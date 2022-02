Martina Aitolehti kommentoi uutta kohuttua muodonmuutosohjelmaa – erityisesti yksi asia palautteessa kismittää

Uutta paljon puhuttanutta muodonmuutosohjelmaa luotsaava Martina Aitolehti on rakentanut omaa itseluottamustaan koko ikänsä. Tällä hetkellä hän elää unelmiensa arkea menestyvänä yrittäjänä ja kahden lapsen äitinä.

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehden, 39, vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Arjen ovat täyttäneet puuhat kahden tyttären, Isabellan, 9, ja Victorian, 12, kanssa, useat eri työprojektit sekä lukuisat treenit.

– Täytyy myöntää, että vuoden alku on ollut tällä kertaa todella tehokas! Olen tehnyt paljon töitä, urheillut hirveästi ja seuraan ilolla tytärten kasvamista, Aitolehti sanoo.

Juuri nyt Aitolehden mielessä siintää maaliskuussa alkava Revenge Body with Martina Aitolehti -uutuusohjelma, jonka keulakuvana ja mentorina hänet nähdään. Kyseessä on suomalaisversio megatähti Khloé Kardashianin Revenge Body with Khloé Kardashian -menestysformaatista. Sarjassa ohjataan sen osallistujia kohti kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta ja hyvinvointia. Ohjelma alkaa discovery+-palvelussa 22. maaliskuuta.

– Otan ison kopin osallistujista ihan alkumetreistä lähtien. Kannattelen heitä personal trainerin ja psykologin kanssa koko matkan ajan kohti tavoitetta, Aitolehti kuvailee.

Ohjelma on herättänyt paljon keskustelua jo ensi metreistä alkaen. Kritiikin kohteeksi joutui muun muassa ohjelman nimi, jossa viitataan kehollisen muutoksen olevan ”kostamista” entiselle kumppanille. Osallistujat avautuvat ohjelmassa muun muassa entisten kumppaniensa tai läheistensä ajattelemattomista kommenteista.

Aitolehti sanoo, ettei hän juurikaan seurannut ohjelman ympärillä pyörinyttä keskustelua.

– En hetkeäkään miettinyt, että tässä mentäisiin metsään. Harmittaa enemmän se, että jotkut ihmiset eivät halua uskoa, että haluamme tehdä pyyteettömästi hyvää osallistujille.

Aitolehti sanoo seisovansa ohjelman takana täysin. Hän korostaa, että suostui ohjelmaan mukaan, koska se sopii hänen arvoihinsa. Lisäksi hän huomauttaa, että formaattia muokattiin amerikkalaisesta versiosta suomalaiseen tyyliin sopivaksi.

– Sanoin heti, että emme voi tehdä Suomessa tätä samalla tavalla, koska se ei toimisi täällä. Muokkasimme ohjelmaa myös minun arvoihini sopivammaksi. Ohjelmassa nähdään 16 erilaista koskettavaa tarinaa.

Lopputulos yllätti Aitolehdenkin.

– Oli hienoa nähdä, miten osallistujat löysivät lopulta elämäniloa, toivoa ja liikunnan iloa. Koskaan ei ole liian myöhäistä, Aitolehti muistuttaa.

Triathlonia säännöllisesti harrastava Aitolehti tietää, miten tärkeässä roolissa fyysinen ja henkinen hyvinvointi on.

– Hyvä itsetuntohan lähtee tietysti itsensä hyväksymisestä. Liikunta, puhdas ravinto ja niiden tuoma hyvä olo lisäävät itseluottamusta.

Oman itsetuntonsa kanssa Aitolehti ei ole koskaan kamppaillut sen suuremmin, mutta myöntää, että vierineet vuodet ovat vaikuttaneet paljon armollisuuteen itseään kohtaan. Aitolehden itsetunto rakentuu nykyään hänelle itselleen sopivista elämäntavoista ja rutiineista, kuten liikunnasta.

– Saatoin nuorempana kipuilla joidenkin asioiden kanssa, mutta minulla on toisaalta aina ollut aika selkeä kuva itsestäni ja siitä, kuka olen. Olen myös koko ajan ollut valmis työstämään itseäni.

Moni asia muuttui, kun Victoria ja Isabella syntyivät.

– Tytärten syntymät vaikuttivat aika radikaalistikin siihen, miten suhtaudun omaan kehooni, Aitolehti myöntää.

Arki kahden tyttären äitinä on edelleen Aitolehden elämän kiintopiste. Victorian isä Esko Eerikäinen, 48, on edelleen läsnä Aitolehden elämässä.

– Välimme ovat todella hyvät. Esko on todella avulias. Jos välimme olisivat huonot, lapsi kärsisi. Sitä ei kumpikaan halua, Aitolehti muistuttaa.

Alkanut vuosi on sikälikin merkityksellinen Aitolehdelle, että hän elää nykyään sinkkuna. Aitolehti kertoi uudesta elämänvaiheestaan Me Naisten haastattelussa.

– Minun on nyt hyvä näin, ja katson, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ensi kesänä tiedossa ovat isot juhlat, sillä Aitolehti täyttää 40. Aitolehti kertoo hymyillen, että hän on ehtinyt tähän ikään mennessä paljon ja elää nyt unelmiensa arkea.

– Olen saanut kokea avioliiton, olen saanut kaksi ihanaa lasta, minulla on menestyvä yritys ja voin kaikella tapaa todella hyvin.

