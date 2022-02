Suomalainen muusikko Eeppi Ursin luo uraa Yhdysvalloissa: ”New Yorkin takia on uhrattu paljon”

Eeppi Ursinin unelma New Yorkiin muuttamisesta toteutui juuri ennen kuin pandemia sulki kaupungin.

New York

Laulaja-lauluntekijä Eeppi Ursin oli kauan haaveillut muutosta New Yorkiin.

– Olin aina ajatellut, että haluan elää jossain muuallakin kuin omissa kotiympyröissä. Ajattelin, että se kasvattaa ihmistä. On paras elämänkoulu, että pärjää jossain muualla, Ursin kertoo Manhattanilla sijaitsevassa yksiössään.

Lisäksi Ursinia kiehtoivat artistille avautuvat mahdollisuudet New Yorkissa ja koko suurkaupungin kulttuurielämä. Mutta eniten häntä kiehtoi mahdollisuus oppia uutta.

– Haluaisin olla kaikkialla maailmassa yhtä aikaa, mutta koska se ei ole mahdollista, New York on hyvä vaihtoehto. Täällä on kaikki kulttuurit ja uskonnot vierekkäin. Tämä on niin mieletön tilkkutäkki kaikkea.

Pitkään Ursin oli kuitenkin kiinni Suomessa, sillä hänellä oli musiikkiopinnot kesken Pop ja Jazz Konservatoriossa, ura laulajana meneillään ja parisuhde.

– Ehkä ei myöskään ollut tarpeeksi rohkeutta lähteä toteuttamaan sitä unelmaa, Ursin sanoo.

Vuonna 2017 Ursinilta ilmestyi suomenkielinen albumi Jäljet. Hän oli eronnut parisuhteesta. Hän alkoi miettiä, mikä olisi seuraava projekti.

– Ajattelin, että miksi en nyt lähtisi kokeilemaan New York -unelmaani. Se on nyt tai ei koskaan.

Eeppi Ursin nauttii New Yorkin monikulttuurisesta ilmapiiristä.

Ursin kävi viiden viikon reissulla New Yorkissa, jolloin hän teki show case -keikan ja tapasi asianajajan, joka kertoi että hänen urameriiteillään voisi saada Yhdysvalloissa työskentelyyn vaadittavan green cardin eli pysyvän oleskeluluvan USA:han.

Byrokratia Yhdysvaltoihin muutettaessa kestää kauan. Kaikkiaan Ursinilla prosessi kesti kaksi vuotta ja oli ajoittain hyvin turhauttava.

– Se vaati paljon hermoja. Mutta olen määrätietoinen, enkä luovuttanut, Ursin kertoo.

– Viisumiprosessin aikana oppi luopumaan turhasta vaatimattomuudesta, joka on ehkä hyvin suomalaista. Esimerkiksi omaa työtä ei pidä vähätellä, vaan voi käyttää superlatiiveja. Hyvää röyhkeyttä olen oppinut.

Ursin oli koulinut itseään etukäteen siihen, että elämän aloittaminen uudessa maassa tulee olemaan rankkaa.

– Olin henkisesti valmistautunut siihen, että nyt alkaa ankeus. Kun oli suhtautunut niin, eteen tuli mukaviakin yllätyksiä. Aluksi tietysti pelotti tulla uudenlaiseen yhteiskuntaan. Mutta pikkuhiljaa asiat loksahtelivat ja järjestyivät.

Yksi yllätys, johon Ursin ei ollut varautunut, oli maailmanlaajuisen pandemian alkaminen. Hän muutti New Yorkiin 1. helmikuuta 2020.

– Se oli kyllä melkoinen ajoitus, Ursin sanoo.

– Tulin tänne kauhealla tohinalla ja verkostoiduin ja ajattelin, että nyt pistetään hommat pyörimään. Meni viisi viikkoa ja kaupunki meni kiinni. Se oli aika shokki.

Eeppi Ursin asuu lähellä Keskuspuistoa.

