Sampo Kaulanen julkaisi erikoisen salakuvan kulissien takaa – otos pyllistelevästä Mintusta sai somekansan repeämään nauruun: ”Vuoden tilannekuva!”

Somessa revittiin runsaasti riemua kyläkauppias Sampo Kaulasen tuoreesta kuvasta.

Sampo Kaulasen tuore somekuva on hyvä muistutus siitä, mitä sometyö on todellisuudessa. Ensivilkaisulla näyttää, että kyläkauppiaan jakamassa kuvassa on pelkkä kylpytakissa pyllistävä henkilö, vaikka todellisuudessa siinä on kauppiaan vaimo Minttu Kaulanen, joka ottaa itsekin kuvaa konttasillaan.

Minttu on kumartunut sohvapöydän alle kuvatakseen kaunista aamiaisasetelmaa, jonka hän on sommitellut upean talvimaiseman eteen.

Kaulasen huvittava salakuva kulissien takaa sai somekansan rivit repeämään naurusta.

– Tää on ihan huippu, kaikin tavoin loistava kuva, joku hekottaa.

– Hauska kuva! Komppaa toinen.

– Vuoden tilannekuva, toteaa kolmas.

Kaulasen kuvasta on tykätty yli 3 300 kertaa, eikä se jäänyt huomaamatta hänen vaimoltaan Mintultakaan, joka julkaisi itsekin saman otoksen omalla sometilillään.

– Otin täydellisen aamiaiskuvan – sen jälkeen naurettiin tälle ”behind the scenes” photolle, Minttu kirjoittaa Instagramissa. Myös Mintun kuvasta on tykätty tuhansia kertoja.

Kaulasen kauppiaspariskunta tunnetaan Ylläksen Äkäslompolossa sijaitsevasta Jounin kauppa -yrityksestään, jonka kaksikko on nostanut maailmankartalle ahkeralla some- ja julkisuustyöllä.

Myymälänsä lisäksi sanavalmiiseen pariskuntaan on voinut tutustua erilaisissa tosi-tv-ohjelmissa, joissa molemmat ovat esiintyneet vuorollaan. Sampo Kaulanen nähdään paraikaa televisiossa pyörivässä inttiohjelmassa Komppania Ketonen & Gustafsberg.

Minttu Kaulanen on puolestaan ottanut osaa Suurin pudottaja ja Farmi Suomi -ohjelmiin.

Kaulaset tapasivat toisensa MTV3-kanavan Diili-ohjelman kuvauksissa vuonna 2010. Naimisiin he menivät vuonna 2012. Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi, mutta uusioperheeseen kuuluu myös Mintun kaksi vanhempaa lasta ja Sampon yksi lapsi.