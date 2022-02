Olga Temonen paljastaa pitkän parisuhteensa salaisuuden: ”Tuukka pelastaa minut aina”

Jo 18 vuotta yhdessä viihtyneet Olga ja Tuukka Temonen tekevät töitä yhdessä niin kotieläintilalla, pitseriassa kuin elokuvien parissa. Kun Olga sai viime kesänä pääroolin rikossarjasta, Tuukka hoiti eläimiä, ja nyt hän auttaa pitserian tiskivuorten kanssa. Pariskunnan uutuuselokuva on Olgan mukaan ”melkoista sekoilua” ja piristys koronan keskelle.

Maaseudulla Iitissä kolmen lapsensa ja ohjaajamiehensä Tuukka Temosen kanssa asuva Olga Temonen näyttelee parhaillaan itsensä vastakohtaa C Moren rikosdraamasarjassa Harjunpää.

Sarjan pääosissa ovat murharyhmän tutkijat Timo Harjunpää (Olli Rahkonen) ja Onerva Nykänen (Olga Temonen), jotka ratkovat raakoja rikoksia kesäisessä Helsingissä.

Leskeksi jäänyt Onerva on 13-vuotiaan pojan yksinhuoltaja, jonka maailmankuva on melko synkkä.

– Onerva on työskennellyt aiemmin seksuaalirikospuolelta, jossa hänestä on tullut melko tiukkis, katkeroitunut ja kovettunut ihminen. Hän on oikeastaan täysin minun vastakohtani, positiivisesti elämään suhtautuva Olga naurahtaa.

Olga kertoo olevansa täysi vastakohta Harjunpää-sarjan roolihahmolleen Onervalle.

– Onerva on tosi kiinnostava hahmo. Hänessä on viileän kuorensa lisäksi paljon sellaista urbaania ihmistyyppiä, jota minussa ei ole lainkaan.

Olga itse nimittäin viihtyy parhaiten maalla, jossa hän hoitaa perheen kotieläinpihaa ja syksyllä avattua pizzeriaa. Synkkä poliisimaailma on tästä kaikesta kaukana.

– Oma elämäni on hyvin hektistä, sillä pizzeria pitää kiireisenä viikonloput, ja samalla koen huonoa omatuntoa siitä, etten ehdi viettää tarpeeksi aikaa lasteni kanssa, Olga kertoo.

– Tuukka pelastaa minut aina, ja hän käy välillä pizzeriassa tiskaamassa.

Tuukka oli myös tärkeässä roolissa, kun Olga sai pestin rikossarjasta.

– Viime kesänä hän huolehti kotieläinpihasta, kun olin itse Harjunpää-sarjan kuvauksissa Helsingissä, Olga kiittelee.

Olga ja Tuukka Temonen asuvat maaseudulla Iitissä, johon he avasivat myös pitserian keskellä pandemiaa. Olga kertoo ilahtuneensa siitä, että pitserian alkutaival on ollut menestyksekäs.

18 vuotta sitten tavannut pariskunta tekee yhdessä paljon töitä paitsi kotieläinpihallaan, myös elokuvatuotantojen parissa.

Vuonna 2020 Olga oli pääroolissa Tuukan ohjaamassa Aika jonka sain -elokuvassa, joka nähdään sunnuntai-iltana Sub-kanavalla.

Elokuvateattereissa Olga puolestaan nähdään parhaillaan miehensä ohjaamassa ja molempien yhteistuottamassa Pohjolan satoa -komediassa.

Elokuva sai ensi-iltansa perjantaina, ja kannabismaailmaan sijoittuvan elokuvan pääosissa ovat muun muassa Arman Alizad ja Miska Haakana.

– Näyttelen elokuvassa androgyyniä naista nimeltä Timo, joka on Miia Nuutilan näyttelemän henkilön puoliso, Olga kertoo.

– Elokuva on varsin räävitön ja epäsovinnainen ja melkoista sekoilua – siitä tuli todella hauska. Halusimme tuoda ihmisille jotain hauskaa katsottavaa tämän koronapandemian keskelle.

Elokuvaroolit ovat Olgalle tutumpia kuin tv-sarjat. Olga on kiitollinen siitä, että saa nyt näytellä tv-sarjan yhtä pääroolia.

Pääsääntöisesti maaseudulla aikaansa viettävä pariskunta vaihtoi farmarivaatteet juhlatamineisiin ja saapui viime syyskuussa Jussi-gaalaan.

– Ajattelin tämän myös hyvänä haasteena itselleni – etenkin, kun poliisimaailma on aina kiehtonut minua. Kukapa meistä ei olisi joskus halunnut olla poliisi – ja vieläpä hyvä poliisi, Olga naurahtaa.

Tosin osa sarjan asioista meni hänellä todella ihon alle, sillä tarinat ovat kuin suoraan nykypäivästä. Jaksoissa käydään läpi nuorten pahoinvointia, kiusaamista ja polarisaatiota.

Kahdeksanosainen sarja pohjautuu neljään eri Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää-klassikkodekkariin (Ahdistelija, Poliisin poika, Kiusantekijät ja Rautahuone), ja jokaisesta kirjasta nähdään kahden jakson mittainen tarina.

– Etenkin nuorten tekemiin henkirikoksiin pureutuva Poliisin poika -tarina teki minuun vaikutuksen ja konkretisoitui kuvina. Se toi vahvasti mieleen Helsingin Koskelan henkirikoksen, Olga sanoo.

– Onneksi tarinoissa on kuitenkin aina joku toivo.

Tarinoiden miljöö sijoittuu hyvin selkeästi ja tunnistettavasti Helsinkiin.