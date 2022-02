Someseuraajien mielestä mediapersoonat Marja Hintikka ja Ile Uusivuori ovat heittämällä Suomen ihanin pariskunta.

Suomijulkkisten superpari Marja Hintikka ja Ilkka ”Ile” Uusivuori ovat vetäneet yhtä köyttä jo 16 vuoden ajan, tuore somejulkaisu paljastaa. Se on pitkä aika parille, jonka osapuolet ovat vain vähän päälle nelikymppisiä.

Marja Hintikka, 43, jakoi merkkipäivän kunniaksi suloisen yhteiskuvan ja koskettavan tekstin, jossa hän kertaa parisuhteensa parhaita puolia.

– Mutta että kaikki tämä elämän runsaus ja onni on olemassa, johtuu tasan siitä, että kahdestaan meissä on sellainen unelmien toteen tekemisen taika. Yksin ei oltais tähän pystytty. Ja useimmissa kohtaa se on nimenomaan tekemistä – hyvin arkistakin: mitä tapahtuu tiistai-iltana, ratkaisee paljon enemmän kuin joku ihmeen luksuslaatuaika. Tämän sanon yleensä, kun kysytään rakkauden salaisuutta, Hintikka kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

– Meil on hauskaa ja meil on kipinä. Se on siinä, sanois Mertaranta, Hintikka tiivistää.

Päivityksensä oheen Hintikka lisäsi hauskan kuvaparin, jossa rakastavaiset ovat 16 vuotta sitten sekä nyt.

– Onhan tässä ”hieman” vettä virrannut vuosien välissä, kuten tokasta kuvasta voi todeta, Hintikka nauraa.

Vuosipäivää Hintikka kertoi viettäneensä viemällä lapsensa lätkätreeneihin ja katsomalla illalla Laulu rakkaudelle -ohjelmaa. Se sopi päivän teemaan kuin nenä päähän.

– Omistan sen omalta osaltani rakkaimmalleni, Ilelle, Hintikka kirjoittaa.

Marja Hintikan rakkaudenjulistus sai monet muut julkkikset fiilistelemään parin kemiaa ystävänpäivän alla.

– Söpöläiset, Maria Veitola hihkuu.

– Onnea tyypi! Best! Riemuitsee Jannika B.

– Niin ihana seurata teidän onnea, iloitsee Piritta Hagman.

Myös Hintikan muut someseuraajat ovat yhtä mieltä julkkisten kanssa. Eräs julistaa Hintikan ja Uusivuoren heittämällä Suomen ihanimmaksi pariksi. Toinen toteaa, ettei 16 yhteistä vuotta ole suinkaan mikään itsestäänselvyys.

– Paljon onnea. Olette selvästi luotu toisillenne, toteaa kolmas.

Myös Ile Uusivuori, 42, tunnusti rakkauttaan melkein identtisellä talvisella yhteiskuvalla. Niin ikään Uusivuoren päivitys keräsi nopeasti pitkän liudan tykkäyksiä ja sydänkommentteja.

– Tänä aamuna heräsin siihen, että Marjan pitkän työviikon jälkeen keskimmäisen lätkäkassi oli pakattu, aamiainen tulilla ja muut lapset katselivat tyytyväisenä piirrettyjä. Eilen vietettiin koko perhe päivä futishallissa. Kiirettä pitää.

– Silti tätä kaikkea hulinaa aamupöpperössä katsellessa, en kyllä pysty tajuamaan, miten helvetissä mulla kävi tällainen tuuri, että toi upea nainen on tossa? Aivan uskomatonta?! Todella kiitollinen. Saatoin myös olla edellisessä elämässä Gandhi? Hyvää vuosipäivää rakkain Marja Hintikka. Kuusitoista vuotta! Se menee hujauksessa, kun on kivaa, Uusivuori kirjoittaa.

Kaksikko tapasi toisensa alun perin työpaikalla. Hintikka oltiin laitettu silloisessa työpaikassaan Yle X:n toimituksessa istumaan paikalle, jota kutsuttiin vitsikkäästi "kuormasta syöjän paikaksi".

– Kaikki siinä aiemmin istuneet olivat jollain tapaa sekaantuneet kollegaansa. Olin ihan raivona ja vannoin, että murran tuon työpisteen kirouksen. Mutta eipä siinä mitään ollut tehtävissä, kun tällainen maailmanluokan hottis ilmestyi samaan toimitukseen töihin ja alkoi pyydellä lounasseuraksi... Sillä tiellä ollaan edelleen, Hintikka on kertonut sosiaalisessa mediassa.

Pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.