Heidi Sohlberg avautuu tv:ssä uudesta suhteestaan – ikäero mietitytti aluksi: ”En ajatellut, että rupeisin seurustelemaan noin paljon vanhemman kanssa”

Parisuhteet puhuttavat realitysarjan viidennessä jaksossa. Heidi Sohlberg etsi rakkautta kolme vuotta, kunnes tärppäsi.

MTV3:n Olen julkkis... päästäkää minut pois! -uutuussarjassa 15 julkisuuden henkilöä testaavat selviytymistaitojaan Argentiinan viidakossa. Tähän mennessä viidakosta on poistunut kaksi julkkista: Sakari Pietilä luovutti omasta tahdostaan ja Jussu Pöyhönen putosi kilpailusta hävittyään tehtävän.

Ohjelman viidennessä jaksossa leirissä puhutaan parisuhteista. Entinen Miss Suomi ja juontaja Heidi Sohlberg ehdottaa tubettaja Jaakko Parkkalille, että tämä voisi mennä etsimään deittisovellus Tinderistä naista itselleen.

– Sä oot niin ihana tyyppi, että sä ansaitsisit jonkun sellaisen tosi ihanan mimmin, Sohlberg sanoo.

– Oon meidän kaveriporukassa ainut, joka ei ole koskaan seurustellut, mies tunnustaa.

Myös räppäri Sini Sabotage tunnustaa seurustelleensa vain lyhyitä aikoja elämästään, yhteensä viitisen vuotta.

– Käyn tosi vähän treffeillä, ei mulla ole sellaista metsästystä päällä, eikä mulla ole mikään hätä, Parkkali jatkaa.

Sohlberg intoutuu muistelemaan omia sinkkuaikojaan. Hän käytti Tinder-deittisovellusta kolmen vuoden ajan.

– Se on julkisuuden henkilönä ihan hemmetin hankala olla Tinderissä, tosi vaikee. Ainakin jos nainen on siellä julkisuuden henkilönä, siellä on niin pimeetäkin jengii.

Sohlberg löysi uuden rakkaansa lähes heti, kun päätti luopua Tinderistä ja parisuhteen etsimisestä.

– Nostin kädet pystyyn, että antaa olla, en halua ketään, niin sit se tulee. Luovuttaa, eikä ole koko ajan tutka päällä, Sohlberg selittää.

Sohlberg, 40, kertoo miehensä olevan 17 vuotta häntä vanhempi.

– En ajatellutkaan, että rupeisin seurustelemaan noin paljon vanhemman miehen kanssa. Hän ei vaikuta siltä, ja kun tutustui ihmiseen, niin tuli että hitto miten ihana tyyppi, Sohlberg muistelee.

Salkkarit-tähti Sami Uotilan kanssa seurusteleva näyttelijä Kerttu Rissanen komppaa vieressä.

– No juu en minäkään tuota 25 vuotta suunnitellut! Tärkeintä, että on onnellinen.

– Nimenomaan, Sohlberg vastaa.

– Se on just näin, Parkkali kuittaa.

Heidi Sohlbergin suhde on edennyt nopealla tahdilla. Kesällä tavannut pariskunta vaihtoi kihlat syksyllä.

– Olen onnellinen ja rakastunut nainen. Uskon, että loppuelämän rakkaus on löytynyt, Sohlberg sanoi Kauneus & terveys -lehdessä.

Sohlbergin mielestä parasta hänen puolisossaan on se, että mies kunnioittaa ja arvostaa häntä omana itsenään.

– Hän kohtelee mua kuin kukkaa kämmenellä ja myös mun tyttöjäni, mikä totta kai merkitsee mulle äitinä paljon, Sohlberg kirjoitti Instagramissa.

Viidakossa kisailemassa nähdään missi ja somevaikuttaja Sara Sieppi, ulkoministeri Pekka Haaviston puoliso, parturi-kampaaja Antonio Flores, radiojuontaja Esko Eerikäinen, Big Brother -voittaja Perttu Sirviö, laulaja Anna Hanski, Love Island -ohjelmasta tunnetuksi tullut Jeffrey Lawman, räppäri Sini Sabotage, tangokuningas Kyösti Mäkimattila, Tiktok-tähti Nuppu Oinas, tubettaja Jaakko Parkkali, jääkiekkovaikuttaja Sakari Pietilä, laulaja Jussu Pöyhönen, näyttelijä Kerttu Rissanen, näyttelijä Satu Silvo ja missi Heidi Sohlberg.

Ohjelman juontavat Janne Kataja ja Aku Hirviniemi.

Olen julkkis... päästäkää minut pois! MTV3-kanavalla perjantaisin kello 20.