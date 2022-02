Jippu paljastaa, miksi halusi kirjoittaa brutaalin rehellisen paljastuskirjan – haluaa rikkoa tabuja aran aiheen ympäriltä

Raadollisen rehellinen elämäkertakirja oli Jipulle tapa päästää irti menneisyyden painolastista ja häpeästä. Samalla laulaja sai tehtyä sovinnon läheistensä ja entisten kumppaniensa kanssa.

Jipun elämäkertakirja on käänteitä täynnä.

Käännekohta. Sellaisessa helsinkiläinen laulaja Meri-Tuuli Elorinne, 36, on tällä hetkellä. Pitkänhuiskea ja vaalea Meri-Tuuli katsoo vakavana edessään lepäävää Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä -elämäkertakirjaansa (WSOY, 2022).

Lähes puolet elämästään julkisuudessa ollut Meri-Tuuli tunnetaan paremmin artistinimellään Jippu. Uunituore elämäkerta tosin ei kerro niinkään hänestä artistina, vaan on poikkeuksellisen raadollinen ja rehellinen kuvaus Jipun tähänastisesta elämästä.

– Pohdin pitkään, kannattaako tätä kirjaa edes tehdä, Jippu toteaa ja nostaa katseensa kirjasta.

– Onko tässä mitään mielenkiintoista tai uutta kenellekään?

Harva on kuitenkaan elänyt niin poikkeuksellista elämää kuin Jippu. Kirja on rehellinen sukellus moniin kipupisteisiin: karuun lapsuuteen, mielenterveysongelmiin, suljetulle osastolle joutumiseen, rikkinäisen naiseuden pohtimiseen, väkivaltaiseen avioliittoon, alkoholismiin, syömishäiriöön, riippuvuuksiin ja uskoon tulemiseen.

Lue lisää: Uutuuskirja: Laulaja Jippu alkoholisoitui jo teini-ikäisenä – pohjakosketus tapahtui katastrofaalisella New Yorkin -lennolla

Teemat ovat rajuja, mutta totta. Jippu katsoo kirjaansa ja kurtistaa kulmiaan. Hän myöntää hävenneensä itseään jollain tavalla koko elämänsä ajan.

– Tämä kirja on tieni ulos häpeästä, koska uskon, että häpeää hoidetaan paljastumalla. En halunnut tehdä kirjaa artistista, joka loistaa.

– Halusin tuoda esiin sen, että me esillä olevat ihmiset häpeämme tai kärsimme huonosta itsetunnosta siinä missä muutkin.

” Tämä kirja on tieni ulos häpeästä, koska uskon, että häpeää hoidetaan paljastumalla. En halunnut tehdä kirjaa artistista, joka loistaa.

Nyt Jippu on elämässään siinä pisteessä, että hän uskaltaa kohdata myös epämiellyttävät asiat itsessään.

– Se on helpottavaa. Minun ei tarvitse esittää mitään.

Jippu kertoo, että osa parantumisprosessia on ollut hänen suhteensa Jumalaan.

– Olen ymmärtänyt, että minua rakastetaan riippumatta menestyksestäni, artistiudestani tai lauluäänestäni. Olen siitä kiitollinen joka päivä.

Kirja on Jipulle uusi alku ja mahdollisuus tehdä sovinto menneen kanssa. Jippu tiedostaa, että hän on satuttanut rakkaitaan elämäntyylillään.

– Se on ollut yksi kipeimpiä asioita hyväksyä, että kuinka paljon minulle rakkaat ihmiset ovat joutuneet pelkäämään ja huolehtimaan minusta. Siksi pyrin siihen, että nykyään kohtelen heitä erityisen rakastavasti.

Toisaalta Jippu myöntää, että harva rohkenee puhua karuista kokemuksistaan samaan tapaan kuin hän.

– Eivät kaikki varmasti haluaisi puhua omasta äidistään niin kuin minä kirjassa puhun. Meidän perheessämme on kuitenkin aina arvostettu suoruutta. Osaamme myöntää tosiasiat.

