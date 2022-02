Sofia Belórf paljasti hänen ja Stefan Thermanin suhteen tilanteen Radio Rockilla – yhteinen koti tärvelty rajuissa juhlissa

Somevaikuttaja Sofia Belórf viettää välillä aikaa yksin hotellissa, vaikka hän on yhä parisuhteessa.

Pitkään hiljaiseloa viettänyt Sofia Belórf saapui Radio Rockin Korporaation haastatteluun keskiviikkoaamuna. Belórf, 31, kertoi, ettei ole juuri antanut haastatteluja pariin vuoteen, sillä hän on halunnut rauhoittaa elämäänsä myrskyisän ajanjakson jälkeen.

Belórf kertoi Kim Sainion ja Harri Moision haastattelussa muun muassa ihmissuhteistaan ja siitä, millaiset välit hänellä on ex-kumppaniinsa Niko Ranta-ahoon ja mikä hänen ja Stefan Thermanin parisuhteen tila on.

Belórfin ja Thermanin suhde on ollut myrskyisä, parin riidat ovat nousseet otsikoihin ja somessa on spekuloitu vähän väliä ovatko he eronneet. Belórf paljasti Radio Rockilla, että pari seurustelee edelleen värikkäistä vaiheistaan huolimatta.

– Edelleen ollaan yhdessä, Belórf totesi ytimekkäästi.

Belórfin mukaan parilla menee tällä hetkellä ”ihan jees”, vaikka he välillä ottavatkin yhteen.

– Olemme kaksi tällaista tosi temperamenttista ihmistä ja se joskus vähän kostautuu, hän myönsi.

Belórfin ja Thermanin elämää on seurattu Sofian salaisuudet -sarjassa, jonka ensimmäinen kausi nähtiin viime vuonna ja johon Belórf kuvaa parhaillaan jatkoa. Sarjassa nähtiin, miten hulppeasti pari asuu, ja Kim Sainiota ja Harri Moisiota kiinnosti kuulla, ovatko heidän kotinsa edelleen yhtä hienoja.

Belórfin mukaan parin koti ei ole hetkellä parhaassa mahdollisessa kunnossa, sillä Therman on järjestänyt siellä kovia juhlia.

– Nyt pakko sanoa, että herra on pitänyt välillä vähän railakkaampia juhlia ja nyt se on ollut vähän... ei niin hienossa kunnossa kuin se olisi normaalisti, Belórf myönsi kierrellen.

– Eiks oo vaikea uskoa, että Stefu on juhlinut, hän jatkoi sarkastisesti.

– Vastaan rehellisesti, että ei, Kim Sainio täräytti.

Silloin, kun Belórfilla menee tarpeeksi pahasti hermot, hän lähtee hotelliin viettämään omaa aikaa. Belórfin mukaan hän ei varsinaisesti ”pakene” kotoaan, vaan kaipaa ainoastaan yksinoloa.

– Se ei välttämättä ole mitään muuta kuin että haluan välillä omaa rauhaa. Olen se ihminen, joka saattaa lähteä hotelliin omaan rauhaan. Tälläkin hetkellä olen pari yötä hotellissa ystävänpäivän takia.

– Joskus olen ihan yksinkertaisesti kyrpiintynyt ja lähtenyt hotelliin. Ei se ole välttämättä pakenemista.

Belórf ja Therman ovat tunteneet jo vuosia ja seurustelleet parin vuoden ajan. Therman oli aiemmin yhdessä Martina Aitolehden kanssa, mutta he erosivat keväällä 2020. Therman tuntee myös Belórfin ex-puolison, Katiska-vyyhdistä vankilassa istuvan Niko Ranta-ahon.

Belórfin mukaan hänen välinsä Ranta-ahoon eivät ole kovin hyvät ja osasyy siihen saattaa olla Therman.

– Hänellä on ehkä enemmänkin kaunaa mua kohtaan. Parisuhdekaunaa, Belórf totesi Radio Rockilla Ranta-ahoon viitaten.

Belórfin mukaan hän ei ole keskustellut Ranta-ahon kanssa kunnolla sen jälkeen, kun tämä vangittiin.

– En ole ollut missään yhteydessä, kun hän on ollut tuolla (vankilassa) kiinni. Silloin oli ihan pientä yhteydenpitoa, kun hän oli vapaalla tuossa välissä. Ei me nyt varsinaisesti ystäviä olla, Belórf selosti Radio Rockilla.

– En ole istunut hänen kanssaan edes kahvikupin ääressä sen jälkeen, kun hän sinne (vankilaan) ekan kerran joutui.

Myös Belórf tuomittiin viime keväänä Helsingin käräjäoikeudessa rahanpesusta ja huumausainerikoksesta ehdolliseen vankeuteen. Belórf valitti tuomiostaan hovioikeuteen.

Belórf ei usko, että hän vierailee Ranta-ahon luona vankilassa.

– Ei mulla hänelle ole tällä hetkellä ainakaan mitään asiaa enkä usko että hänelläkään mulle. En tiedä, minkälainen keskustelu siitä tulisi.

