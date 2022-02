Renny Harlinille kyseenalainen kunnia – jälleen ehdolla vuoden huonoimmaksi ohjaajaksi

Renny Harlinin ohjaustyö Misfits-elokuvassa ei jäänyt Razzie-gaalan raadilta huomaamatta.

Vuosittaiset Golden Raspberry -palkinnot eli tutummin Razziet jaetaan jälleen ”vuoden epäonnistuneimmille” elokuville ja niiden tähdille.

Tänä vuonna kansainvälisessä gaalassa on ehdolla myös suomalaisvahvistus, sillä Renny Harlinin, 62, on ehdolla vuoden huonoimmaksi ohjaajaksi. Harlin on ehdolla viime vuoden jättisatsauksellaan The Misfits.

Misfits on ammattivarkaasta Richard Pacesta kertova elokuva. