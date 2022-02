Tänään tv:ssä: ”Euroopan suurimmat rinnat” hankkinut Martina muutti ihonvärinsä kokonaan – kirurgit ovat lentää selälleen

Hurjista kauneusleikkauksistaan tunnettu Martina Big palaa Botched-sarjassa kirurgien vastaanotolle ja saa heidät äimistymään muodonmuutoksellaan.

Amerikkalainen Botched-tosi-tv-sarja valottaa kauneuskirurgian pimeää puolta ja esittelee toinen toistaan hurjempia tarinoita pieleen menneistä kauneusleikkauksista.

Ohjelman kautta huomiota on saanut saksalainen Martina Big, 33, joka nähdään sarjassa jo toistamiseen neljännellä tuotantokaudella. Martinalla on ”Euroopan suurimman rinnat”, ja viimeksi hän halusi sarjassa jätti-implantit myös takapuoleensa.

Martina Big esiintyy uudessa sarjassa.

Martinan ulkonäkö on muuttunut melkoisesti sitten viime kerran. Plastiikkakirurgit Terry Dubrow ja Paul Nassif tyrmistyvät nähdessään paitsi hänen ihonvärinsä myös silmien- ja hiustenvärinsä muuttuneen totaalisesti. Nassif ei ole tunnistaa naista.

– Olin valkoihoinen blondi. Olen muuttunut tummaihoiseksi, afrikkalaiseksi naiseksi, Martina esittäytyy tutuille kirurgeille maanantaina tv:ssä esitettävässä jaksossa.

– Oikeasti? Onko tämä totta? järkyttynyt Nassif saa sanotuksi.

Lentoemäntänä ja mallina työskennellyt Martina kertoo muuttaneensa ihonvärinsä laittomilla ”rusketuspistoksilla”, jotka ovat hyvin vaarallisia.

Viime kerralla nainen joutui pettymään, kun suunnitelma jättimäisistä pakaraimplanteista oli Dubrow’n ja Nassifin mukaan tuhoon tuomittu. Hän päätti keskittyä ihonväriinsä.

– Lohdutuksena peppuimplanteista keksimme rusketuksen. Toivoin pitkään ruskettunutta ihoa, sillä en koskaan ruskettunut kesällä. Olin liian kalpea, Martina ruotii.

Botched-sarjassa Paul Nassif ja Terry Dubrow pelastavat ihmisiä kauneusleikkauksien aiheuttamilta katastrofeilta.

Tällä kertaa Martina haluaa muokata nenäänsä leveämmäksi. Hänellä on takanaan jo yksi nenäleikkaus, jossa nenää pienennettiin.

– Haluan näyttää enemmän afrikkalaiselta, Martina sanoo.

– Haluat litistää nenänpääsi ja samalla sieraimesi? Nassif tarkentaa.

– Hieman. Menen elokuussa Namibiaan, jotta opin afrikkalaista kulttuuria.

Martinan mukana on hänen miesystävänsä Michael, joka myös on tummentanut ihonväriään pistoksilla, jotka kirurgit tyrmäävät välittömästi. Heidän on varmistettava, voidaanko Martinalle tehdä isoa operaatiota.

– He ottivat osaa hulluun kokeeseen. On velvollisuutemme selvittää, että he ovat kunnossa, Nassif pohjustaa.

Kirurgit huolestuvat Michael tummentuneesta luomesta ja passittaa hänet tutkimuksiin ihotautilääkärille.

Kirurgit lopulta suostuvat Martinan nenäoperaatioon, mutta haluavat tämän ensin odottavan operaatioon tulemista. He pohtivat, miten kauan rusketukseen käytetyn ”koelääkkeen” vaikutus kestää.

– Meistä tuntuisi paremmalta, jos eläisit kehossa pari vuotta, Nassif painottaa.

Martina suostuu ehdotukseen ja vakuuttaa antavansa nenäleikkauksen odottaa.

– Sain hyviä neuvoja. Käytän aikaa ja opettelen uutta minääni, hän toteaa.

Lentoemäntänä työskennellyt Martina nousi julkisuuteen jätettyään työnsä ja käytyään läpi useita kauneusoperaatioita, jotka tähtäsivät täydelliseen muodonmuutokseen.

Veitsen alla lukuisia kertoja ollut Martina kertoi viime kesänä haluavansa maailman suurimmat rinnat. Tällä hetkellä hänen kuppikokonsa on 32T.

– Haluan rinnoistani vielä isommat, kunnes ne ovat yhtä isot kuin Titanic, Martina selitti Facebookissa.

Martina on kertonut kokevansa itsensä nykyään ”afrikkalaiseksi naiseksi”. Hän kertoi Mirror-lehdelle muutama vuosi sitten saaneensa Keniassa uuden nimen, kun hänet kastettiin paikallisessa kylässä afrikkalaisin seremonioin. Tilaisuudessa kenialainen pastori kastoi hänet Malaika Kubwaksi. Nimi on swahilia ja tarkoittaa ”suurta enkeliä”.

Martinan mukaan hänen kasteensa on tärkeä askel matkalla kohti hänen uutta elämäänsä ”tummana naisena”. Glamourmalli kertoi brittilehdelle, että hänestä on prosessin myötä tullut varsin tunnettu Keniassa ja ihmiset kaduilla ja hotelleissa pysäyttävät hänet selfieiden toivossa.

