Paula Koivuniemeä, Rantanplania, Kaija Koota ja Rin Tin Tiniä. Uhmakas naisenergia päättyy vähän oudosti kahteen ähkäisyyn.

Tatu: Rullaa nuoremmallekin! Odotin Bessiltä suuria, mutta hänpä toikin kisaan uransa parhaan kappaleen. Minulle hän on jo kisan voittaja, sillä tätä biisiä tullaan bailaamaan tästä seitsikosta pisimpään.

Iida: Kappale, jota ensikuulemalla vihasin syvästi, koska kertosäe jäi soimaan päähän tuntikausiksi. Ehkä juuri siksi tämä on niin nerokas? Lopulta nöyrryin ja lisäsin biisin omalle soittolistalleni. Nyt Ram pam pam on yksi ehdottomista suosikeistani, jonka uskon pääsevän aina Italian viisulavalle asti.

Pauliina: Leimoja passiin vaan! Kukapa sitä ei kaipaisi takaisin maailmalle ja bailaamaan tukka putkella. Bess repäisee räväkästi, ja minä olen messissä. Superyllättäjä. Jos The Rasmus ei lähde Torinoon, Bess lähtee! J*malauta jäänee luultavasti matkasta sääntöjen takia.

Iida: Uskon tähän enemmän kuin Rasmukseen! Tämä on mielestäni kappaleista ainoa, joka jää oikeasti soimaan päähän heti ensikuulemalta. Eikö täydelliseltä viisulta juuri sitä kaivata?

Tatu: Kieltämättä olisi kivaa esitellä viisuyleisölle muutakin suomen kieltä kuin Kuunkuiskaajia ja Katri Helenaa.

Bessin pisteet: 40 Iida: 10 Tatu: 12 Pauliina: 10 Tuomas: 8

Younghearted – Sun numero

Youngheartediin kuuluvat laulaja Reeta Huotarinen sekä kitaristit Atte Ranta ja Emil Korkiakoski. He ovat julkaisseet kaksi albumia ja olleet Emma-ehdokkaana Vuoden yhtyeeksi. Kappaleen tekijät: Reeta Huotarinen, Joonas Keronen, Vilma Lähteenmäki.

Tatu: Kaikki tämän vuoden kappaleet saavat minut hienosti imaistua mukaan omiin maailmoihinsa – tässä tapauksessa jonnekin koronaeristykseen, jossa on taidettu avata kaapin perällä säästelty viinipullo...

Tuomas: Tosi kaunis, mutta puuttuu se ekstra, joka olisi ehkä saatu, jos laulaja Reeta olisi videolla edes kerran noussut sohvalla vaikka istumaan. Kyllä Leevin Mitä kuuluu Marja-Leena on tästä puhelin-tematiikasta yhä ylivoimainen biisi.

Iida: Oma suosikkini, vaikkakin olen bändin suurena fanina ehkä jäävi sanomaan. Younghearted ei petä koskaan ja Reetan ääni yhdistettynä nokkeliin lyriikoihin uppoavat kaltaiseeni Z-sukupolven edustajaan. Tätä kuunnellessa todella uppoaa viinilasillinen jos toinenkin, ja puhelimen muistioon voi samalla luonnostella haikean viestin ihastukselle tai entiselle poikaystävälle – kunhan ei paina lähetä-nappia.

Pauliina: Kaunis ja herttainen illanistujaisbiisi, joka toimii enemmän suomalaisyleisölle kuin eurooppalaisille. Hukkuisi Torinossa Latvian funkyhassuttelujen, Viron Aviciita mukailevan voimabiisin ja eri maiden rockryminöiden sekaan.

Tuomas: Joo, hukkuisi samalla tavalla kuin Reeta on hukkua tuonne sohvaan videolla... enkä tiedä, onko illanistujaisbiisi, kun vaan maataan aneemisen näköisenä.

Pauliina: Korona-ajan illanistujaisbiisi.

Tatu: Minusta Reetan ei tarvitse lähteä sohvalta koikkelehtimaan mihinkään, kappale kasvaa juuri sopiviin mittoihin. Youngheartedin suurin ongelma kisassa taitaa olla, että ainakin minä olen jo valmis vetämään jalkaani muutakin kuin kalsarit.

