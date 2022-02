Tällainen on Rosa Meriläisen viikko – erikoinen harrastus yhdessä puolison kanssa kiinnittää huomion

Olet Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri. Kerro työstäsi.

– Työkseni edistän kulttuuria ja taidetta. Nyt ilmassa on avautumisen riehakasta tunnelmaa, joka tuntui Yrjönkadun uimahallin saunasta Galleria Halmetojaan ja Ryhmäteatterin ensi-iltaan: ihmiset tarvitsevat toisiaan ja henkireikiä. Kerron päättäjille, mitä ihmiset ja yhteiskunta hyötyvät monipuolisesta kulttuuri- ja taide-elämästä.

7.2. ”Elämä on liian lyhyt hiusten kuivaamiseen, mutta uimahalliin on aina ehdittävä.” 8.2. ”HNMKY taekwondo , mukana treeneissä lapseni Frans Frangen ja valmentajani Elmer Nordberg.”

Miksi opiskelet miehesi kanssa arabiaa?

– On hauskaa harrastaa yhdessä puolison kanssa. Sunnuntaina opimme, että arabian sana ihminen on juonnettu verbistä unohtaa. Ihmiselle on annettu unohtamisen lahja!

9.2. ”Galleristini Veikko Halmetoja hymyilee, koska olen hänelle helvetisti velkaa.” 10.1. ”Sulkujen jälkeen eka ensi-ilta Ryhmäteatterissa.”

Emme vielä osaa kirjoittaa arabialaisittain, vaan merkitsemme numeroilla ne äänteet, joita oma kirjainjärjestelmämme ei tunnista. Numerot sentään ovat valmiiksi arabialaisia, kunhan vain tajuaa missä päin kurkkua mikäkin äänne rohisee.

Miksi harrastat taekwondoa?

– Kaikesta kivasta on hyötyä arkielämässä, oli sitten kyse arabiasta, taekwondosta tai masturboinnista (ei kuvaa). Taekwondoa olen harrastanut yhdessä Fransin kanssa vuodesta 2017. Olemme nyt dan-kokelaita eli kesällä odottaa mustan vyön koe.

11.1. ”Seuraamassa Susanna Leinonen Companyn harjoituksia, jossa tanssivat ammattitanssijat ja ikäihmiset.”

Parasta harrastuksessa on seuramme HNMKY taekwondon yhteisöllisyys. Olen saanut elämääni upeita nuoria kamppailu-urheilijoita, joiden kantin kestävyyttä arvostan. Ja katsokaa nyt hitto vie, miten lennokas on lapseni hyppysivupotku!