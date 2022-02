Amerikkalainen huippujulkaisu hehkuttaa suomalaisia tv-ohjelmia – yksi rikossarja saa erityiskehut

Muutama suomalainen tv-draama alkaa näkyä myös yhdysvaltalaistelevisioissa. The New York Times ylistää artikkelissaan suomalaisia laatusarjoja.

The New York Times kertoo suomalaissarjoista, jotka näkyvät nyt myös Yhdysvalloissa.

Amerikkalaislehti The New York Times on noteerannut suomalaisia tv-sarjoja, joita on mahdollista nähdä nyt myös Yhdysvalloissa.

Toimittaja ja televisiokriitikko Mike Hale toteaa, että suomalaiset draamasarjat ovat ”yllättävän nautinnollisia”. Hale esittelee muutaman suomalaisen draamasarjan, ja hän toteaa, että niistä Sorjonen on sarja, joka on todella lyönyt läpi Atlantin toisella puolen. Hale kehuu vuolaasti suomalaisten draamojen laatua ja uskoo osan yllättävän amerikkalaiskatsojat.

Pala Sydämestä (Piece of My Heart)

Topic-suoratoistopalveluun on ilmestynyt suomalainen kahdeksanosainen draamasarja, Pala Sydämestä (Piece of My Heart), joka kertoo Yle Areenan kuvauksen mukaan lastensuojelutyön tekijöistä ja työn vaikutuksista tekijöidensä elämään, kun lastensuojelun piirissä oleva lapsi katoaa. Päähenkilö Rita (Lotta Lehtikari) palaa takaisin työhönsä lastensuojeluun oltuaan hyllytettynä poliisitutkinnan ajan, sillä Ritaa syytetään tilanteesta. Hanna Maylettin ohjaamassa sarjassa näyttelevät Lotta Lehtikarin lisäksi muun muassa Niina Koponen, Martin Bahne ja Saimi Kahri.

Lotta Lehtikarin (vas.) näyttelemää Ritaa syytetään lapsen katoamisesta lastensuojelun piiristä.

Halen mukaan Pala Sydämestä on samankaltainen sarja kuin yhdysvaltalaiset Judging Amy ja The Guardian. Hale toteaa, että Pala Sydämestä voi tuntua edellä mainittuihin verrattua hieman hidastempoiselta, mutta suomalainen sarja keskittyykin enemmän lastensuojelun toimintaan kuin vain sarjassa esiintyvien hahmojen henkilökohtaisiin ongelmiin, mikä on Halen mukaan virkistävää amerikkalaissarjoihin nähden.

Hale myös toteaa, että amerikkalaiskatsoja saattaa hämmentyä ja yllättyä seuratessaan yhden maailman parhaimman hyvinvointivaltion, Suomen, sosiaalipalvelujen toimintaa. Sarjassa nimittäin nähdään, kuinka toinen sosiaalityöntekijä Laura menee ostamaan teini-ikäiselle tytölle tämän kaksikerroksiseen kotiin uusia huonekaluja. Kaiken tämän kustantaa valtio.

Ihon alle (Replacements)

Toinen Halen esittelemistä sarjoista on psykologinen trilleri Ihon alle (Replacements). Sarja on julkaistu Suomessa jo vuonna 2015, mutta se on viime kuussa alkanut näkymään yhdysvaltalaisessa MHz Choice -suoratoistopalvelussa.

Elena Leeve tähdittää Ihon alle -draamasarjaa.

Ruutu-palvelun kuvauksessa kerrotaan, että moderniin tutkimussairaalaan sijoittuvan draamasarjan tapahtumat saavat alkunsa Sofian (Elena Leeve) todistamasta auto-onnettomuudesta, jonka uhriksi joutuu nuori mies Henri Vaartama (Willehard Korander). Sofian epäilykset heräävät, kun Henri kuljetetaan ensiapupoliklinikan sijasta hoitoon Sofian isän, Hannu Siveniuksen (Taneli Mäkelä) johtamaan tutkimussairaalaan. Sofia ryhtyy siis tutkimaan sairaalan sekä isänsä toimia. Trillerissä pureudutaan muun muassa lääketieteen kehitykseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Hale toteaa, että Ihon alle on ”todellista suomalaistyylistä draamaa”, joka keskittyy sairaala-arkeen, ja vertaa sitä jopa huippusarjaan Greyn Anatomia.

Nyrkki (Shadow Lines)

Hale ylistää myös Nyrkki -sarjaa (Shadow Lines), joka kertoo kylmän sodan Suomesta, josta KGB ja CIA, itä ja länsi, vääntävät kättä. MTV-palvelun sarjakuvauksen mukaan suurvaltojen taistellessa keskenään suomalainen iskuryhmä NYRKKI kamppailee pitääkseen Suomen itsenäisenä.

Nyrkki sijoittuu kylmän sodan Suomeen.

Nyrkki alkoi pyöriä yhdysvaltalaisessa suoratoistopalvelu Sundance Now’ssa viime joulukuussa. Hale kuvailee, että sarjan toiminta on terävää ja tarkkaa, väkivalta uskottavaa ja lavastus sekä puvustus erityisen onnistunutta.

Sorjonen (Bordertown)

Viimeinen Halen esittelemistä ja ylistämistä suomalaissarjoista on rikossarja Sorjonen (Bordertown). Sorjosen kolme tuotantokautta ovat olleet katsottavissa Netflixissä myös Yhdysvalloissa, ja sarja on Halen mukaan todennäköisesti kaikista huomiota herättävin suomalaisdraama Yhdysvalloissa.

Sorjonen kertoo sosiaalisesti hieman kömpelöstä Keskusrikospoliisin huippututkijasta Kari Sorjosesta (Ville Virtanen), jota Hale vertaa Sherlock Holmesin tyyppiseen hahmoon. Yle Areenan sarjakuvauksen mukaan Kari Sorjonen muuttaa vaimonsa Pauliinan ja tyttärensä Janinan kanssa pieneen rajakaupunkiin Itä-Suomeen. Sorjonen toivoo aikaa perheelleen, mutta rajaseudun rikokset ovatkin jotain aivan muuta kuin hän on odottanut. Ihon alle tunkeutuvien rikosten ja perhe-elämän yhdistäminen on entistä haastavampaa, kun Kari yrittää suojella perhettään kaikilta ulkoisilta uhilta.

Suomalaisdraama Sorjonen on menestynyt kansainvälisesti.

NY Timesin Hale toteaa, että Sorjonen on todennäköisesti yksi parhaista skandinaavisen nordic noir -tyylin edustajista, ja Hale löytää paljon yhtäläisyyksiä Sorjosen ja huippusuositun tanskalais-ruotsalaisen Silta-sarjan välillä.

Suomalaisuutta Hale näkee kuitenkin sarjan ”eristäytyneisyydessä”: tapahtumat sijoittuvat pieneen Lappeenrantaan, joka on lähellä Venäjän rajaa. Halen mukaan myös väkivaltaisuudessa on suomalaista vaatimattomuutta, ja raa’at kohtaukset ja rikokset näytetään varautuneemmin keskittyen enemmän Karin ja toisen tutkijan, Lenan (Anu Sinisalo), perhe-elämään ja tunteisiin, mikä on Halen mukaan pohjoismaisissa sarjoissa epätavallista niiden esittäessä tunne-elämää useammin synkkäsävyisinä ”tyhjinä kirjoina”.