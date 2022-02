EDM-supertähti Alan Walker julkaisi kuvia suomalaisen tyttöystävänsä kanssa – pari lemmenlomalla Lapissa

Kansainvälinen elektronisen musiikin tähti on julkaissut yhteiskuvia Viivi-rakkaansa kanssa.

Norjalainen EDM-supertähti Alan Walker on seurustellut muutaman vuoden suomalaisen Viivin kanssa.

Kansainvälinen DJ ja tuottaja on julkaissut tuoreita kuvia Lapista suomalainen rakas kainalossaan. Pariskunta on Instagram-julkaisujen perusteella viettänyt aikaa ainakin Saariselällä.

Walker julkaisi ystävänpäivänä romanttisia yhteiskuvia Viivin kanssa. Otoksissa kaksikko poseeraa muun muassa laskettelurinteessä ja suukottelee revontulien alla.

– Ystävänpäivän aktiviteetit, norjalaismuusikko kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvapäivityksen alle on kertynyt lukuisia ihastelevia kommentteja. Elektronisen tanssimusiikin DJ-tuottaja Walkerilla on Instagramissa huimat 8,6 miljoonaa seuraajaa. Myös Viivillä on yksityisellä Instagram-tilillään yli 50 tuhatta seuraajaa.

Viikonloppuna Walker julkaisi talvisia kuvia koiravaljakkoajelulta Saariselältä.

Alan Walker vahvisti seurustelun norjalaiselle VG-lehdelle vuonna 2019.

– Tapasimme kolme tai neljä vuotta sitten Suomessa. Olemme siitä asti pitäneet tiiviisti yhteyttä. Muutama kuukausi sitten päätimme ottaa suhteessamme uuden askeleen ja teimme tästä virallista, Walker kertoi VG-lehdelle toukokuussa 2019.

Walker kuvaili Viivin olevan hänelle suuri tuki ja turva välimatkasta huolimatta.

– Olemme jo tottuneet välimatkaan, sillä olen jatkuvasti kiertueella ja Viivi työskentelee sekä asuu Helsingissä. Yritämme kuitenkin hoitaa asiat niin, että Viivi pääsee välillä mukaamme kiertueelle. Muutoin matkustamme säännöllisesti Suomen ja Norjan välillä.

Alan Walker Ruisrockissa 2018.

Edm-tähti Alan Walker tunnetaan lukuisista hittibiiseistään, kuten Faded ja All Falls Down, jotka ovat nousseet hittilistoille myös Suomessa. Walker on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja muun muassa Ruisrockissa ja Weekend Festivaleilla.

