Snoop Doggia syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä – taustatanssija kertoo kaiken toukokuisesta päivästä tähden studiolla

Snoop Doggia syytetään siviilikanteessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Snoop Dogg on kiistänyt kaikki häntä vastaan tehdyt väitteet.

Rapmuusikko Snoop Doggia, 50, vastaan on nostettu siivilikanne, jonka mukaan hän käytti kanteen nostanutta naista seksuaalisesti hyväkseen toukokuussa 2013. Siviilikanne jätettiin Kalifornian osavaltiossa tämän viikon tiistaina.

Asiasta kertoo People-lehti, jonka mukaan nimettömänä pysyttelevä nainen työskenteli aikoinaan Snoop Doggin taustatanssijana. Siviilikanteen mukaan tanssija päätyi illanvieton jälkeen Snoop Doggin studiolle, jossa rapmuusikko pakotti hänet suuseksiin kanssaan.

Naisen kertomuksen mukaan hän istui studion wc:ssä, kun rapmusiikin supertähti paukkasi huoneeseen vaatimuksineen. Nainen kertoo suostuneensa aktiin vain siksi, että pelkäsi oman terveytensä puolesta.

Kanteen mukaan nainen kärsi tapahtuneen jälkeen lukuisista oireista, kuten unettomuudesta, painajaisista, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta. Lisäksi hän kertoi menettäneensä tapahtuneen takia tuloja ja ansioita.

Tanssijalle myönnettiin oikeus siviilikanteen nostamiseen viime joulukuussa, jonka jälkeen osapuolet yrittivät päästä sopuun asiassa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan rapmuusikko alkoi syyttää tanssijaa julkisesti onnenonkijaksi. Snoop Dogg on kiistänyt kaikki syytteet.

Nyt nainen on hakenut siviilikanteelle oikeuskäsittelyä. Uutinen tulee Snoop Doggin kannalta ikävään aikaan, sillä hänen on tarkoitus esiintyä tulevana sunnuntaina yhdessä Yhdysvaltain merkittävimmistä tapahtumista, eli super bowl -ottelun väliaikashow’ssa.

Snoop Dogg vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa punaisella matolla vuonna 2013.

Snoop Dogg on maailmankuulu muusikko ja näyttelijä, joka on tehnyt menestyksekästä uraa 90-luvulta lähtien.

Hän on naimisissa nuoruudenrakkautensa Shante Taylorin kanssa ja heillä on kolme aikuista lasta. Lisäksi muusikolla on yksi avioliiton ulkopuolella vuonna 1998 syntynyt lapsi.

Suomessakin useaan otteeseen vieraillut rapartisti on tunnettu musiikkinsa lisäksi avoimesta kannabiksen käytöstään.

People-lehti ei tavoittanut maailmankuulua raplaulajaa kommentoimaan siviilikannetta.