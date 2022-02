Cheyenne Järvinen singahti julkisuuteen kohukaunottarena, josta moni luuli tietävänsä kaiken – sitten hän sai tarpeekseen ja tajusi tärkeän seikan

Cheyenne Järvinen, 28, nousi julkisuuteen Miss Helsinki -kilpailusta ja vuosien ajan erilaiset kohut seurasivat häntä. Nyt hän elää varsin erilaista arkea ja haluaa käyttää näkyvyyttään hyvään. Julkisuudesta hän sai tarpeekseen aikaa sitten.

Kohukaunotar. Se on titteli, jota Cheyenne Järvisestä mediassa usein käytettiin, kun hän ensi kertaa asteli julkisuuteen lähes kymmenen vuotta sitten. Yhä tänä päivänä Järvinen on monen silmissä takavuosien missikaunotar ja tosi-tv-persoona, jota erilaiset kohut ovat vuosien varrella ympäröineet.

Järviselle itselleen nämä asiat ovat kuitenkin vain vuosien takainen muisto. Pinnallisen leiman hän on karistanut harteiltaan jo kauan sitten.

Cheyenne Järvinen, 28, nousi pinnalle ensimmäistä kertaa vuonna 2013, kun hän osallistui Miss Helsinki -kilpailuun. Tuolloin parikymppinen Järvinen kaipasi kipeästi ihmisten hyväksyntää ja positiivista huomioita. Asioita, joista hän nuoruudessaan jäi paitsi.

– Nuoruuteni oli hankalaa aikaa sen puoleen, että perheessäni on ollut pahaa narsismia, alkoholiongelmia ja väkivaltaa. Se on luonnollisesti heijastunut siihen, millainen olen ihmisenä. Kun muutin 18-vuotiaana pois kotoa, käytökseni levähti käsiin. Yhtäkkiä kukaan ei kontrolloinut minua enkä osannut asettaa itselleni rajoja, Järvinen muistelee.

Samaan aikaan, kun Järvinen kilpaili kauneuskilpailussa, nähtiin hänet myös Seiskan tähtityttönä. Järvinen ihaili missejä, Miss Helsinki -kilpailua tuolloin luotsannutta Martina Aitolehteä sekä Kim Kardashiania. Hän halusi olla kuin he.

– Minulla oli käsitys, että huomiolla voi ikään kuin menestyä. Ajattelin nuorena, että esimerkiksi Seiskaan pääseminen olisi siistiä. Vasta vanhempana sitä ymmärtää, ettei se ole sitä, Järvinen naurahtaa.

– Luulen, että ylikompensoin sitä aukkoa sisälläni hyväksynnän haulla ja huomiolla. En silloin ymmärtänyt, että oikeasti olisin kaivannut rakkautta ja välittämistä. Julkisuus veti minua puoleensa, hän jatkaa.

Järvinen opiskelee liikunnanohjaajaksi Vierumäellä. Samalla hän treenaa bikini fitness -kilpailuihin.

Järvinen sijoittui lopulta Miss Helsinki -kilpailussa toiseksi. Vaikka kilpailu ei poikinut Järviselle esimerkiksi uraan liittyviä mahdollisuuksia, tuli hänestä mediaa seuraavalle kansalle tuttu kasvo.

Myös Järvisen yksityiselämää seurattiin tiiviisti lehtien palstoilla ja kohut tuntuivat seuraavan häntä. Järvinen ajautui julkisiin välienselvittelyihin muiden julkisuudesta tuttujen naisten kanssa ja riidat päätyivät poikkeuksetta myös iltapäivälehtien lööppeihin.

– Siihen aikaan olin todella hukassa itseni kanssa. En tiennyt, kuka olen tai mitä elämältä haluan. Jätin tradenomiopinnot kesken, olin hetken työttömänä ja samaan aikaan lehdet kirjoittelivat minusta paljon, Järvinen kertoo.

– Sain osakseni todella paljon negatiivista huomioita ja asiattomia viestejä. Ihmiset eivät ehkä ihan ymmärtäneet, että miksi tein, mitä tein tai sanoin, mitä sanoin. Enkä aina itsekään ymmärtänyt sitä, kun elämäni oli sellaista vuoristorataa, hän selittää.

