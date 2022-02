Virpi Hämeen-Anttila ei nähnyt puolisoaan kahteen vuoteen, Jani Sievinen ei päässyt tapaamaan edes lapsiaan – tällaista oli tunnettujen suomalaisten raadollinen korona-aika

Koronan aikana monet ovat joutuneet luopumaan läheistensä tapaamisista, harrastuksistaan ja jopa työstään. Virpi Hämeen-Anttila, Pirkko Mannola, Jani Sievinen, Anja Pohjola ja Waltteri Torikka kertovat, mikä on ollut heille ikävin takaisku koronarajoitteiden takia.

Ennen koronapandemian alkamista oli vaikea kuvitella, että tulisi tartuntatauti, joka estää merkittävästi normaalin arkielämän sujumista. Vaikeiden tartuntatautien ajateltiin kuuluvan historiaan, vaikka alan tutkijat näkivätkin vaaroja.

Joidenkin arki on toki jatkunut lähes ennallaan koronan aikana, mutta paljon on heitä, jotka ovat joutuneet tekemään isojakin muutoksia elämässään. Myös suunnitelmien kariutuminen voi olla iso pettymys.

Nyt rajoituksia ollaan pikkuhiljaa purkamassa. Koronapotilaita on kuitenkin edelleen paljon, myös vakavasti sairaita, joten varovaisuus on yhä tarpeellista. Mutta tulevaisuus näyttää hiukan valoisammalta – jälleen kerran.

Virpi Hämeen-Anttila oli lähes kaksi vuotta erossa puolisostaan

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila on tuntenut lähinnä lamaannusta. Koronapandemia on estänyt häneltä lähes kokonaan tapaamiset aviopuolison kanssa. Jaakko Hämeen-Anttila on professorina Edinburghin yliopistossa.

– Meillä oli lähes kahden vuoden ero. Jouluna Jaakko onneksi pääsi tänne kahdeksi viikoksi, se oli oikein mukavaa, Virpi Hämeen-Anttila kertoo.

Joululomakaan ei tosin ollut ihan rento, sillä Jaakko Hämeen-Anttila joutui jännittämään, miten käy hänen opetuksensa, jos hän joutuu jäämään Suomeen karanteeniin. Niin ei onneksi tapahtunut.

Hämeen-Anttilat ovat jatkuvasti yhteydessä, mutta toisen näkeminen ja kuuleminen tietokoneen ruudulta ei ole sama kuin yhdessä oleminen.

– Hän on kaikkein läheisin ihminen minulle. En voi kenellekään puhua yhtä vapaasti. Mutta hyvä, että on edes mesettäminen ja skype.

– Normaalissa tilanteessa olisin matkustanut välillä Edinburghiin, mutta siellä on ollut niin kovat rajoitukset, ettei ole ollut järkeä lähteä sinne vain kotona kykkimään, kun Jaakko on töissä.

– Nyt siellä on purettu rajoitukset, vaikka tilanne on paha. Toivomme, että huhtikuussa pahin olisi ohitse ja saisimme myös yhteisen kesäloman, Hämeen-Anttila kertoo.

Virpi Hämeen-Anttila näkee puolisoaan Jaakkoa vain tietokoneruudulla. Jouluna heillä oli ensimmäistä kertaa yhteistä aikaa lähes kaksi vuotta kestäneen eron jälkeen.

Koronan aikana Hämeen-Anttilat ovat varanneet kolme kertaa lentoliput, jotka on peruttu.

– Kaksi lomamatkaakin olemme varanneet, nekin peruttiin, Hämeen-Anttila kertoo pettymyksistä.

Välillä Hämeen-Anttila on mennyt pitkin seiniä, ihan sananmukaisesti. Mutta hänen seinäkiipeilyharrastuksensakin on takunnut, koska lajia on päässyt harrastamaan rajoitusten aikana vain yksityisvarauksella. Uimahallissakin hän käy, mutta nekin ovat olleet kiinni pahimmissa käänteissä.

Hämeen-Anttila kirjoittaa nyt seuraavaa Björk-rikosromaania. Viime kesänä julkaistiin Juhannusyön painajainen.

Oletko tehnyt enemmän töitä, kun ei ole yhteistä aikaa puolison kanssa ja harrastukset ovat olleet vähissä?

– Vähemmän! Tämähän on ollut lamaannuttavaa, kun ei ole päässyt edes liikkumaan, se vaikuttaa kaikkeen.

