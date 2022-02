Tässä on uuden Downton Abbey -elokuvan virallinen traileri – nyt is.fi:ssä

Rakastettuun tv-sarjaan perustuvan Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan ensi-ilta on 4. toukokuuta. IS raottaa esirippua jo nyt ja julkaisee trailerin ensimmäisenä Suomessa.

”Mysteeri menneisyydessä, tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia, koe uusi aikakausi”, Finnkino luo jännitystä ennen odotettua ensi iltaa.

Uudessa elokuvassa kartanon isäntäväki palveluskuntineen suuntaa yllättävien käänteiden johdosta ulkomaille. Ensimmäistä kertaa saagan historiassa tapahtuvan irtioton kohteena on ylellinen ja aurinkoinen Etelä-Ranska.

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla on Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan traileri.

Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan virallinen juliste.

Elokuva palauttaa tv-sarjan alkuperäisen näyttelijäkaartin tuttuihin rooleihinsa.

Ensembleen kuuluvat tv-sarjasta ja edellisestä elokuvasta tutut Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton ja Penelope Wilton.

Uusina hahmoina joukkoon liittyvät Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West ja Jonathan Zaccaï.

Downton Abbey: Uusi Aikakausi on sarjan luojan Julian Fellowesin käsikirjoittama ja sen ohjaa Simon Curtis (mm. My Week With Marilyn).

Alkuperäinen päivämäärä ensi-illalle oli jo jouluna 2021, mutta sitä on jouduttu siirtämään pandemian vuoksi.

Ensimmäinen Downton Abbey -elokuva nähtiin valkokankailla vuonna 2019. Maailmanlaajuisen jättisuosion saaneen tv-sarjan pitkä elinkaari kesti vuodet 2010–2015.

Tom Branson (Allen Leech) ja Lucy Smith (Tuppence Middleton) onnellisissa tunnelmissa uudessa elokuvassa.

Andy ( Michael Fox), Anna (Joanne Froggatt), Daisy (Sophie McShera) ja rouva Patmore (Lesley Nicol) elokuvasa Downton Abbey: Uusi aikausi.