Shirly ja Sanni tunnelmoivat ystävänpäivän kunniaksi hyvän ruuan äärellä.

Poplaulaja Sanni ja vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen ottivat varaslähdön ystävänpäivän juhlallisuuksiin ja suuntasivat tunnelmalliselle illalliselle jo eilen lauantaina. Ystävänpäivää vietetään Suomessa 14. helmikuuta, eli vasta huomenna maanantaina.

Sekä Sanni että Shirly julkaisivat omilla Instagram-sivuillaan kuvia illallispöydästä, joka notkui erilaisia herkkuja. Molemmilla vaikutti olleen hymy herkässä, vaikka Shirly kertoikin ujostelevansa julkisilla paikoilla kuvaamista.

– Eilen oli ihana ystävänpäivän aatonaatto dinneri ja niin kuin kuvista ehkä huomaa, mua ujostuttaa ottaa kuvia julkisella paikalla, Shirly Karvinen kirjoittaa julkaisemansa kuvasarjan yhteydessä.

– Varaslähtö ystävänpäivään, anyone? Ps. Tuun ilmapalloista edelleen yhtä onnelliseksi kuin pienenä, sanoo Sanni.

Sannin kuvista toinen on otettu mitä ilmeisemmin samasta illallispöydästä Shirlyn kanssa ja toinen on makuuhuoneesta, jonka katto on täynnä vaaleanpunaisia ilmapalloja.

Vastikään yhdessä Thaimaassakin lomailleet Shirly ja Sanni eivät ole koskaan vahvistaneet heitä koskevia suhdehuhuja tai edustaneet yhdessä pariskuntana, mutta heidät on yhdistetty toisiinsa romanttisessa mielessä jo pidemmän aikaa.

Shirlyn ja Sannin suhteesta alettiin puhua ensi kertaa viime keväänä, kun heistä otetut pusukuvat levisivät julkisuuteen.

Hiljalleen kaksikko on alkanut ripotella sosiaalisessa mediassa merkkejä siitä, että he ovat iso osa toistensa elämää. He tykkäävät usein toistensa kuvista ja julkaisuista sydämin ja suukkohymiöin.