Kirjoihinsa Hämeen-Anttila saa usein inspiraatiota teatterista, mutta teatteritkin ovat olleet suljettuina pitkiä ajanjaksoja.

– Olen yrittänyt etsiä inspiraatiota kuusta, maasta ja ties mistä, Hämeen-Anttila huokaa.

Pirkko Mannola voi vihdoinkin tavata lapsenlapsiaan

Pirkko Mannola on riemuissaan. Haastattelua seuraavana päivänä hän on lähdössä Ruotsiin tyttärensä Heidi Lindmanin perheen luokse. Mumin tulo on synttäriyllätys yhdeksän vuotta täyttävälle Ialle. Perheen kuopus Nea on viisivuotias.

– Viimeksi ollaan oltu yhdessä juhannuksena. Sitä ennen oli pitkä paussi tapaamisissa, se alkoi jo koronan alusta. Kyllä tämä on ollut minulle suurin menetys koronan aikana, Mannola toteaa.

Yleensä hän on voinut lähteä Ruotsiin aina, kun on tuntunut, että nyt on aika nähdä lapsia. Matkustamisen esteenä on tosin ollut välillä työt. Heidi-tyttären ja hänen puolisonsa on ollut vaikeampi tulla Suomeen töidensä ja Ian koulun takia.

Mannola on totta kai ikävöinyt lapsenlapsiaan, toki myös heidän vanhempiaan.

– Tytötkin ovat kuulemma ikävöineet mumia. Mutta olemme soitelleet paljon. Facetimessa tytöt ovat voineet näyttää, mitä he tekevät. Olemme jopa pelanneet muistipeliä Facetime-puhelussa, mutta se oli vähän hankalaa.

– Ia on myös lukenut minulle kaikenlaista. Kerran hän luki iltasadunkin, Mannola kertoo.

Mannola on pysynyt koko ajan kärryillä myös tyttöjen harrastuksista. Ia soittaa viulua, Nea tanssii balettia. Myös hevoset kuuluvat tyttöjen elämään.

Pirkko Mannola on nähnyt tyttärensä ja tämän lapset viimeksi juhannuksena.

Korona vei Mannolalta myös yhteiset joulut lasten kanssa. Heidi Lindman asuu perheensä kanssa Keski-Ruotsissa pienessä kaupungissa, jonne ei ole suoraa lentoa, joten matkustamiseen olisi liittynyt liikaa tartuntariskejä. Mannola on kuitenkin 83-vuotias, vaikka sitä on vaikea uskoa.

Toki Mannolalla oli mukavat joulut myös kotona puolisonsa kanssa.

– Lähetin lohdutukseksi paljon paketteja. Jotkut ovat eri mieltä, mutta mielestäni lasten kuuluu saada lahjoja, Mannola naurahtaa.

Mannolaa ei enää pelota matkustaminen Ruotsiin, joka on nyt avattu kokonaan koronarajoituksista.

– Olen saanut kolme rokotusta, ja pari viikkoa sitten sairastin lievän koronan, Mannola kertoo korkeasta suojastaan.

Myös hänen puolisonsa Göran Stubb sai lievän koronan. Mannolalla oli hiukan kurkkukipua, ei muuta.

– Se oli ällistyttävän lievä, mutta eristimme itsemme viideksi päiväksi.

Pirkko Mannola ehti tehdä ennen uusimpia koronarajoituksia konserttikiertueen Dannyn, Lasse Liemolan ja Kai Lindin kanssa. Konserttisalit olivat täynnä, kun legendaariset tähdet esiintyivät.

Konserttikiertue jatkuu maaliskuussa, muun muassa Helsingin Kulttuuritalolla.

– Olen ollut muutenkin liikkeellä koronankin aikana, en ole lukkiutunut neljän seinän sisälle, Mannola kertoo.

Koronakurimuksen aikana Mannola on kaivannut erityisesti lapsenlapsiaan, mutta myös kulttuuritapahtumia.

– Tove on viimeisin elokuva, jonka olen nähnyt elokuvateatterissa, hän kertoo.

Jani Sievisellä oli pitkä ero lapsistaan

Jani Sievinen tapaa Norjassa asuvia lapsiaan viisi-kuusi kertaa vuodessa parin viikon ajan. Kun koronapandemia alkoi 2020, isän ja tyttöjen tapaaminen ei onnistunut.

