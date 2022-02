Pippa Laukka puuttui nuorten huolestuttavaan keskusteluun kesken kuntosalitreenin – Aki Manninen täräytti tyrmistyneen reaktionsa: ”Taivas varjele”

Pippa Laukan toiminta kerää ylistystä sosiaalisessa mediassa.

Julkkislääkäri Pippa Laukka kertoo havahtuneensa kuntosalilla nuorten keskusteluun. Teini-ikäisten juttutuokio läheisen huumeidenkäytöstä sai Laukan valppaaksi, ja hän päätti avata suunsa.

– Kyllä ei jää sote-täti salilla hiljaa, kun 15-vuotiaat keskustelee viereisessä laitteessa: ”Mun serkku veti eilen essoo [ekstaasia]. Pitäisköhän kertoa jollekin”. No pitäisi, sanoin, Laukka kertaa tilannetta Instagramissa.

– Aloimme jutella. Herttaisia ja fiksuja tyttöjä. Luulen, että sain ajatuksia liikkeelle kun kysyin, että ”ootko aatellu miltä susta tuntuu, jos serkulle tapahtuu jotain, etkä oo kertonut aikuiselle?”. Päättivät kaverinsa kanssa, että kertoo äidilleen, hän jatkaa.

Tv:stä tuttu lääkäri kannustaa seuraajiaan puuttumaan vastaavanlaiseen tilanteeseen ajoissa.

– Ja näitä tarinoita on. Niin paljon. Liikaa jos katsoo nuorten päihdekuolematilastoja. Nuoret, uskaltakaa puhua ennen kuin on liian myöhäistä. Aikuiset, puuttukaa, ennen kuin on liian myöhäistä, hän painottaa.

Päivityksen kommenttiosiossa moni kiittelee Laukan toimintaa. Yrittäjä Aki Manninen hämmästelee tilannetta.

– Voi taivas varjele näitä nuoria, Manninen kommentoi.

– Moni olis vaan kohauttanut olkiaan. Hyvä sinä, realityohjelmista tuttu Henna Kalinainen kirjoittaa.

– Ihailtavaa tuo rohkeus tarttua asiaan ja löytää oikeat sanat keskustella nuorten kanssa, kehuu eräs seuraajista.

Julkkislääkäri Pippa Laukka on käyttänyt näkyvyyttään puhuakseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä teemoista sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram-tilillään on yli 45 tuhatta seuraajaa. Hän on ottanut kantaa niin ulkonäköpaineisiin kuin liikkumattomuuden lisäämään pahoinvointiin.