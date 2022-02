Joel Hallikaisen piilossa pidetty 300-neliöinen koti nyt myynnissä – tältä se näyttää

Laulaja Joel Hallikainen on pitänyt kotinsa visusti poissa julkisuudesta. Talo on ollut jopa bussilastillisten turistinähtävyys.

Joel Hallikainen ja hänen vaimonsa myyvät hulppean 300-neliöisen talonsa. Talo on pidetty visusti poissa julkisuudesta.

Laulaja Joel Hallikainen myy Raisiossa sijaitsevaa kotitaloaan, jossa hän on perheineen asunut 28 vuotta. Vuonna 1994 rakennetussa omakotitalossa on kolmisensataa neliötä. Hintapyyntö on 480 000 euroa.

– Talo on rakennettu silloin, kun perhe kasvoi ja keikkaa oli niin paljon, etten ehtinyt olla kotona juuri lainkaan, Hallikainen heittää.

Joel Hallikainen myy itse rakentamaansa taloa Raisiossa.

Isoa taloa on tarvittu, sillä Hallikaisella on viisi lasta.

– Se on ollut ison perheen koti. Kun talo oli valmis, se oli turistinähtävyys. Ihmiset kävivät täällä katsomassa Raision tehtaita ja Hallikaisen taloa, jopa bussilasteittain. Ja media otti kuvia helikopterista käsin.

Joel Hallikaisen kotitalo oli valmistuttuaan jopa turistinähtävyys Raisiossa.

Helikopterista, koska Hallikainen ei ole koko aikana päästänyt kotiinsa ainuttakaan median edustajaa. Talon sisältä ei ole koskaan otettu eikä julkaistu kuvia.

– Se on ollut seitsemän ihmisen koti ja pyhää maata. Koti on se reviiri, jossa on oikeus olla omin ehdoin, ja ne ehdot määritellään kotoa käsin eikä maailmalta, Hallikainen perustelee.

– Koska asenne kotiin on ollut aina tämä, myynti on iso asia ja se, että nyt siitä julkaistaan kuvia myynnin yhteydessä.

Talo on 300-neliöinen ja Hallikaisen itse rakentama.

Talon koko oli aikanaan puheenaihe muuallakin kuin mediassa.

– Kaveri sanoi mulle, että et sitten isompaa taloa rakentanut. Vastasin, ettei ollut enempää rahaa. Jos olisi ollut, olisin rakentanut vielä isomman, Hallikainen virnistää.

Hallikainen korostaa, että talo on laulamalla, siis omalla työllä, rakennettu. Se on ollut Hallikaisen elämän kiintopiste kiireisinä vuosina.

– Edesmennyt ystäväni terapeutti Seppo Jokinen totesi aikoinaan minulle, että kun tulet yöllä kotiin keikalta, napauta sormella seinään ja sano ääneen talo. Pointti oli se, että mulla on tässä koti.

Hallikaisen kaikki lapset ovat lähteneet maailmalle ja iso talo on käynyt turhan suureksi kahden ihmisen käyttöön.

– Talo kävi isoksi ja ennen kaikkea tyhjäksi. Se on väärä koti kahdelle. Luopuminen on ollut jo muutaman vuoden mielessä. Nyt olemme vaimon kanssa kypsyneet tähän päätökseen.

Talosta luopuminen sinänsä on Hallikaisen mukaan kivuliasta, mutta samoin on ylimääräisestä tavarasta irti päästäminen.

– Sitä työtä on jo tehty jonkin aikaa. Tavara on ahdistuksen aihe. Siitä on isoja kriisejä. Miten tavaroihin voikin liittyä niin paljon tunteita. Olen luopunut ylimääräisistä soittimistani ja joistain harrastevälineistä, Hallikainen paljastaa.

Uutta kotia ei ole vielä katsottuna.

– Olemme avoimin mielin. Turun talousalueelta emme kyllä lähde mihinkään. Katsotaan mitä elämä tuo. Ei kuitenkaan enää omakotitaloa. Se vaihe on eletty.