Kuva: Jenna, 33, tatuoi itseensä oranssin Janne Porkan – Onnenpyörä-juontaja: "Herranjumala sentään!"

Television suosikkivisailu Onnenpyörää 1990-luvulla juontanut Janne Porkka häkeltyi nähdessään kuvan tatuoinnista.

Somessa hämmästyttiin ystävänpäivänä, kun juontaja Janne Porkka jakoi Instagram-tarinoissaan varsin erikoisen kuvan.

Kuvassa huomio kiinnittyy ihoon tatuoituun oranssiin porkkanaan, jolla on Porkan kasvot.

– Se oli yksi tähtihetki elämässäni, kun Janne Porkka sai tietää, että hän on ihollani ikuisesti! tuusulalainen Jenna, 33, kertoo Ilta-Sanomille.

Porkka päätyi ikuistetuksi Jennan iholle lapsuuden nostalgisten tv-hetkien takia.

– Janne Porkka kuuluu vahvasti lapsuuteeni. Olen 90-luvulla lapsuuttani elänyt ja Onnenpyörää paljon katsonut. Janne Porkka symboloi minulle jollain tavalla nostalgiaa, Jenna kertoo.

– Kyllä Janne Porkka on sellainen turvallinen aikuinen ihminen. Tosiaan kaikki se 90-luku ja Onnenpyörä kulminoituvat minulle Janne Porkassa, Jenna nauraa.

Porkkanatatuoinnissa on mukana myös sanaleikittelyä. Tatuoinnin alapuolella lukee tikkukirjaimin sana ”tarkkana”.

– Tatuoijakollegani kanssa keksittiin tällainen hassuttelu, miten nimestä Janne Porkka voi vääntää porkkanan ja sen takia siinä lukee tarkkana, kun on tämä sanonta, että tarkkana kuin porkkana.

Jennan olkavartta koristaa nyt porkkanan värinen Janne Porkka. Tatuoinnin on tehnyt Aliina Lintulaakso.

– Tämä on tällainen, jos näin voi sanoa, iskävitsi. Tällaista puujalkaa, Jenna kertoo.

Tatuoinnin on tehnyt Jennan kollega Aliina Lintulaakso, jonka kanssa he pyörittävät yhteistä yritystään. Tatuointi tehtiin ystävänpäivänä.

– Minulla ja Jannella on sitten vuosipäivä aina 14. helmikuuta, Jenna nauraa.

Onnenpyörä-juontaja Porkka on hämmentynyt saamastaan kunnianosoituksesta.

– Herranjumala sentään! Täytyy sanoa, että olen otettu ja samalla hämmentynyt, Viking Amorellalta tavoitettu Porkka kommentoi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Porkka näkee omat kasvonsa jonkun toisen iholla – ja hänen epäilyksiensä mukaan myös viimeinen.

– Harvoinhan sitä pääsee lainausmerkeissä noin iholle. Onhan tämä upea kunnianosoitus. Nyt voi sanoa, että olen jättänyt lähtemättömän jäljen, Porkka veistelee.

Juontaja kertoo tunnistavansa itsensä hyvinkin tatuoinnista.

– Kyllähän siinä on korkea otsa ja nenä ja kaikki ne tunnusomaiset piirteet, joita löytyy. Siinähän oli se porkkana ja sanaleikki, että itsekin ovat nähneet ironista ja humoristista puolta varmasti kuvassa, ettei niin vakavalla mielellä ole laitettu, Porkka pohtii.

Porkalla itsellään ei ole tatuointeja. Kerran leiman saaminen ihoon tosin oli lähellä. Laivalla työskennellyt mies vietti vapaapäiväänsä Tanskassa ja ajatteli käyvänsä hakemassa itselleen tatuoinnin. Tatuointiliikkeeseen oli jonoa, jolloin seurue lähti viettämään aikaansa viereiseen baariin.

– Siinä tuli juotua muutama olut liikaa, ja aika meni ohitse. Hätkähdin, kun tajusin, että piti olla siellä jo pari tuntia sitten. Sitten se jäi siihen.

Jennan iholta löytyy muitakin julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Hänen ihoaan koristavat myös laulaja Kirkan muotokuva, Jukka Rasilan näyttelemä Touko-Pouko ja rocklegenda Lemmy Kilmisterin potretti. Tatuointeja on yhteensä kymmeniä – 67 kuvan jälkeen Jenna kertoo lopettaneensa laskemisen.

– Sekosin laskuissa ja siinä, mikä on uutta kuvaa ja mikä vanhaa. Tavoitteena on se, että voin joskus sanoa, että minulla on vain yksi tatuointi, että olen yksi iso tatuointi koko ihminen, hän sanoo.

Jennalla on vielä tatuoimatonta ihoa ainakin selässään, kyljissään ja vatsassaan. Useampia tatuointeja on jo suunnitteilla, mutta ne eivät ole vielä toteutusasteella.

– Näihin tuleviin kuviin on tulossa myös muutamia julkisuuden hahmoja, esimerkiksi Cosmos-sarjasta tuttu astrofyysikko Neil deGrasse Tyson, joka juontaa ohjelmaa. Hänestä haluaisin potretin.

Studio Julmahuvista tuttu Touko-Poukon hahmo on ikuistettu Jennan iholle. Tatuoinnin on tehnyt Tea Kamari Tattoosta.

Yhtäkään nykyistä tatuointiaan Jenna ei kadu, mutta voisi toteuttaa joitain niistä eri tavalla.

– Vaikka en jostain kuvasta enää niin viehättyisi, se kertoo minulle jostain elämänjaksosta. Ne ovat kuin muistikartta itselleni: vaikka tatuoinnilla itsellään ei olisi suurta merkitystä, ne hetket joihin se liittyy, ovat kuitenkin merkityksellisiä, Jenna kertoo.

Kuvassa tatuoinnin tehnyt Aliina Lintulaakso ja Jenna.