Vuonna 2017 Järvinen nähtiin myös sinkkuna Temptation Island Suomi -ohjelmassa. Järvisellä ei ollut tarvetta lähteä ohjelmaan julkisuuden vuoksi, sillä julkisuutta hänellä oli omiin tarpeisiinsa nähden jo aivan riittämiin. Sen sijaan Järvinen halusi lähteä ohjelmaan korjatakseen sen vääristyneen kuvan, joka hänestä oli siihen asti julkisuudessa annettu.

– Siihen asti musta oli kirjoitettu vain artikkeleita lehtiin ja ne liittyivät aina kohujulkisuuteen. Halusin lähteä muuttamaan omaa imagoani ja näyttää katsojille, kuka oikeasti olen ihmisenä. Siinä tapahtuikin pieni muutos. Ihmiset kiinnostui musta ja alkoi seuraamaan mua sosiaalisessa mediassa lehtiartikkeleiden ja kohujen sijaa, Järvinen muistelee.

Järvinen ei kadu asioita, joita hän on tehnyt nuorempana. Samoja virheitä hän ei kuitenkaan toistaisi uudelleen.

Järvinen elää nykyään varsin erilaista elämää kuin kymmenen vuotta sitten. Hän opiskelee liikunnanohjaajaksi Vierumäen urheiluopistossa ja treenaa itsekin tavoitteellisesti. Sosiaalisessa mediassa Järvinen ottaa edelleen terävästi kantaa asioihin, jotka kokee epäoikeudenmukaisiksi. Esimerkiksi tasa-arvo on aiheena Järvisen sydäntä lähellä.

– Olen huomannut vuosien varrella, että pystyn vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin ja puhumalla asioista, jotka ovat minulle tärkeitä. Se positiivinen palaute, mitä olen saanut siitä, on myös todella tärkeässä osassa. Koen, että sanoillani on merkitystä, Järvinen hymyilee.

– En koskaan pyri kertomaan kenellekään, että näin sinun tulee ajatella. Haluan saada heidät ajattelemaan itse, hän painottaa.

Järvisen kipakat kannanotot sosiaalisessa mediassa olivat tosin juuri se asia, jotka kohukaunotar-vuosien jälkeen nostivat hänet uudestaan esiin. Järvinen on vuosien varrella kritisoinut terävästi muun muassa Miss Helsinki -organisaatiota sekä erästä verkostomarkkinointiyritystä.

Ihmiset eivät aina ole Järvisen kanssa asioista samaa mieltä. Siitä huolimatta Järvisen käymät keskustelut sosiaalisessa mediassa ovat pääosin asiallisia ja reflektoivia. Kun hän kritisoi aurinkolasibrändin uutiskirjeessään käyttämää alatyylistä verbaliikkaa muutama vuosi sitten, joutui hän ensimmäistä kertaa pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta.

– Silloin mua vastaan hyökättiin todella vahvasti ja sain paljon vihaisia viestejä etenkin miehiltä. Jopa puolisoani rupesi pelottamaan, että entä jos joku haluaa satuttaa minua. Aloin epäröimään, että voiko näillä kannanotoilla olla myös negatiivisia vaikutuksia, Järvinen tunnustaa.

Järvinen on kulkenut pitkän tien kasvaakseen ihmiseksi, joka hän on tänä päivänä.

Edelleen Järvinen joutuu törmäämään myös ihmisten ennakkoluuloihin, etenkin niiden ihmisten toimesta, jotka eivät seuraa häntä sosiaalisessa mediassa. Kun hän aloitti opinnot Vierumäellä viime syksynä, eräs hänen uusista opiskelutovereistaan myönsi jännittäneensä Järvisen tapaamista etukäteen.

– Ihmiset saattavat yllättyä esimerkiksi siitä, että olen oikeasti todella fiksu enkä lainkaan pinnallinen. Koen olevani positiivinen, samaistuttava ja maanläheinen. Ihmiset arvostavat sitä, että puhun tunteistani avoimesti ja rehellisesti, Järvinen iloitsee.

– Mulla on edelleen olemassa ikään kuin kaksi eri henkilöbrändiä. On se todellinen minä, joka tulee esiin siinä sosiaalisen median sisällössä, mitä itse tuotan. Sitten on tämä median luoma henkilöbrändi, mikä on sen kanssa aivan ristiriidassa ja pohjautuu täysin vuosien takaisiin kohuihin, hän harmittelee.

