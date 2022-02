Sara Sieppi lätkäisi julki bikinikuvan ja some läikähti – laukoo tv:ssä suorat sanat

Sara Sieppi on lopen kyllästynyt oletuksiin, joita ihmiset tekevät hänestä joidenkin somekuvien perusteella.

Iholla on suosittu tosi-tv-sarja, jossa seurataan neljän suomalaisen julkkiksen arkea ja elämää. Yksi sarjan tähdistä on yrittäjä, somevaikuttaja ja entinen Miss Suomi Sara Sieppi, joka on ohjelmassa mukana jo toista kautta.

Discovery+ -kanavalla esitettävän sarjan uusimmassa jaksossa Sieppi kertoo, millaista törkypalautetta hänen somekuvansa voivat toisinaan saada.

Sara on lisännyt lomaltaan Instagramiin bikinikuvan, jonka kommentoinnin hän on joutunut lopulta sulkemaan kommenttikenttään ilmestyneen ”järkyttävän skeidan” vuoksi. Bikinikuvan tarkoitus oli kertoa matkustamisesta korona-aikana, mutta se saikin aikaan kohun aivan muista syistä.

– DM-boksini ja kommenttikenttäni räjähti kuitenkin aivan jostain muusta kuin matkustuksesta... Tisseistä, Sara kertoo kameralle.

– Onko tosiaan totta, että isorintainen nainen ei voi vuonna 2021 postata itsestään bikinikuvaa olematta järkyttävä tyrkky tai bimbo, Sara haastaa, ja jatkaa:

– Mä en ymmärrä, miten vieläkin tämmöisistä asioista pitää muistutella.

Lue lisää: Sara Sieppi joutui myrskyn silmään lisättyään someen hehkeän lomakuvan – nyt laukoo suorat sanat: ”Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä?”

Iholla-sarja pureutuu tiukasti tähtien elämään ja käsittelee syviäkin solmuja. Kauden ensimmäisessä jaksossa Sara Sieppi kertoi itkuisena joutuneensa päättämään erään ihmissuhteen. Sieppi oli tapaillut kyseistä miestä puolen vuoden ajan, kunnes suhde ajautui umpikujaan.

– Oon tapaillut erästä henkilöä enemmän ja vähemmän nyt tässä varmaan reilu puoli vuotta ja se on ollut siis jo pidempäänkin mun elämässä. Se tulee mun elämään silloin kun se haluaa ja lähtee pois sit kun siitä tuntuu siltä ja tulee taas takasin sitten kun haluaa, Sieppi kertoi kameralle itkuisena.

– Mä oon ollut aina se tyyppi, joka on ottanut sen mun elämään uudestaan ja uudestaan, ja sitten aina käy näin, hän jatkoi.

Lue lisää: Iholla: Sara Siepiltä itkuinen suhdepaljastus – kertoo tapailleensa ”erästä henkilöä”

Sieppi on ollut vaitonainen yksityiselämästään sen jälkeen, kun hän erosi entisestä avopuolisostaan Roope Salmisesta vuonna 2018. Salmista lukuun ottamatta Sieppi ei ole koskaan puhunut parisuhteistaan julkisesti.

Sara Siepin lisäksi Iholla-sarjan viidennellä tuotantokaudella esiintyvät Piritta Hagman, Tuure Boelius ja Martina Aitolehti.

Iholla-sarjan uusi tuotantokausi Discovery+ -palvelussa joka tiistai.