Varattu Nana kohautti Temptation Islandissa ja omat töppäilyt saivat voimaan huonosti – ohjelman jälkeen elämä muuttui täysin

Temptation Island Suomi -ohjelman toisella kaudella silloisen puolisonsa Kallen kanssa nähty Nana elää nykyisin onnellista perhe-elämää.

Parisuhderealityyn osallistuminen oli alkujaan Nanan, 27, seurustelukumppanin Kallen idea.

Parikymppisten nuorten suhteessa oli ollut joitain epäluottamukseen johtaneita tilanteita, jotka aiheuttivat ajoittain kitkaa suhteeseen. Kalle toivoi pystyvänsä näyttämään Nanalle olevansa luottamuksen arvoinen ja uskoi, että parhaiten se onnistuisi viettelyksiä vastustamalla Temptation Island Suomi -ohjelmassa.

– Kun lähdimme Temppareihin, minulla oli periaatteessa sataprosenttinen fiilis, että haluan Kallen kanssa olla. Kävimme monta kertaa asioita läpi ja sanoin, että lähden sinne ainoastaan, jos hän vannoo, ettei meidän suhde mene poikki siinä. Olin niin vastarakastunut ja pelkäsin sitä, että mitä jos tuleekin ero, Nana muistelee Ilta-Sanomien haastattelussa.

Pariskunta valittiin ohjelmaan, ja Thaimaan-kuvauksiin lähdettiin loppuvuodesta 2015. Yhdessä sovitut rajat rikkoutuivat puolin ja toisin, ja niin hajosi myös parisuhde. Nana harrasti suuseksiä sinkku-Jerin kanssa ja Kalle kouri ja hinkkasi sinkkunaisia.

– Silloin se tuntui sellaiselta, kun parisuhde meni, että pitikö nyt lähteä sotkemaan kaikki. Näin jälkikäteen ajattelen, että kaikella on kuitenkin tarkoitus, Nana sanoo.

Kalle ja Nana eivät saaneet luottamusongelmiaan korjattua, vaikka yrittivät vielä jatkaa suhdettaan Temppareiden jälkeen.

Kotiinpaluun jälkeen Nana ja Kalle jatkoivat elämäänsä yhteisessä kodissaan. He yrittivät vielä pelastaa suhdettaan, mutta luottamusongelmat nousivat uudelleen pintaan. Oli parempi lähteä eri teille.

Nana kertoo monesti miettineensä, mikä suhteen kohtalo olisi ollut, jos he eivät olisi lähteneet Temppareihin.

– Jotenkin haluan ajatella niin, että ero olisi kuitenkin jossain vaiheessa tullut, hän miettii.

Nana ja Kalle eivät pidä aktiivisesti yhteyttä toisiinsa. Edellisen kerran he ovat tavanneet vieraillessaan Temptation Island Suomen ekstrajakson kuvauksissa.

Televisio-ohjelman tuoma julkisuus tuli yllätyksenä, eikä omien töppäilyjen katsominen ollut helppoa. Nana alkoi voida henkisesti huonosti.

– Kävin silloin koulupsykologilla juttelemassa, Nana kertoo.

– Kaduin omia tekojani, ja hävetti tosi paljon se, miten olin käyttäytynyt, kun etukäteen ajattelin, etten nolaa omaa naamaani telkkarissa.

Kadulla ohikulkijat alkoivat tunnistaa Nanan, kun tuotantokausi alkoi pyöriä televisiossa. Nana muistaa edelleen, miltä ensimmäiset kauppareissut ihmisten katseiden alla tuntuivat.

– Minulle se tuli ihan päin kasvoja. Ja kun vielä käsittelin samalla eroa, oli vaikea liikkua missään ihmisten ilmoilla. Sain pahoja ahdistuskohtauksia, en pystynyt istumaan bussissa vaan minulla oli pakko olla puhelin tai joku kädessä, en pystynyt katsomaan ihmisiä. Se oli tosi hankalaa, hän muistelee.

Ero oli Nanalle vaikea paikka.

– Meni pidemmän aikaa, että pääsin takaisin jaloilleen.

Temppareista oli ehtinyt kulua pari vuotta, kun Nana alkoi odottaa esikoistaan. Silloin tuntui, että aiempi elämänvaihe on jätetty taakse ja uusi voisi alkaa.

Esikoistyttären isä on Nanan lapsuudenkaveri, jonka kanssa välit lähentyivät yllättäen. Parisuhdettakin mietittiin, mutta suhde parhaan kaverin kanssa tuntui mahdottomalta.

– Jossain vaiheessa todettiin, että kasvatetaan tämä lapsi kavereina. Meidän tyylimme ei ole kaikista perinteisin, mutta tämä on toiminut hyvin, Nana kertoo.

Esikoinen oli parivuotias, kun Nana tapasi nykyisen puolisonsa Tinderissä. Nana oli ladannut deittisovelluksen ajatuksenaan löytää ajankuluksi jutteluseuraa, eikä niinkään tavata ketään.

– Viestittelimme monesti aamuviiteen saakka, ja hän monta kertaa kysyi tapaamista. Minun ei pitänyt tavata ketään, mutta ajattelin, että jos nyt kerrankin klikkaa jonkun kanssa, niin enhän menetäkään mitään siinä, Nana muistelee.

Nana elää nykyisin kotiäidin arkea Espoossa.

He ryhtyivät tapailemaan, ja pikku hiljaa mies jo kantoikin tavaroitaan Nanan luo.

– Nopeasti tajusin, että minähän olen ihan rakastunut tähän tyyppiin. Hän vain jäi siihen minun elämääni.

Suhde eteni nopeasti seurusteluksi, he kihlautuivat ja Nana tuli raskaaksi. Nyt kotona Espoossa tuhisee myös neljän kuukauden ikäinen poikavauva.

Nykyinen mies ei tunnistanut Nanaa Temppareista, mutta oli näyttänyt Nanan profiilia kaverilleen, joka oli tunnistanut naisen.

– Hän otti sen ihan hyvin, eikä se vaikuttanut meidän väleihimme mitenkään.

Tempparit-kokemus on jäänyt Nanan mieleen kokonaisuudessaan huikeana, etenkin muiden ohjelmaan osallistuneiden ihmisten takia. Silti ikäviäkin puolia riitti.

Jossain vaiheessa ohjelmaan osallistuminen kadutti, mutta ajan myötä Nana on osannut jättää vaikeat kokemukset taakseen.

– Parisuhteissa se jätti jälkensä, että oli aika vaikea sen jälkeen luottaa ihmisiin. Se vei luottamusta, ja olin tosi varuillani enkä uskaltanut lähteä suhteisiin. Vaikka olikin raskasta, en vaihtaisi kokemusta pois.

Nana on tällä hetkellä äitiyslomalla lastenhoitajan työstään. Hän ehti aloittaa lähihoitajaopinnot, mutta ne jäivät kesken raskauden takia. Tarkoitus on saattaa opiskelut loppuun joko koulun penkillä tai oppisopimuksella. Sen jälkeen mielessä on alanvaihto.

– Voisin tehdä jotain ihan muuta. Vielä en tiedä, mitä se voisi olla.