– Periaatteessa perheenjäsenet olisivat saaneet matkustaa, mutta kun silloin ei tiedetty, mitä tulee tapahtumaan, päätettiin olla varovaisia. Olin lapsista erossa neljä ja puoli kuukautta, Sievinen kertoo.

Sievisen ja norjalaisen ex-puolison tytöt ovat nyt 14-,12- ja 8 -vuotiaita.

– Puhumme muutenkin WhatsApp-puheluita lähes joka päivä, joten olimme kyllä yhteydessä koko ajan, Sievinen kertoo.

Sievisen ja hänen lastensa tapaamiset eivät hoidu ihan yksinkertaisesti. Sievinen hakee tytöt yleensä autolla Norjasta tai Kilpisjärveltä, sillä he asuvat äitinsä kanssa pienessä kylässä Pohjois-Norjassa.

– Ennen koronaa oli kolme kertaa viikossa lentoyhteys Helsingin ja Tromssan välillä. Nyt sitä ei ole ollut, Sievinen kertoo ja huomauttaa, ettei hänellä ole mitään tietoa, onko lentoyhteys joskus palaamassa.

Oslon lentokenttä on kaukana tyttöjen asuinpaikasta, ja koneen vaihdon saa tehdä vain 12 vuotta täyttänyt, joten vaihtoyhteyden käyttäminen ei onnistu vielä vuosiin kuopukselta.

– On se kallistakin, Sievinen toteaa lentomatkustamisesta.

Jani Sievinen ei tavannut koronan alkuvaiheessa Norjassa asuvia lapsiaan. Myös hänen häänsä siirtyivät.

Korona mutkisti myös Sievisen naimisiin menemistä. Jani Sievisen ja Maria Nyqvistin häitä oli tarkoitus tanssia juuri silloin, kun koronapandemia alkoi. Heidän häätilaisuutensa Levillä onnistui kuitenkin saman vuoden marraskuussa.

– Oli pelkkää sattumaa, että juuri silloin kaikki oli hetken auki, Sievinen kertoo.

Töitä korona ei ole Sieviseltä vienyt. Hän on tehnyt opettajan sijaisuuksia. Nyt hän on Nummelassa kahdeksasluokkalaisten erityisopettajana. Myös uintivalmennuksia hän on pystynyt tekemään.

– Asiat tapahtuvat, ja sen mukaan vaan eletään, Sievinen toteaa asenteestaan.

Anja Pohjolan 90-vuotisjuhla peruuntui

Näyttelijä Anja Pohjola olisi juhlinut 90-vuotispäiväänsä maaliskuussa 2021 isommin, jos korona ei olisi rajoittanut juhlintaa.

– Olisihan se ollut komea luku, vaikka eihän se minun ansiotani ole, Anja naurahtaa.

Tietenkin hän oli pettynyt, että koronapandemia esti tärkeän juhlan, mutta eipä asian sureminen mitään auttaisi.

Lallukan taiteilijakodissa asuvan näyttelijän juhla olisi pidetty talon juhlasalissa, mikäli ei olisi ollut pelkoa kutsumattomasta vieraasta, koronasta. Erityisen tärkeää oli tietenkin suojella syntymäpäiväsankari tartunnalta, sillä korona voi olla vaikea varsinkin korkeassa iässä olevalle.

– Paljon olisi ollut halukkaita juhlan viettäjiä. Koronan takia ihmisiä vain pistäytyi. Laitoin sentään pöytään kuohuvaa, konjakkia ja lapsille sukunameja, Anja kertoo.

Anja Pohjolan läheisiä ovat hänen edesmenneen puolisonsa Pehr-Olof Sirenin lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset.

– Lapsista yksi tuli hakemaan minut talon ala-aulaan, jonne lapset olivat kerääntyneet laulamaan, Anja kertoo hienosta yllätyksestä syntymäpäivänään.

Koko porukka oli turvavälin päässä toisistaan, mutta tunnelma oli silti korkealla.

Anja Pohjola olisi halunnut juhlia 90-vuotissyntymäpäiväänsä ison porukan kanssa.

Presidentti Sauli Niinistöltä näyttelijä sai onnittelusähkeen, jossa Niinistö kiitti upeasta työstä – ja myös selänpesusta. Kyseinen selänpesu tapahtui 90-luvulla Hyvät herrat -ohjelmassa, jossa Anja Pohjola pesi kuuluisuuksien selkiä Tyynen roolissaan.

