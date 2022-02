Eminemin julkisuudelta piilotellut tytär ilmestyi Super Bowl -katsomoon – tältä 26-vuotias Hailie näyttää nykyään

Hailie Mathers on Eminemin ainut biologinen lapsi.

Rapmusiikin suurnimi Eminem oli yksi sunnuntaisen Super Bowl -puoliaikashow’n esiintyjistä, jonka musisointia kerääntyi katselemaan valtava ihmismassa. Yksi yleisössä oli kuitenkin ylitse muiden, nimittäin Eminemin oma tytär Hailie Mathers, joka saapui paikalle kannustamaan isäänsä.

26-vuotias Hailie jakoi omalla Instagram-sivullaan kuvan Super Bowl -tunnelmistaan. Tuoreessa somepäivityksessä Hailie seisoo valtavat jalkapalloareenan yläkatsomossa ja hymyilee innokkaana kameralle. Kuvatekstissä Hailie kertoo saapuneensa paikalle nimenomaan puoliaikashow’ta varten.

Isänsä esityksen aikana Hailie jakoi Instagram-tarinoihinsa useita videoita Eminemin esityksestä, kertoo People.

Naisen someseuraajat ovat riemuissaan siitä, että Hailie ilmestyi paikan päälle isänsä tueksi.

Eminemin 26-vuotias tytär pysytteli pitkään kaukana parrasvaloista, mutta viime vuosien aikana hän on alkanut olemaan entistä aktiivisempi sosiaalisen median puolella. Nykyään nuorella naisella on Instagramissa peräti 2,4 miljoonaa seuraajaa.

Alunperin Hailien tuli tunnetuksi kuuluisan isänsä kirjoittamasta Hailie's Song -nimikkokappaleesta vuonna 2002. Alle kouluikäinen Hailie joutui kokemaan paljon: kappaleen tuoman huomion lisäksi Hailien joutui Eminemin ja äitinsä Kimberly Anne Scottin riitojen sivustakatsojaksi. Eminem ja Scott erosivat 2001. Tammikuussa 2006 pari avioituikin yllättäen uudelleen vain erotakseen saman vuoden huhtikuussa.

Eminemin tytärtä ei nähtykään julkisuudessa vuosiin ja nuori nainen vietti vuosien ajan Instagraminsa perusteella aivan tavallista opiskelijaelämää.

Eminem ei ole juurikaan puhunut perheestään julkisuudesta, mutta hänen tiedetään olevan hyvin läheinen tyttärensä kanssa.

– Tyttäreni on elämäni tärkein asia. Jos hänen elämässään tapahtuu jotain sellaista, mihin hän tarvitsee isänsä tukea, niin olen paikalla. Hän on aina ollut se voima, joka on saanut minut keskittymään työhön, ja hän on se, jonka takia pelkään epäonnistuvani. Hän on minulle kaikki kaikessa, Eminem on kertonut haastatteluissa.

Eminemillä on yhteensä kolme lasta, joista Hailie on hänen ainoa biologinen tyttärensä. Eminemin perheeseen kuuluvat myös räppärin adoptoimat sukulaistytöt Alaina ja Whitney.

Lue lisää: Valehteliko Eminem lapsensa adoptiosta? Jälkikasvu tylyttää räppärilegendaa

Eminemin suuret eleet herättivät huomiota Super Bowlissa.

Amerikkalaisen jalkapalloilun NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin puoliaikashow oli tänä vuonna rap-musiikin juhlaa. Yleisö sai nauttia 90-luvun ja 2000-luvun alun hip hop -helmistä, kun Snoop Dogg, Eminem ja Mary J. Blige esittivät Dr. Dren johdolla suurimpia hittejään SoFi Stadiumilla Kalifornian Inglewoodissa. Tuoreempaa rap-kaartia edusti Kendrick Lamar.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun puoliaikashow’n pääesiintyjinä oli hip hop -artisteja.

Lue lisää: Super Bowlin puoliaikashow oli hip hopin juhlaa – Eminemin polvistuminen herätti huomiota