Ursin matkusti huhtikuussa Suomeen keikkoja varten. Ne kuitenkin peruttiin. Lopulta Ursin vietti Suomessa viisi kuukautta, suuren osan ajasta Puumalan kesämökillä. Siellä hän aloitti livestriimit, jotka pitivät hänet työkunnossa. Hän kirjoitti myös biisejä.

Nyt sukumökkiä ei enää ole, sillä Ursinilla ei ollut enää resursseja ylläpitää mökkiä.

– New Yorkin takia on uhrattu paljon, hän kertoo.

Ursin palasi marraskuussa 2020 New Yorkiin. Nyt Ursin asuu yksiössä Manhattanin hienostoalueella Upper East Sidella, lähellä Keskuspuistoa. Hän kertoo asunnon löytymisessä olleen hyvää tuuria. Korona-aikana New Yorkin vuokrat laskivat hetkellisesti.

– Ei minulla muuten olisi ollut tähän varaa, Ursin kertoo kotoisassa yksiössään.

–Olen tosi tyytyväinen, kun täällä ei ole edes ötököitä, kuten edellisessä asunnossa.

Eeppi Ursin tekee musiikkia ja livestriimejä yksiössään Upper East Sidella.

Helmikuun alussa Eeppi Ursinilta julkaistiin uusi levy Speechless. Kyseessä on Ursinin neljäs studioalbumi. Levyyn liittyy henkilökohtainen tarina.

– Olin lapsena todella ujo, en puhunut juuri lainkaan. Olin vähän sellainen koulukiusattu, puhumaton tyttö.

Musiikki on kuulunut Ursinin elämään aivan pienestä lapsesta saakka. Hän alkoi soittaa pianoa ja laulaa koulun tilaisuuksissa. Ujo tyttö löysi esiintymisen ja musiikin kautta oman äänensä.

– Musiikista on tullut minulle jo lapsena selviytymiskeino.

Henkilökohtainen aihe valikoitui levyn aiheeksi juuri nyt, sillä korona-ajan eristyneisyys on saanut Ursinin pohdiskelemaan, miksi hän ylipäänsä tekee musiikkia.

– Paljon on joutunut kyseenalaistamaan asioita. Ehkä sen takia menin syvälle omaan tarinaani.

Syntyi bändin kanssa tehty perinteikäs laulaja-laulunkirjoittaja-levy, jossa on soulvaikutteista popmusiikkia. Levyllä kuuluu myös Ursinin jazzhistoria.

– Tämä levy kuulostaa eniten minulta kaikista levyistäni.

Ursinin päämäärä artistina on päästä eteenpäin Amerikan markkinoilla ja tehdä kansainvälistä uraa.

– Haaveena on, että uusi levy menestyisi täällä ja minulla olisi vankka fanikunta ja saisi keikkoja. Olisi kiva, jos löytyisi täältä levy-yhtiökumppani. Ja olisihan se hienoa, jos levyt myisi niin hyvin, että voisi vaikka muuttaa kaksioon, Ursin sanoo ja naurahtaa.

Eeppi Ursin valittiin suomalaisen kulttuurin edistämistahon Finland Foundationin vuoden esiintyjäksi, mikä tuo hänelle keikkoja ympäri Yhdysvaltoja.

Ursin kehuu, että New Yorkissa vallitsee hyvä henki siellä asuvien suomalaisartistien kesken. Esimerkiksi Janita on käynyt paljon Ursinin keikoilla.

– Kaikki tietävät, että täällä on hankalaa päästä eteenpäin, niin kaikki auttavat toisiaan ja antavat neuvoja avoimesti.

Ursinin neuvot New Yorkiin muutosta haaveileville on, että pitää olla pitkä pinna. Pitää olla valmis tekemään paljon paperitöitä viisumin eteen. Pitää jaksaa tehdä uudestaan ja uudestaan asioita, sillä byrokraattisia takapakkeja tulee. Kannattaa säästää rahaa.

– Mutta jos on joku oma juttu, jota haluaa tehdä, niin New York on taivas.

Eeppi Ursin esiintyy Helsingissä Koko Jazz Clubilla lauantaina 12.2.