Jippu päätti myös soittaa kirjaa tehdessään vuosien tauon jälkeen entisille kumppaneilleen, näyttelijä Jussi Lammelle ja ohjaaja Jussi Parviaiselle. Puhelut olivat rakentavia.

– Sain kiittää heitä yhteisestä ajasta ja kokemuksista. Ne olivat hirveän terapeuttiset keskustelut. Kerroin, että olen tullut uskoon ja muistelin, miten sekaisin silloin olinkaan.

– Tykkään heistä molemmista edelleen ja he ovat minulle tärkeitä ihmisiä. He olivat minulle opettajia. Halusin kertoa kirjassa suhteestamme hyvin, enkä loukata ketään.

Jussi Parviainen kohautti kertomalla tv:ssä 2012, että hän on kuvannut salaa videon hänen ja Jipun intiimistä hetkestä.

– Minulla ei ole jäänyt mitään hampaankoloon. Olen toivonut pitkään mahdollisuutta keskustella molempien kanssa, joten olen iloinen, että sain tilaisuuden jutella asiat läpi.

Lue lisää: Jussi Parviainen väitti 10 vuotta sitten tv:ssä kuvanneensa seksivideon Jipusta – nyt laulaja kertoo vihdoin oman näkemyksensä kohusta

Lue lisää: Jippu avautuu kirjassaan ensi kertaa suhteestaan yli 20 vuotta vanhempaan Jussi Lampeen – tulinen romanssi kariutui yhteen seikkaan

Lapsuudesta saakka mielenterveysongelmien kanssa elänyt Jippu puhuu kirjassa ensimmäistä kertaa myös kokemuksistaan suljetuilla osastoilla ja aiemmin saamastaan rajatilapersoonallisuushäiriödiagnoosistaan. Jippu kertoo, että psykiatri luopui hänen kohdallaan diagnoosista neljä vuotta sitten.

Mielenterveysongelmien yllä leijuu kuitenkin edelleen sankka tabun verho, jota Jippu haluaa hälventää.

– Se on minulle sydämen asia. Haluan tuoda esiin, millaista taistelua on elää rikkoutuneen mielen kanssa.

– Tiedän aika paljon mielisairaalaan haisevista lakanoista, mutta tiedän myös, kuinka hyviä paikkoja ne lopulta ovat.

Nykyään Jippu voi hyvin, mutta käy säntillisesti viikoittain terapiassa ja päihdevertaistukiryhmissä.

– Ilman niitä elämästäni ei tulisi mitään. Löydän terapiassa itsestäni joka kerta jotain uutta kuorittavaa.

” Haluan tuoda esiin, millaista taistelua on elää rikkoutuneen mielen kanssa.

Miksi kirjan aika oli juuri nyt? Siihen ei Jippu itsekään osaa vastata.

– Tämä tuli aika puskista minullekin. Asiat elämässäni tapahtuvat yleensä suunnittelematta.

– Jos olen ihan rehellinen, niin en ole koskaan kauheasti tavoitellut mitään. En ole varsinaisesti koskaan unelmoinut elämäkerrasta tai laulajan urastakaan.

Jippu vetäytyi parrasvaloista tietoisesti jo vuosia sitten, koska hän koki musiikkimaailman olevan pinnallinen. Musiikki ei kuitenkaan ole poistunut Jipun elämästä, vaan hän tekee nyt uutta musiikkia.

– En vielä tiedä, milloin tai miten uudet kappaleeni julkaistaan, mutta teen kovasti uusia tekstejä ja keikkailen sen verran, mitä korona on sallinut. Tällä hetkellä moni ovi on auki.

Tällä hetkellä Jipun elämän keskipiste on hänen 7-vuotias Romeo-poikansa. Jippu erosi lapsen isästä Sami Putikasta syksyllä 2020.

Vanhemmuus on suuri lahja, jota Jippu vaalii joka päivä.

