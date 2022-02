Ukrainassa myös Euroviisu-kriisi: maan vastavalittu edustaja vetäytyi kisasta – taustalla vierailu Krimillä

Ukrainan viisuedustaja Alina Pash vetäytyy Euroviisuista omalla päätöksellään.

Ukrainassa on parhaillaan käynnissä sotilaallinen ja poliittinen kriisi, ja maan ongelmat ulottuvat jälleen myös Euroviisuihin.

Ukrainan viikonloppuna valittu euroviisuedustaja Alina Pash ilmoitti nimittäin vetäytyvänsä Torinon Euroviisuista, kertoo muun muassa Wiwibloggs-euroviisu-uutissivusto ja BBC. Syynä ovat epäselvyydet Pashin matkasta Krimille vuonna 2015.

Pashia vastaan on esitetty vanhoja dokumentteja liittyen siihen, onko hän käynyt Krimillä laittomasti vuonna 2015. Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014, jonka jälkeen alueelle matkustaminen on ollut Ukrainassa kyseenalaista, ja matkoja on pitänyt selvittää erittäin tarkasti viranomaisille.

BBC:n mukaan ukrainalaisilla ja ulkomaalaisilla on oikeus matkustaa Krimille vain virallisten tarkastuspisteiden kautta. Ukrainan lain mukaan Krimille matkustaminen Venäjän kautta on kiellettyä.

Alina Pash on BBC:n mukaan toimittanut viranomaisille todisteet siitä, kuinka hän saapui vuonna 2015 alueelle, mutta todisteet on kyseenalaistettu.

Ukrainan yleisradioyhtiö UA:PBC kertoo odottavavsa varmistusta Pashan todisteiden paikkansapitävyydestä.

– En halua olla mukana tässä likaisessa tarinassa. Raskain sydämin joudun toteamaan, että vetäydyn Euroviisuista Ukrainan edustajana. Olen todella pahoillani, Pash ilmoitti sen jälkeen, kun hän sai tietää, että yksi hänen viisutiiminsä jäsen olisi väärentänyt matkustusasiakirjoja.

– Olen Ukrainan kansalainen ja seuraan maani lakeja. Yritän viedä perinteitämme ja arvojamme maailmalle. Se, millainen tämä tarina on, ei ole sitä, mitä laulullani haluan sanoa, Pash totesi lausunnossaan.

– Minulla ei ole takanani armeijaa lakimiehiä tai managereja, jotta kestäisin tällaiset hyökkäykset, paineen ja jopa uhkaukset sosiaalisessa mediassani. En halua tätä virtuaalisotaa ja vihaa. Se oikea sota tuli maahani vuonna 2014, Pash kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan.

BBC:n mukaan ei ole tiedossa, kuka edustaa Ukrainaa tulevissa Euroviisuissa, vai edustaako kukaan.

Ukrainalta ei tullut edustajaa myöskään vuoden 2019 Euroviisuihin. Maruv-niminen artisti voitti Ukrainassa vuoden 2019 viisukappalekisan Siren Song -kappaleellaan. Pian Maruvin voiton jälkeen maassa syttyi kiista siitä, voiko Maruv kuitenkaan edustaa kotimaataan viisuissa.

Taustalla oli Ukrainan yleisradioyhtiön UA:PBC:n tiukka suhtautuminen viisuartistien Venäjä-suhteisiin, ja Maruvilla oli kokonainen konserttikiertue Venäjälle.

Laulajatar Maruv ilmoitti jäävänsä pois euroviisuista, koska Ukrainan yleisradio oli asettanut ehtoja viisuedustajalle. Niihin lukeutui se, että viisuedustaja ei saa konsertoida Venäjällä.

TURVALLISUUSTILANNE on kiristynyt Ukrainassa, ja muun muassa Yhdysvaltojen, Britannian ja Suomen kansalaisia on kehotettu poistumaan maasta.

Venäjä on koonnut sotajoukkojaan Ukrainan rajalle jo viime lokakuusta saakka, mikä on kiristänyt tilannetta Venäjän ja länsimaiden välillä.