Armeijatehtävät ovat liikaa julkkiksille: yksi luovuttaa, toinen tärisee pelosta eikä selviydy tehtävästä ilman apua

Discoveryn uusi armeijareality Komppania Ketonen & Gustafsberg haastaa uudessa jaksossa kilpailijoiden pelkoja.

Kauden toisessa jaksossa kilpailijoiden täytyy tehdä kaksi haastavaa tehtävää: laskeutua korkealta pystysuoraa seinää pitkin ja uida pareittain raskas uintirata.

Laskeutumistehtävässä kokelaiden tulee muistaa luvanpyyntölause ulkoa, ja lausua se ennen korkealta laskeutumista komentajille. Osa muistaa luvan ulkoa, osa ei saa sitä kuuden yrityskerran aikana kertaakaan oikein.

Luvan pyytämisen jälkeen on aika laskeutua korkeaa seinää pitkin alas laskeutumisnarulla itse itseään varmistaen.

Komppania Ketonen & Gustafsbergiin osallistuu 10 suomalaista julkisuudesta tuttua henkilöä.

Ensimmäinen tehtävä on suurimmalle osalle kilpailijoista todella pelottava. Yhdelle se muodostuu mahdottomaksi: iskelmätähti Marita Taavitsainen uskaltautuu korkean tornin reunalle, mutta lopulta pelko vie voiton.

– En mä uskalla, Taavitsainen toistelee pelokkaana.

Lopulta Taavitsainen luovuttaa, ja hän jää kilpailussa ilman pisteitä.

Muut suorittavat tehtävän peloistaan huolimatta. Viimeisenä on kuitenkin drag-artisti Aarni Mikkolan vuoro.

Mikkola saa luvan pyytämisen kerralla oikein, mutta fyysisessä tehtävässä tuleekin raja vastaan. Korkeiden paikkojen kammoiseksi itseään kutsuvalla Mikkolalla kestää kauan lähteä laskeutumaan, ja komentajat Harri Gustafsberg ja Kari Ketonen ihmettelevät alhaalla, miksi Mikkola ei lähde suorittamaan tehtävää.

– Nyt kyllä jännittää niin, että meinaa kakat tulla pöksyyn, mutta nyt mä näytän, miksi olen tänne tullut, Mikkola kertoo kameralle.

Aarni Mikkola on drag-artisti.

Mikkola varmistaa useaan kertaan ylhäällä olevilta kouluttajilta, ettei hän voi kuolla tehtävässä. Kokelas alkaa täristä kauttaaltaan niin, että komentajat huomaavat sen alhaalta saakka. Lopulta Gustafsbergin on lähdettävä ylös rohkaisemaan pelosta jäykistynyttä Mikkolaa.

– Haluatko mennä siitä? Gustafsberg kysyy Mikkolalta päästyään torniin.

– Mulla on hirveä halu mennä, mutta korkean paikan kammo on pahin pelko, mitä minulla on, Mikkola toteaa täristen.

– Keskity hetki, vedä muutaman kerran syvään henkeä ja katso minua silmiin, Gustafsberg toteaa rauhallisesti.

Lopulta Mikkola uskaltautuu tornin reunalle kouluttajan ja Gustafsbergin ohjeistaessa, ja hän laskeutuu onnistuneesti maahan.

– Tätä tunnetta on vaikea kuvailla, polvet tärisevät vieläkin. Olen niin hitsin ylpeä itsestäni, Mikkola huudahtaa alhaalla.

Myös toisessa tehtävässä, uintiradassa, eräästä kilpailijasta paljastuu yllätys.

Artistina ja somepersoonana tunnettu Hanad ”Dosdela” Hassan paljastaa kaikille, ettei voi suorittaa vaadittua tehtävää, koska ei osaa kunnolla uida.

– Mulla on semmoinen tilanne, että ei uimataito ole tarpeeksi hyvä, että pystyisin tuollaisen matkan uimaan, ensimmäisenä uintivuorossa oleva Dosdela paljastaa kouluttajalleen.

Uintirata oli raskas. Kuvassa rataa suorittavat ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja kyläkauppias Sampo Kaulanen.

Sarjan veturina toimiva Harri Gustafsberg muistuttaa, että alokkailla on koko tehtävän suorittamisen ajan pintapelastajat lähettyvillään, mutta mikäli Dosdela ei siitä huolimatta usko uimataitonsa riittävän, tehtävä voi olla parempi jättää välistä. Niin sometähti myös päättää tehdä.

– Me kunnioitetaan tätä päätöstä ja se voi olla järkevä päätös, Gustafsberg sanoo.

Hanad ”Dosdela” Hassan toteaa armeijarealityssa, ettei osaa uida hyvin.

Dosdela toteaa tilanteen jälkeen kameralle, että vaikka tehtävän väliin jättäminen harmittaa, oma henki on kuitenkin sen verran kallis, ettei sitä kannata riskeerata.

– Ei mua hävetä se, että mä en osaa uida, mä voin olla vaikka uimataidottomien ihmisten kasvo, Dosdela toteaa.

Mikkolan ja Dosdelan lisäksi ohjelman julkkiskatraaseen kuuluvat kyläkauppias Sampo Kaulanen, mäkihyppääjälegenda Janne Ahonen, ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson, somevaikuttaja Rosanna Kulju, toimittaja Ina Mikkola, poptähti Benjamin Peltonen, tanssija Tia-Maria ”Tinze” Sokka sekä iskelmälaulaja Marita Taavitsainen.

Uudessa ohjelmassa kilpailijat elävät armeijamaisissa olosuhteissa ja osallistuvat tietoa, taitoa ja kestävyyttä vaativaan kaksiviikkoiseen koulutukseen, joka jäljittelee vaativaa sotilaskoulutusta.

Joukkoa luotsaa parivaljakko Harri Gustafsberg ja Kari Ketonen. Gustafsberg on työskennellyt aiemmin poliisin erikoisyksikkö Karhun kouluttajana. Kari Ketonen puolestaan tunnetaan Venla-palkittuna näyttelijänä, koomikkona, ohjaajana ja käsikirjoittajana.

Ohjelman sotilaallisena asiantuntijana toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, joka on ollut mukana kehittämässä kilpailijoiden koulutusta ja testausta. MPK:n kouluttajat toimivat myös komentajakaksikon apureina vastaten varsinaisesta koulutuksesta ja kilpailijoiden arjen pyörityksestä.

Komppania Ketonen & Gustafsberg TV5-kanavalla ja discovery+-palvelussa keskiviikkoisin.