Järvisessä tapahtunut muutos kymmenen vuoden takaiseen on silmiin pistävä. Toki se on luonnollista, sillä vielä Miss Helsinki -kilpailun aikana Järvinen oli nuori, hukassa oleva nainen. Myös nykyisen puolison tapaaminen viisi vuotta sitten auttoi Järvistä kasvamaan sellaiseksi ihmiseksi, joka hän nyt on.

– Parisuhteemme alussa oli paljon kaikenlaista draamaa, ylä- ja alamäkiä. Tunnistin itsessäni läheisriippuvuutta. Mutta tajusin, että jos haluan saada tämän suhteen toimimaan, mun on pakko katsoa peiliin ja tunnustaa, että mussakin on asioita, joita pitää muuttaa, hän avaa.

Järviselle liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä, mutta yhä suurempaan rooliin on noussut henkinen hyvinvointi.

Tällä hetkellä Järvisen arjen täyttävät työt, opinnot ja treenaaminen. Järvinen tähtää syksyllä 2022 järjestettäviin bikini fitness -kilpailuihin ja kertoo matkastaan kohti kilpailulavoja avoimesti myös sosiaalisessa mediassa.

Järvinen kertoo innostuneensa lajista jo vuonna 2015, mutta nuoruudessa sairastettu syömishäiriö vaati sen, että hänen piti olla valmis niin henkisesti kuin fyysisesti ennen hyppäämistä fitneksen maailmaan. Nyt lajista on muodostunut Järviselle elämäntapa, joka on saanut hänet entisestään kiinnostumaan urheilun psyykkisistä puolista.

– Mä ihailen tosi paljon sitä, mitä se laji vaatii ihmiseltä, henkisiä ja fyysisiä panostuksia. Haluan todistaa itselleni, että myös mä pystyn tähän. Teen tätä puhtaasti itseäni varten, vaikka tämä tekeminen onkin jollain tavalla vähän masokistista, hän naurahtaa.

Järvinen tunnustaa kuitenkin jännittävänsä tulevaa koitosta. Status julkisuuden henkilönä on omiaan luomaan menestyspaineita, sillä Järvisen kilpailusuoritusta tullaan mitä todennäköisimmin seuraamaan lukuisten seuraajien ja median toimesta erityisen tarkalla silmällä. Tähän Järvinen on varautunut muun muassa tapaamalla urheilupsykologia säännöllisesti.

– Toki mulla on pieni epäonnistumisen pelko. Pelkojen takana on osittain myös se paine siitä, mikä sosiaalisen median kautta tulee. Takaraivossa on ajatus, että mun on pakko pärjätä ja päästä hyvään kuntoon. En halua näyttää epäonnistujalta seuraajieni silmissä, sillä se nostaa mielessäni pintaan sellaisen paineen ja häpeän tunteen, hän myöntää.

Järvinen muistuttaa, ettei ketään pitäisi tuomita kymmenen vuotta vanhojen kohujen perusteella.

Tulevalta vuodelta Järvinen odottaa paitsi edessä häämöttävää kilpailumatkaa, myös uusia tuulia urarintamalla. Kesän jälkeen Järvisen on määrä jäädä opintovapaalle päivätyöstään ja aloittaa työt verkkovalmennusten parissa. Tästä Järvinen on erityisen innoissaan.

– En malta odottaa, että pääsen rakentamaan jotain omaa ja jakamaan osaamistani ihmisille. Henkisestä hyvinvoinnista on tullut minulle todella tärkeää, hän hehkuttaa.

Kohujulkisuutta Järvinen ei enää kaipaa. Hän toivoo, ettei häntä nähtäisi enää lehtien palstoilla ilman hänen omaa tahtoaan. Järvinen on mennyt elämässään eteenpäin ja toivoo myös muiden tekevän samoin.

– Koen, että nyt se on taakse jätettyä elämää. Ihmiset ovat hyväksyneet sen osaksi menneisyyttäni. Ajattelen, että kaikella on tarkoitus eikä mitään kannata katua, koska tehtyä ei saa tekemättömäksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tekisin näitä asioita uudelleen, Järvinen hymyilee.

– Jokaisella saa olla omat mielikuvat ja mielipiteet, mutta faktat kannattaa olla kunnossa. Kenestäkään ei pitäisi rakentaa kuvaa sen perusteella, mitä ihmisestä on kirjoitettu kymmenen vuotta sitten, hän muistuttaa.