– Poikani on minulle ehdottomasti elämäni rakkain henkilö. Olen todella onnellinen ja tyytyväinen yhdessäoloon hänen kanssaan.

– Haluan kehittyä äitinä ja tukea poikani kasvua. Nyt on minun aikani keskittyä johonkin muuhun kuin itseeni.

Vaikka Jippu on kokenut elämässään paljon, on hän nyt täysin uudenlaisen tilanteen edessä. Ovi menneeseen on laitettu kiinni pysyvästi.

– Olen tehnyt sovinnon itseni ja muiden kanssa. Pistin historiani tämän kirjan kansiin, ja nyt katson eteenpäin.

Tulevaisuuden suhteen Jippu on toiveikas.

– Näen tien, joka on auki. En tiedä, mihin se vie, mutta minun tapauksessani luvassa on varmasti seikkailu. Olen toiveikas ja rukoilen, että elämässäni saisi tapahtua Jumalan rakastava tahto.

– Ehkä kerron siitä sitten seuraavassa elämäkerrassani 30 vuoden päästä.

Projekti koetteli kirjailijaakin

Kirjan kirjoittanut Kai Kortelainen kertoo IS:lle, että Jipun elämän taltioiminen kansien väliin oli ainutlaatuinen projekti. Jipun ja Kortelaisen yhteinen historia ulottuu vuosien taakse, sillä Radio Dein ohjelmajohtajana työskentelevä Kortelainen on seurannut Jipun uraa alusta saakka. Hän on myös tuottanut Radio Deissä kuultua Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmaa.

Jipun elämäkertakirja on nimeltään Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä.

Ajatus elämäkertakirjan kirjoittamisesta virisi Kortelaisella jo vuonna 2015, mutta aika ei ollut vielä kypsä. Lopulta Kortelainen sai helmikuussa 2020 puhelun Jipulta, joka oli tullut siihen tulokseen, että aika voisi olla vihdoin sopiva.

– Välillemme syntyi luottamus työn merkeissä. Tämä on täysiverinen elämäkertakirja, ja uskaltaisin sanoa, että tämä on myös poikkeuksellisen avoin ja rehellinen teos. En halunnut lähteä tekemään mitään pr-kirjaa, vaan lähdin tähän mukaan sillä ehdolla, että tässä ei kaunistella.

Taustatyö vaati paljon, sillä Jipun elämään mahtuu lukuisia käännekohtia. Kortelainen haastattelikin kirjaa varten runsaasti Jipun perhettä, lähipiiriä, ystäviä ja bändikavereita.

– Tarkistin heiltä myös ihan sellaisia asioita, kuten että onko verhojen värit oikein kirjassa. Halusin olla tarkka.

– Nostan Jipulle hattua, että hän lähti rohkeasti tätä tekemään ja avasi itsekin läheisilleen sitä, miksi tämän kirjan kirjoittaminen on hänelle tärkeää.

Kirjassa on paljon rankkoja tarinoita lapsuuteen, mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, uskontoon ja rakkauselämään liittyen. Kortelainen korostaa käyttäneensä paljon aikaa tarinoiden todenperäisyyden varmistamiseksi.

– Näkökulmat ja muistot ovat Jipun omia, mutta faktoja, yksityiskohtia ja tapahtuman kulkuja on tarkistettu useilta eri ihmisiltä.

Tärkein lähde oli tietysti Jippu itse. Kortelainen käytti projektin aikana kymmeniä tunteja haastatellakseen Jippua.

– Ei tämä helppoa ole ollut ja on tämä kovillekin ottanut, erityisesti varmasti Jipulle. Olemme itkeneet ja nauraneet yhdessä.

– Yhden kolmituntisen haastattelusession päätteeksi Jippu totesikin suoraan, että tämä on ihan kuin terapeutille avautuisi. Se oli aika kuvaavaa. Itseäkin yllätti, miten intensiivinen kokemus on hypätä puoleksitoista vuodeksi toisen pään sisään.