– Hitaasti menee nyt aika koronan takia. Kamalaa, kun ei ole päässyt teatteria katsomaan.

– Mutta polvileikkaukseen pääsin, se meni kivasti. Kuntoutuksessa olin samassa huoneessa kolmen miehen kanssa. Yksi heistä lauloi aina tuutulaulun, kun en saanut unta. Kun lähdin, laulettiin yhdessä Seitsemäs taivas on meidän, Anja kertoo hyvästä toipumisajastaan.

Kun koronassa oli rauhallinen vaihe, Anja Pohjola pääsi esittämään Vantaan teatterissa Kerran vielä, Anja-esityksen.

– Nyt sen esitykset on peruttu. Lupasin mennä syksyllä, katsotaan olenko silloin elossa, Anja naurahtaa.

Mielellään Anja Pohjola menisi myös kotinsa lähellä olevaan ravintola Eliteen tapaamaan ystäviään, mutta hänen menojaan jarruttavat nyt koronan lisäksi liukkaat kelit.

Waltteri Torikka menetti ison määrän töitä

Oopperalaulaja Waltteri Torikalla on peruuntunut koronan aikana lähes kaikki merkittävät esiintymiset. Joitakin kertoja hän on päässyt estradille, kun koronatilanne on ollut rauhallinen.

– Kaksi kokonaista oopperatuotantoa peruuntui, toinen niistä pääsi ensi-iltaan asti. Savonlinnan oopperajuhlat ovat kohdaltani peruuntuneet kahdesti. Viimeisimmän albumini konserttisalikiertuetta siirrettiin kaksi kertaa, lopulta se peruttiin kokonaan, Torikka kertoo.

Jos asiat olisivat toisin, Torikka ei nyt juuri antaisi tätä haastattelua, vaan olisi Vaasassa laulamassa oopperaa. Sekin tietenkin peruttiin.

Alkukeväästä Torikan oli tarkoitus lähteä Amore-konserttikiertueelleen, mutta ei hän lähde, sillä sekin on siirretty syksyyn.

– Tapahtuma-alan mielenosoituksessakin tuli esille, että myös tämän kevään tapahtumia on peruttu tai siirretty, koska päätöksiä niistä ei voi tehdä epävarmuudessa, Torikka kertoo.

Waltteri Torikka on menettänyt lähes kaikki oopperalaulajan työnsä koronapandemian aikana.

Epätietoisuutta kulttuurialalla on muun muassa siitä, missä lähitulevaisuudessa voi esiintyä täysille saleille, tuleeko yleisöä paikalle – ja ennen kaikkea siitä, ovatko rajoitukset poistumassa hetkeksi vai kokonaan.

– Maaliskuussa teen mahdollisesti pari konserttia ulkomailla, Torikka kertoo.

Torikan mielestä on käsittämätöntä, että kulttuurialan tekijöiden kuvitellaan elävän jollakin pyhällä hengellä.

– Itse olen siinä onnellisessa tilanteessa, että on vähän taloudellista puskuria. Mutta monilla on säästöt syöty, jos niitä oli.

Siitäkin Torikka on kiitollinen, että häntä ovat koronan aikana työllistäneet Masked Singer- ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmat, mutta eivät ne olleet oman ammatin harjoittamista

Sitä Torikka ei halua sanoa, miten paljon rahaa hän on menettänyt koronapandemian aikana, mutta on siinä luvussa aika monta nollaa. Raha ei ole kuitenkaan ainoa menetys hänelle, ei ehkä edes isoin.

– Taloudellisten menetysten lisäksi on tullut arvottomuuden tunne: pidetäänkö tätä edes oikeana työnä. Kun työllistää esiintyessään myös muita, on hirveä tilanne joutua sanomaan ”sorry, tämä peruuntui”. Siitä tulee jopa huono omatunto.

– Tuntuu myös todella lamauttavalta, kun on ponnistellut jonkun asian eteen, mutta tuleekin peruutus – jatkuvasti. Absurdia tämä kaikki on ollut kohta kaksi vuotta, Torikka tiivistää.

Waltteri Torikka on tehnyt taideyliopistossa opettajaopintojaan. Hän on myös matkustellut kotimaassa ja oleskellut luonnossa.

– Aika paljon on ollut vain kotona olemista. Tuli ainakin itsetutkiskelun aikaa.