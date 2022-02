Viihdelegenda Aarre Elo on kuollut

Yleisradion pitkäaikainen ohjelmajohtaja Aarre Elo on kuollut sairauskohtaukseen.

Yleisradion pitkäaikainen ohjelmajohtaja Aarre Elo on kuollut. Asian Ilta-Sanomille vahvistaa hänen tyttärensä Ylen tv-kuuluttaja Maria Jungner.

Elo kuoli 87-vuotiaana sairauskohtaukseen hoitokodissa.

Suomalaisen viihteen keskushahmoihin lukeutunut Aarre Elo muodosti 1960-luvulla Jukka Virtasen ja Matti Kuuslan kanssa VEK-ryhmän, jolla oli merkittävä vaikutus suomalaisen televisioviihteen kehitykseen sen alkuaikoina.

Aarre Elo ja Teija Sopanen vuonna 1970.

Tunnetuin heidän ohjelmistaan oli Lumilinna-menestyskomedia, joka palkittiin vuonna 1965 Montreux’n kansainvälisillä televisiofestivaaleilla parhaana viihdeohjelmana. Sitä pidetään suomalaisen viihdeteollisuuden kansainvälisenä läpimurtona.

Ylen uutisen mukaan Elo nousi 1960-luvun lopulla Ylessä viihdepäälliköksi ja myöhemmin TV1:n ohjelmajohtajaksi. Yksi Elon tekemistä tunnetuista viihdeohjelmista oli rohkeana pidetty ajankohtainen keskusteluohjelma Jatkoaika (1967–1969), jota Elo myös itse juonsi. Muita Jatkoajan tunnetuksi tekemiä juontajia olivat muun muassa Lenita Airisto ja Hannu Taanila.

Jatkoaika oli suosittu keskusteluohjelma 1960-luvulla, jota juonsivat mm. Lenita Airisto ja Aarre Elo. Kuva vuodelta 1967.

Kirjailija Jukka Virtanen, elokuvaohjaaja Ere Kokkonen ja Ylen entinen ohjelmajohtaja Aarre Elo Helsinki Areena teatterissa vuonna 2005.

Elo jäi Yleisradiosta eläkkeelle ohjelmajohtajan tehtävästä 1990-luvun alussa.

Elon ura viihteen parissa alkoi Ylen uutisen mukaan elokuvateatterin paikannäyttäjänä, ja studioelokuvia tehneen Fennada-Filmin valomieheksi hän pääsi jo 16–17-vuotiaana 1950-luvun alussa. Elo siirtyi sittemmin äänittäjäksi firmaan, joka teki äänityksiä elokuvien lisäksi myös Scandia-levy-yhtiölle. Elo teki yhteistyötä muun muassa Olavi Virran ja Annikki Tähden kanssa.

Yle kertoo, että Elo teki monipuolista uraa myös musiikkimaailmassa: Elo, Apeli Halinen, Jani Uhlenius ja Jukka Virtanen perustivat 1970-luvulla Songilo-nimisen ryhmän, johon lähti mukaan myös uutisankkuri Heikki Kahila.

Maria Jungner kertoi Eeva-lehdelle vuonna 2020 isänsä voinnista.

Lue lisää: Eeva: Maria Jungner kertoo isänsä Aarre Elon terveydentilasta: tv-legenda menettänyt puhekykynsä lähes kokonaan

– Läheisten ja perheen merkitys on kuluvana vuonna konkretisoitunut aivan uudella tavalla. Isä, joka on verbaalisena ihmisenä työskennellyt aina sanojen parissa, on nyt afasian seurauksena kadottanut lähes koko puhekykynsä, Maria Jungner suri tuolloin Eevassa.

Maria Jungner isänsä kanssa vuonna 2007.

– Tuskaiset silmät kertovat, että isä haluaisi vielä puhua ja kertoa juttujaan.

Maria Jungner sanoi vuonna 2020 lehden haastattelussa olleensa isän tyttö ja kuvaili isäänsä koskettavasti.

– Isäni paras puoli on optimismi, hän on aina suhtautunut valoisasti elämään. Hänellä on myös hyvä huumorintaju. Nytkin, vaikka ei sanoja ei tahdo enää löytyä mielen sopukoista, hän huomaa arjen absurdeja tilanteita, ja nauramme yhdessä välillä silmät vesissä.