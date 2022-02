Martina Aitolehden uutuusohjelman traileri julkaistiin – ottaa kantaa sarjan aiheuttamaan kohuun

Revenge Body with Martina Aitolehti -ohjelman trailerissa kommentoidaan sarjan aiheuttamaa kritiikkiä.

Helmikuun lopussa discovery+-palvelussa alkavan uutuusohjelman Revenge Body with Martina Aitolehti traileri on julkaistu. Kyseessä on Martina Aitolehden luotsaama suomalaisversio megatähti Khloé Kardashianin Revenge Body with Khloé Kardashian -menestysformaatista. Sarjassa ohjataan sen osallistujia kohti kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta ja hyvinvointia.

Aitolehti ottaa juuri julkaistussa trailerissa kantaa ohjelman jo etukäteen saamaan kritiikkiin.

Jo viime keväänä julkaistut ensiuutiset ohjelman rantautumisesta Suomeen saivat somessa kritiikkiä. Palaute kohdistui muun muassa ohjelman nimeen, joka viittaa muodonmuutoksen olevan ”kostamista”. Osa kritisoijista oli sitä mieltä, ettei elämäntapamuutoksen pitäisi olla ”kostamista” kenellekään.

– Kun tämä ohjelma julkaistiin, se herätti voimakkaan vastareaktion, Aitolehti myöntää trailerissa.

– Mutta mä tiesin koko ajan totuuden, hän lisää.

Martina Aitolehden uutuusohjelmassa pistetään elämäntavat uusiksi.

Osallistujat kertovat trailerissa saaneensa kuulla koko elämänsä kommentteja, joiden mukaan he ovat ”liian isoja” tai ”eivät kelpaa kenellekään”.

– Hakemuksia tuli vuorokaudessa satoja, Aitolehti sanoo trailerissa.

– Tässä ohjelmassa mä ja huippuammattilaisten tiimi sitoudutaan yhdessä osallistujien kanssa haasteeseen, jonka tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti vahvempi elämä, Aitolehti korostaa.

Ohjelmaan valikoitui 16 osallistujaa, joiden elämäntapamuutosta Martina Aitolehti lähtee luotsaamaan.

Sarjassa päähenkilöt osallistuvat 12-viikkoiseen kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen. Kukin on elämässään käännepisteessä, jossa on aika satsata omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Martinan lisäksi osallistujia ohjaa ja tukee joukko hyvinvointialan rautaisia ammattilaisia. Jaksoissa nähdään yhteensä kahdeksan personal traineria, joilla on mm. fysioterapian, huippu-urheilun sekä fyysisen ja henkisen valmennuksen osaamista. Lisäksi mukana on liikunnallisiin ja henkisiin haasteisiin erikoistunut psykologi.

Ohjelmaan valikoitui mukaan 16 eri ikäistä, erilaisista taustoista tulevaa suomalaista, joille luodaan yksilölliset askelmerkit pysyvään muutokseen. Osallistujat ovat kamppailleet muun muassa kehoon liittyvien epävarmuuksien, ulkopuolelta tulevien paineiden tai läheisten ajattelemattomien kommenttien vuoksi. Taustalla voi olla myös vaikea elämäntilanne.

Kolme kuukautta kestävän haasteen tavoitteena on muuttaa osallistujien keho, kehosuhde sekä henkinen hyvinvointi kestävälle pohjalle. Ohjelmassa ei keskitytä vain ulkonäköön ja sen muutokseen, vaan päähenkilöt pureutuvat Martinan ja tiimin avulla kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsensä hyväksymisen tärkeisiin kysymyksiin.

Tiedotteen mukaan luvassa on pysäyttäviä elämäntarinoita, itkua, naurua sekä todellista kamppailua arjen haasteiden parissa. Lopussa päähenkilöt kohtaavat lähipiirinsä ja näyttävät, mihin muutos on heidät konkreettisesti vienyt.

Revenge Body with Martina Aitolehti discovery+-palvelu 25.2. alkaen.