Youngheartedin pisteet: 27 Iida: 12 Tatu: 4 Pauliina: 4 Tuomas: 7

Cyan Kicks – Hurricane

Kaksi albumia julkaisseen bändin muodostavat Susanna Alexandra, Niila Perkkiö, Leevi Erkkilä ja Pietari Reijonen. Yhtyeelle oli sovittu jo ensimmäiset ulkomaankeikat, mutta pandemia keskeytti maailmanvalloituksen. Hurricanea on ollut tekemässä myös Amaranthen laulaja Elize Ryd. Kappaleen tekijät: Niila Perkkiö, Susanna Alexandra, Elize Ryd.

Iida: Harmillista sanoa, mutta en keksi tästä kertakaikkiaan mitään sanottavaa. Useammankaan kuuntelukerran jälkeen kappale ei ole onnistunut jäämään päähäni. Osasin odottaa, että ainakin yksi rockyhtye finaalissa nähdään, kiitos Blind Channelin, mutta valitettavastu tästä puuttuu viime vuodelta tuttu asenne (ja keskisormet).

Tuomas: Ikävä kyllä olen samaa mieltä, pystyin kuuntelemaan 56 sekuntia, missä ajassa oma hengitysrytmini alkoi pätkiä ja päänsärky nosti päätään... paitsi biisi, myös video aiheutti huonovointisuutta enkä ole varma, oliko tekstissä muita avuja kuin että sanat olivat peräkkäin, eivät päällekkäin.

Pauliina: Odotin alun jälkeen enemmän. Vaikka kertosäe jää kuin nakutettu päähän, en oikein pidä siitä. Se on turhan lattea makuuni — miksi pitää himmailla, miksei voisi vetää vaan suoraan kovaa ja korkealta!

Tatu: Yllättävän rankkaa kritiikkiä teiltä, vaikka vähän samoja ajatuksia on minullakin. Kovaa ja tyylikästä tykitystä, joka imaisee mukaansa, mutta sisältö jää ohueksi. Hurricane olisikin täydellinen viisu Ruotsille, mutta hehän eivät ymmärtäisi sitä valita edes finaaliin.

Pauliina: Tämä on keskitason biisi, mutta ei epäilystäkään siitä, etteikö yhtye osaisi revitellä keikoilla! Laulaja Susanna kertoi haastattelussani UMK:n live-esityksen olevan aivan eri luokkaa kuin musiikkivideo.

Iida: Totta, kunnon lavashow voi tehdä tälle ihmeitä. Jännittävää nähdä, mitä yhtye on keksinyt!

Cyan Kicksin pisteet: 15 Iida: 2 Tatu: 5 Pauliina: 7 Tuomas: 1

Tommi Läntinen – Elämä kantaa mua

40 vuotta musiikkia tehnyt veteraani kirjoitti itsensä suomi-rockin historiaan 90-luvun jättihiteillään. Tällä kertaa kappaleen ovat kuitenkin tehneet Haloo Helsinki -yhtyeen jäsenet. Kappaleen tekijät: Leo Hakanen, Jere Marttila, Elli Haloo.

Iida: Tätä kuunnellessani näen silmissäni kotimaisen elokuvan kohtauksen, jossa ajellaan moottoripyörällä pitkin ilta-auringon valaisemaa asfalttitietä. Kappale on Haloo Helsingin käsialaa, mikä kuuluu vahvasti läpi. En usko viisumenestykseen eikä nouse Läntisen ikivihreiden tasolle, mutta ei tämä huonoimmasta päästäkään ole.

Tatu: Minut yllättää joka kerta, miten hyvälle tuulelle tämä biisi saa. Tekee mieli laulaa mukana ja ostaa moottoripyörä! Tommilla on kyllä aina paikka sydämessäni, Via Dolorosa kuuluu lapsuuden soudtrackiin.

Pauliina: Todellakin hyvän mielen biisi kisan seniorilta. Vaikkei Tommi taida mennä lähellekään kisan kärkeä, toivoisin tästä kesähittiä maakuntien raiteille.

Tuomas: No siis, tuota... tästä saisi rönsyt leikkaamalla ihan kelpo Harrikka-mainoksen. Ja joo, hellyttävä kyllä, vähän karhealla tavalla. Vaikka olemme ikäsamikset ja minua kutsuttiin kansakoulussa Tommiksi, niin en kuitenkaan osaa osoittaa kuin myötätuntoa...

Tatu: Ehkäpä kolmekymppiset tekijät ovatkin suunnanneet kappaleensa meille keski-iästä vasta haaveileville. Harrikkarahat on jo rahastoitu, mutta karu totuus paljastuu sitten myöhemmin?

Tommi Läntisen pisteet: 20 Iida: 4 Tatu: 6 Pauliina: 5 Tuomas: 5

Lopputulos: