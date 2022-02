Ernest Lawsonin ”Erkkutreffit” hämmästyttää somessa: järjesti sokkotreffit Iidalle ja Henrille – Kari Kanala tipautti tyhjentävän kommentin

Ernest Lawson on tehnyt uuden aluevaltauksen Amorin apulaisena ja järjesti ensimmäiset sokkotreffit tuntemattomille.

Ernest Lawson on alkanut toimiman Amorin apulaisena.

Näyttelijä Ernest Lawson ilmoitti joulukuussa Instagramissa ryhtyvänsä rakkauden lähettilääksi tuntemattomille ihmisille ja järjestävänsä jatkossa sokkotreffejä. Lawson sai inspiraation ideaansa rakastamastaan Ensitreffit alttarilla -sarjasta, jossa asiantuntijat etsivät sopivat kumppanit sinkuille.

– Olen katsonut Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa jo usean kauden ajan ja se ajatus, johon mä aina kauden lopussa palaan on se, että miten vaikeaa ihmisten matchaaminen voi olla? Nyt on aika testata mihin Lawson pystyy, hän julisti Instagramissa.

Viikonloppuna Lawson paljasti, että Erkkutreffit oli edennyt suunnitelmasta käytäntöön ja ensimmäiset treffit olivat jo takanapäin. Lawson julkaisi Instagramissa vajaan neljän minuutin videon, jolla sokkotreffeille pääsevät ensimmäiset rohkeat eli Iida ja Henri.

– Kysyin Instagram-seuraajiltani, ketkä heistä haluaisivat antaa rakkauselämänsä minun vahvoihin, mutta hellävaraisiin käsiini ja yllättävän moni halusi, Lawson kertoo videollaan.

Näyttelijän mukaan hänen motiivinsa ihmisten parittamisessa on täysin epäitsekäs. Hän kuitenkin vitsailee, että mikäli parien välillä kipinöi ja he päätyvät yhteen, on heidän nimettävä esikoislapsensa Ernestiksi.

Lawsonin järjestämille sokkotreffeille pääsi ensimmäisenä ”helsinkiläistynyt savolainen Henri”, joka toivoi löytävänsä kumppanin tasapainoiseen elämään ja sekä arkeen että juhlaan. Henri ei ollut koskaan aiemmin käynyt sokkotreffeillä ja hänen treffikumppaneikseen valikoitui aktiivinen ja seikkailunhaluinen, helsinkiläinen Iida.

– Olen tehnyt laajan taustatyön ja tullut siihen lopputulokseen, että te olette täydellinen pari toisillenne, Lawson julistaa videollaan kaksikon treffien aluksi.

– Työni on tehty, nyt se on heistä itsestään kiinni, hän jatkaa.

Lawsonin järjestämät sokkotreffit menivät ilmeisesti melko hyvin, sillä Henri ja Iida päätyivät vaihtamaan puhelinnumeroita niiden päätteeksi.

– Tällä hetkellä hymyilyttää eli se on hyvä merkki, Henri toteaa.

– Olen yllättynyt, miten sä olet löytänyt jonkun, jolla on niin samat mielenkiinnon kohteet, vaikket niitä edes kysynyt, Iida ihmettelee Lawsonille.

Erkkutreffit on saanut somessa hilpeän ja hämmästyneen vastaanoton. Videon kommenteissa vilisee lukuisia itkunauruemojeja ja moni hehkuttaa Lawsonin tempausta. Moni myös ihmettelee, kuinka ammattimaiselta Erkkutreffit vaikuttavat.

– En kestä, tanssija Anssi Heikkilä nauraa.

– Mieletön! Odotan jo viimeistä jaksoa ”mitä heille kuuluu nyt”, sehän on näissä sitä parastabestiä, toinen kommentoija hehkuttaa.

– Ääk! Kait sä kerrot meille sitte myös, että onko ne nähny useemmanki kerran ja tuliko pidempi match?? kolmas kyselee.

– Ihan oli naimanaamat pariskunnalla, eräs nainen toteaa muikeana.

– Täähän on parempi ku mikään tv-ohjelma, jatkuvat kommentit.

Lawsonin Erkkutreffien suosion on pannut merkille myös Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu pappi Kari Kanala. Kanala epäilee, että hän jää pian toimettomaksi, sillä Lawsonilla tuntuu olevan homma sen verran hyvin hallussa.

– Mahtavaa Erkku! Mukavan oloiset ihmiset olit toisilleen löytänyt. Ei muuta kuin viestiä Maikkarille, että ”pitäiskö sen Kanalan siirtyä jo eläkkeelle?”, Kanala kommentoi.

Kanala on ollut yksi Ensitreffit alttarilla -sarjan asiantuntijoista jo usean tuotantokauden ajan. Lawson kieltäytyy jyrkästi syrjäyttämästä pappia, sillä hän myöntää tämän olevan suuri suosikkinsa.

– EIIIII! Kari, oot mun idoli, mentori ja henkinen johtaja! Korkeintaan tuun ohjelmaan istumaan sun viereen, syöttämään sulle rypäleitä ja viilentämään sua heiluttamalla palmun oksaa, Lawson vastaa tv-papille panikoiden.