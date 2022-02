Erika Vikman järjestää Dannylle tv:ssä jymy-yllätyksen ja saa laulajan silmät kostumaan: herkän hetken jälkeen kaksikko poistuu käsi kädessä

Laulajatähti Danny yllätetään toden teolla Secret Song Suomi – Laulu rakkaudelle -tv-ohjelmassa.

Laulaja Danny eli Ilkka Lipsanen yllätetään MTV:n Secret Song Suomi – Laulu rakkaudelle -ohjelmassa, kun laulaja Erika Vikman esittää entiselle puolisolleen tunteikkaan laulun.

– Tämän legendan yllättää nyt ystävä, joka haluaa kiittää mentoriaan tuesta ja avusta uransa alkutaipaleella. Erika Vikmanin ja Dannyn suhdetta ja sen päättymistä on saanut seurata koko Suomi. Lööppien takana on kuitenkin kaksi herkkää taiteilijaa, joilla on syvä ymmärrys toisiaan kohtaan, juontaja Marja Hintikka toteaa ennen esitystä.

– Esityksen tarkoitus on kiitos siitä, että olen saanut kohdata hänet tässä elämässä, Vikman toteaa.

Danny ei tiedä, kuka hänet aikoo yllättää, mutta miestä ei jännitä. Erika Vikman on päättänyt esittää ex-puolisolleen Eden Ahbezin säveltämän ja sanoittaman, ja jazzlaulaja Nat King Colen vuonna 1947 levyttämän kappaleen Nature Boy, joka on Dannylle rakas kappale nuoruudesta.

– Tämä tarina muistuttaa minua Dannysta. Laulajan kohdalle sattuu erikoinen ja herkkä hahmo, joka on nähnyt maailmaa, ja lopulta keskustelu päättyy siihen, että mahtavin asia, mitä tulet tässä elämässä oppimaan, on rakastaa ja oppia vastaanottamaan rakkautta, Erika Vikman toteaa herkistyen itkuun.

Erika Vikman, Danny ja Susanna Laine Suomen Kesäteatterin pressitilaisuudessa vuonna 2018.

Danny astelee istumaan lavan edustalla olevaan tuoliin ja kiittää yleisöä aplodeista. Erika Vikmanin esitys alkaa, ja hänet paljastetaan Dannylle.

Vikman laulaa upeasti tunteikkaan laulun ja ex-pariskunta katsoo toisiaan tiiviisti esityksen aikana. Loppua kohden Dannyn silmäkulmat kostuvat.

Esityksen lopuksi laulajat halaavat ja Danny kiittää esityksestä.

– Kiitos äärimmäisen kauniista tulkinnasta, Danny toteaa ja halaa Vikmania uudelleen.

– Mikä sanoinkuvaamaton hetki, Hintikka sanoo tultuaan lavalle Vikmanin ja Dannyn viereen.

– Veit sanat suustani. Tämä oli hieno hetki, koska Erika tiesi, mikä laulu vie pitkälle omaan historiaani, Danny toteaa pienen hiljaisuuden jälkeen.

Erika Vikman kiittää Dannya herkistyen.

– Kiitos, että sain kohdata sinut. Sä olet mun Nature Boy.

Myös Dannyn on silmin nähden hieman vaikea olla paikallaan.

Lopulta Vikman ja Danny poistuvat käsi kädessä lavalta.

Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa 2021 Dannyn ja Erikan tarinan viitaten Pirjo Kemppisen uutuuskirjaan Tuntematon Danny (Otava, 2021).

Danny ja häntä 50 vuotta nuorempi Erika Vikman tapasivat ensimmäisen kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla kesällä 2015. Pari vietti yhteistä aikaa loppukesällä ja molemmat huomasivat, että heidän välillään oli muutakin kuin ammatillista kiinnostusta.

Kaksikko salasi suhteensa pitkään, vaikka huhuja romanssista kuultiin jo keväällä 2016. Saman vuoden syksyllä Danny ja Erika kuvattiin yhdessä hotellin uima-altaalla Rodoksella, minkä jälkeen suhdetta ei käynyt enää kiistäminen.

Aina kun keikoiltaan ehti, Erika matkusti Dannyn luo Raumalle. Lopulta hän pääsi myös tutustumaan Dannyn kotiin Kirkkonummella. Tapailu johti seurusteluun.

Danny ja Erika ymmärsivät, että heillä on paljon ikäeroa ja se toisi mukanaan myös haasteita. Esimerkiksi lapsihaaveita oli turha elätellä, ja niin mentiin päivä kerrallaan. Erika kantoi tavaransa Tampereelta Dannyn luo.

Kesällä 2019 julkisuudessa alkoi liikkua huhuja suhteen säröistä. Kuulopuheet kertoivat, että Erikalla olisi suhde näyttelijän kanssa.

Syyskuussa 2020 Danny ja Erika kertoivat eroavansa virallisesti. Kaksikon välit ovat kuitenkin mitä ilmeisimmin lämmenneet, ja he ovat nykyään hyviä ystäviä. Erika Vikman on mukana myös Dannyn 80-vuotisjuhlakiertueella.

– Kutsuimme poikien kanssa Erikan esiintymään kunnioituksena siitä, että hän on upealla tavalla tehnyt viime vuosien aikana erinomaisen uran ja noussut valtakunnan ykkösnaisartistiksi, Danny perusteli Ilta-Sanomille tammikuussa.

