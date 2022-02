Renny, 62, ja Johanna Harlin, 28: vauva tulossa!

Ohjaaja Renny Harlin ja hänen Johanna-vaimonsa saavat perheenlisäystä. – Olemme äärimmäisen kiitollisia, he sanovat.

– Tietysti toivomme, että liittomme siunattaisiin myös lapsella, ohjaaja Renny Harlin sanoi solmittuaan avioliiton vaimonsa Johannan (o.s. Kokkila) kanssa.

Vuosi sitten Istanbulissa ystävänpäivänä kihlautunut pari järjesti hulppean hääjuhlan Etelä-Ranskan St. Tropez’ssa viime syksynä. Avioliitto oli solmittu jo kesäkuussa Suomessa, mutta pariskunta halusi ehdottomasti liitolleen myös papin siunauksen kirkossa.

Unohtumattoman ja rakkaudentäyteisen hääviikonlopun aikana Renny, 62, ja Johanna, 28, kertoivat ystävilleen ja läheisilleen, että heidän toiveenaan on yhteinen lapsi.

– Meidän toiveeseemme on vastattu. Lapsemme syntyy heinäkuussa, pariskunta sanoo onnellisena IS:lle.

He painottavat olevansa kiitollisia, sillä lapsen saaminen ei ole itsestäänselvyys.

– Kyllähän tieto Johannan raskaudesta teki nöyräksi. Ei kulu päivääkään, etten kiittäisi tästä lahjasta. Saan tulla jälleen isäksi, 24-vuotiaan Luukaksen isä sanoo.

– Muutamme myöhemmin keväällä Miamiin, jossa aiomme asua pitkään, Renny ja Johanna Harlin sanovat.

Renny ja Luukas ovat viimeisen kahden vuoden aikana lähestyneet toisiaan entisestään ja heistä on tullut toistensa parhaat ystävät.

– On hieno asia, että saamme viettää paljon aikaa yhdessä poikani kanssa. Hänestä on tullut muutamassa vuodessa elokuva-alalla tositoimija ja olen siitä ylpeä. Tällä hetkellä Luukas työskentelee uuden elokuvani apulaisohjaajana, Renny sanoo säteiilen ja paljastaa Luukaksenkin odottavan innolla sisarusta.

Kautta aikojen menestynein suomalaisohjaaja valmistelee parhaillaan uutta toimintajännäriään. Kuvaukset alkavat maaliskuussa. Kreikassa kuvattavassa The Bricklayer-trillerissä pääosia näyttelevät Aaron Eckhart ja Nina Dobrev. Elokuvan päätuottajat ovat Millenium Media ja näyttelijä Gerard Butlerin tuotantoyhtiö.

– Tämä on ensimmäinen Hollywood action -elokuvani kolmen kiinalaiselokuvan jälkeen. Olen palannut juurilleni, Renny sanoi IS-haastattelussa tammikuussa.

Tuolloin hän myös kertoi, että Johanna toimii elokuvan osatuottajana ja Johannan vastuulla on muun muassa aikataulussa pysyminen ja budjetin valvominen.

– Raskauden edetessä Johanna tietysti työskentelee voimiensa mukaan, Renny ymmärtää.

Pian siis alkaa uuden elokuvan teko ja aiemmin jo filmatun Refugen jälkityöt ovat myös käynnissä. Renny onkin kiireisempi kuin aikoihin, sillä oma elokuva- ja tv-tuotantoyhtiökin vie miehen aikaa.

– Jos on tahtoa, on aikaa, Renny kuittaa.

– Olemme äärimmäisen kiitollisia, että saamme yhteisen lapsen, Renny Harlin kiittelee rinnallaan Johanna-vaimonsa.

Toisen kerran isäksi tuleva ohjaaja kuitenkin huomauttaa haluavansa antaa aikaansa vaimolleen ja tulevalle lapselleen.

– Pieni perheemme menee kaikessa etusijalle, mutta olemme etuoikeutettuja, että voimme tehdä rakastamaamme luovaa työtä yhdessä ja kääntää työpäivätkin yhteiseksi ajanvietoksi, Renny kiittelee.

Renny ja Johanna tietävät jo lapsensa sukupuolen, mutta eivät halua sitä paljastaa.

– Meille oli tietysti aivan sama, kumpi sukupuoli lapsella on, mutta kuullessamme vastauksen, olimme kyllä hyvin onnellisia. Itkustakaan ei meinannut tulla loppua, Renny herkistyy.

– Ensimmäisenä ajatuksenamme on suunnaton kiitollisuus tätä tulevaa uutta elämänvaihetta kohtaan. Kuultuani raskaudesta, sydämeni täyttyi onnesta, Renny sanoo.

Katsojat saavatkin nähdä huhtikuussa maksuttomassa mtv-palvelussa alkavassa The Harlins -sarjassa pariskunnan reaktion heidän kuullessaan Johannan raskaudesta.

– Olen rukoillut tätä joka päivä pikkutytöstä asti. Suurin unelmamme on käynyt toteen ja minulle on vieläkin vaikea uskoa tätä todeksi. Toivon, että pienokaisellamme on kaikki Rennyn piirteet, Johanna sanoo.

Pariskunta muuttaa filmausten jälkeen Kreikan Thessalonikista Miamiin. Pariskunnan lapsi syntyykin siis Amerikassa.

– Siellä elämämme jatkuu perheenä, he sanovat.

Miamissa on tarkoitus elää ja asua pidempään.

– On ihanaa saada vakituinen koti nyt kun perheemme kasvaa. Kakkoskotimme tulee olemaan Haminan saaristossa, he huomauttavat.

Nyt parin elämä kuitenkin sujuu lasta odottaen ja töitä tehden.

– Tämä lapsi on meille siunaus ja merkitsee meille koko elämää. Jos niin on tarkoitettu, tulee perheemme vain kasvamaan lähivuosien saatossa, he toivovat.

– Miami on täydellinen paikka tulevaisuuden suunnitelmillemme. Veikkaamme, että lapsemme oppiikin surfaamaan ennen kuin oppii kävelemään, he naurahtavat.