Yle-juontajan pikkutuhma paljastus tv:ssä saa kanssakilpailijat ulvomaan naurusta – ”Ei kukaan kertonut, että se on jotenkin rivo”

Farmi Suomen avausjaksossa nauretaan vatsat kippurassa Gogi Mavromichalisin lapsuustarinalle.

Farmi Suomen ensimmäisessä jaksossa koetaan hilpeitä hetkiä, kun Ylen kanavilta tuttu sisällöntuottaja ja juontaja Gogi Mavromichalis viihdyttää muita kertomalla lapsuutensa pehmolelustaan.

– Pienenä mulla oli pehmolelu, ja sen nimi oli Tussu. Kukaan ei sanonut mulle, että älä nimeä sitä niin. Sit mä olin aina vaan, että missä Tussu? Kelaa, mun äiti ei ollut tajunnut, että se on jotenkin kaksimielinen nimi, Gogi kertoo.

Gogi Mavromichalis (vas.) kertoo lapsuustarinoitaan Farmi Suomen avausjaksossa Cristal Snow’lle ja Kelly Kalonjille.

Cristal Snow pyyhkii kyyneleitä silmistään nauressaan Gogin tarinalle.

– Ei kukaan ikinä kertonut mulle, että se on jotenkin rivo! Mutta pehmoleluni nimi on Tussu! Ja se on yhä mun äidin vintissä, Gogi tunnustaa ja kuvailee pehmoleluaan pieneksi ja karvaiseksi.

Mavromichalis tuli tutuksi Salatut elämät -sarjasta alkaessaan näytellä Romeota vuonna 2005. Hän kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että suosion määrä tuli yllätyksenä. Fanit lähestyivät kaduilla, ja vaikka älypuhelimia ei vielä ollut, sai nimmareita kirjoittaa ahkerasti.

– Moni myös sekoitti minut roolihahmoon ihan täysin ja tuli sanomaan minulle, että ”älä myy niitä huumeita, sulla on pieni lapsi”.

Farmi Suomi lauantaisin alkaen 12. helmikuuta kello 20 Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.