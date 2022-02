Näin julkkikset toivottivat hyvää ystävänpäivää – some täyttyi hulvattomista kuvista

Hyvää ystävänpäivää kaikille julkkiksille ja taviksille!

14. helmikuuta vietettiin jokavuotista ystävänpäivää, jolla on erilaisia merkityksiä eri puolilla maailmaa. Siinä missä Suomessa on perinteisesti juhlittu kaveruutta, Yhdysvalloissa ja Britanniassa kyseessä on nimenomaan rakkauden juhla.

Suomalaiset julkisuuden henkilöt tuntuvat omaksuneen molemmat tavat juhlia helmikuun neljättätoista ja he jakoivatkin maanantain iloksi runsaan määrän erilaisia ystävänpäiväkuvia sosiaalisen median puolella. IS koosti julkkisten ystävänpäiväntoivotuksista parhaimmat tähän juttuun.

– Hyvää ystävänpäivää! Onneksi on naapuri, joka ilomielin hoitaa kaksosia ja vielä tarjoaa kahvia, toteaa laulaja Kim Herold yhteiskuvassa uutisankkuri Kirsi Alm-Siiran kanssa.

– Muistetaan ystävystyä niidenkin kanssa, jotka vaan nököttää yksin pihalla kun ei muuhun pysty, muistuttaa Erin, joka poseeraa talvisessa kuvassa lumiukon kanssa.

– Hyvää ystävänpäivää kaikille! Kuvat on viime kesältä, oon siinä mun parhaan ystäväni kanssa, kirjoittaa näyttelijä Minka Kuustonen, joka on kuvassa oman poikansa kanssa.

– Ystävä, iso sana. Ystävyys on vahvaa molemminpuolista luottamusta, turvaa ja mutkattomuutta. Ystävyys on iloa, runoilee Rita Niemi Manninen ihanan perhekuvansa yhteydessä.

– Kun oot totuudellinen itsellesi, oot sitä myös toisille, tietää aina niin aito Elina Gustafsson.

– Hyvää ystävänpäivää, toivottelee juontaja Ellen Jokikunnas suuren kukkapäähineensä kera.

– Hyvää ystävänpäivää kaikki rakkaat ystävät. T. Jolle ja Janni

– Elämä on parempaa, kun on ystäviä. Ihanaa ystävänpäivää, sanoo Diandra.

Juha Tapio ja Jukka Poika ovat oikein sydänystäviä.

– Hyvää ystävänpäivää, toivottaa Olavi Uusivirran koira ja banaani.