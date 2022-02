Supermalli Linda Evangelista astui kuviin painajaismaisen kauneusoperaationsa jälkeen – rasvahoito runteli kehon

Huippumalli Linda Evangelista kertoo, että hänen viimeisin kauneusoperaationsa jätti hänen kehonsa brutaalisti runnelluksi.

Ex-Supermalli Linda Evangelista, 56, avautuu People-lehdelle kauneusoperaatiostaan, joka meni painajaismaisesti pieleen.

Peoplen mukaan Evangelista on elänyt viimeiset vuodet tiukasti poissa parrasvaloista. Kuluneen ajan nainen on kärsinyt valtavista kivuista, jotka ovat johtuneet ”rasvan jäädyttämisestä”, joka on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymä kauneusoperaatio. Jäädytys on vaihtoehtoinen kauneusoperaatio rasvaimulle..

Evangelista kertoo, että kauneusoperaatio jätti hänen kehonsa pysyvästi ja brutaalisti runnelluksi. Huippumalli toteaa, ettei ole voinut työskennellä lainkaan sen jälkeen, kun hän kävi rasvan jäädytyksessä seitsemän kertaa vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Nainen avautui operaatiosta ensimmäisen kerran viime syksynä, mutta nyt hän astui People-lehden kuviin näyttämään epäonnistunutta lopputulosta. Evangelista jakoi omassa Instagramissaan lehden kuvia.

Kolmen kuukauden kuluttua hoidoista hän alkoi huomata pullistumia leuassaan, reisissään ja rintaliivien alueella. Alueet, joita hän halusi toimenpiteellä pienentää, kasvoivat ja kovettuivat. Alueet muuttuivat lopulta tunnottomiksi. People-lehden kuvissa näkyy, kuinka esimerkiksi Evangelistan kainalot ja reidet ovat turvonneet toimenpiteen vuoksi.

– Ajattelin, että teen itse jotakin väärin. Päädyin tilanteeseen, jolloin en syönyt enää lainkaan. Luulin tulevani hulluksi.

Linda Evangelista catwalkilla vuonna 1993. Evangelista on pysynyt poissa julkisuudesta rasvan jäädytystoimenpiteiden jälkeen.

Evangelista astui itkien lääkärin ovista vuonna 2016.

– Kysyin, mitä teen väärin, sillä olen nääntymäisilläni, Evangelista muistelee.

Lääkäri diagnosoi Evangelistalle paradoksaalisen rasvan liikakasvun (paradoxical adipose hyperplasia, PAH) ja totesi, ettei mikään määrä dieettejä tai urheilua korjaisi sitä. Evangelista järkyttyi tiedosta.

Peoplen mukaan rasvan liikakasvu on sivuvaikutus, jonka noin yksi prosentti rasvan jäädytyspotilaista saa. Jäädytysprosessi saa sivuoireen saaneilla rasvakudoksen paksuuntumaan ja laajenemaan, vaikka sen pitäisi pienentää kudosta.

Entinen huippumalli haastoi rasvan jäädyttämistoimenpidettä tarjoavan emoyhtiön, Zeltiq Aesthetics Inc:n oikeuteen ja vaatii yritykseltä 50 miljoonaa dollaria (lähes 44 miljoonaa euroa) aiheuttamastaan vauriosta Evangelistan keholle.

– Rakastin olla catwalkeilla. Nykyään pelkään, jos törmään johonkin tuttuuni. En voi elää enää näin, häpeässä ja piiloutuen. Haluan vihdoin puhua, Evangelista kertoo People-lehdelle.

Rasvan jäädytystoimenpiteen (CoolSculpting) edustaja kertoo Peoplelle, että toimenpide on laajasti tutkittu, ja toimenpidettä on tehty ympäri maailmaa noin 11 miljoonaa kertaa onnistuneesti. Hän myös toteaa, että asiakkaille ja potilaille informoidaan mahdollisista sivuoireista ennen toimenpidettä.

