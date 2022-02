Apu: Nina Tapio erosi ja osti yksin valtavaa remonttia vaativan omakotitalon – kolme päivää myöhemmin kaikki rysähti kerralla pieleen

Nina Tapio kertoo Apu-lehden haastattelussa kauhujen keväästä 2020, kun lähes kaikki tuntui menevän pieleen.

Laulaja Nina Tapio, 50, kertoo tuoreessa Apu-lehdessä uudesta elämänvaiheestaan, jonka aluksi kaikki tuntui menevän kerralla pieleen.

Tapio kertoi jo aiemmin Anna-lehden haastattelussa, että hänen ja ex-puoliso Reijo Kontion avioliitto päättyi eroon helmikuussa 2020. Pari ehti olla naimisissa kahdeksan vuotta ja heillä on yhteinen Vilho-poika. Tapio harkitsi eroa tarkkaan ja pari kävi myös terapiassa, mutta lopulta elämän jatkaminen erillään tuntui parhaalta vaihtoehdolta.

Nyt Tapio kertoo Avussa, että avioeron jälkeen hän päätti toteuttaa ison unelmansa: hän osti yksin suuren omakotitalon Pohjois-Helsingistä. Rapistunut talo vaatii mittavaa remonttia, mutta Tapio oli luottavainen, että hän pystyisi hoitamaan sen kulut ja maksamaan lainaa, sillä keikat myivät hyvin ja töitä riitti.

Kolme päivää talokauppojen jälkeen kaikki meni pieleen. Koronapandemia pyyhkäisi Suomen yli ja Tapion elinkeino meni käytännössä kokonaan alta. Samaan rytäkkään kävi myös ilmi, että Tapion aiemmasta asunnosta oli löytynyt isoja kosteusvaurioita, joiden maksajaksi häntä haettiin. Eikä siinä vielä kaikki. Pian verottajalta kilahti 60 000 euron lasku.

– Pahimmillaan ajattelin, että onko tämä jokin Truman Show. Että olenko jossain tosi-tv-ohjelmassa, jossa katsotaan, koska se selkäranka napsahtaa ja kuinka paljon se vielä kestää? Tapio kertoo Avun haastattelussa.

Aluksi Tapion mieleen hiipi paniikki, sillä niskassa oli kaavailtua suurempi pankkilaina, jättiremonttia vaativa koti, verottajan karhuama valtava summa sekä edellisen asunnon kosteusvauriokorvaukset. Lisäksi Tapion piti huolehtia vielä alaikäisestä pojastaan.

Tapio kuitenkin päätti, ettei hänen selkärankansa napsahda. Hän päätti selvitä kriisistä ehjin nahoin ja onnistui siinä. Nyt Tapio kertoo olevansa hyvin toiveikas tulevaisuutensa suhteen.

Tapiolla on Vilho-poikansa lisäksi kaksi aikuista tytärtä aiemmasta, vuonna 2006 päättyneestä liitostaan muusikko Martti Forsbergin kanssa. Laulajan tyttäret asuvat äitinsä uuden kodin lähellä, samassa naapurustossa.

Sirkustaiteilijana työskentelevä Ada-tytär kertoi viime vuonna IS:lle, että perhe näkee usein.

– Se on ihanaa, että voin vaikka yöpuku päällä marssia äidin luo, Ada Forsberg sanoi.

Nina Tapio nousi tähdeksi 1990-luvulla Taikapeili-yhtyeestä yhdessä Hanna-Riikka Siitosen kanssa. Duon jättimenestystä kesti muutaman vuoden ajan.

Sittemmin Tapio on nähty muun muassa Idols-laulukisan tuomarina ja hän on jatkanut uraansa laulajana erilaisten kokoonpanojen kanssa sekä sooloartistina. Hän on myös ääninäytellyt, esiintynyt musikaaleissa ja toiminut taustalaulajana lukuisien suomalaistähtien levyillä.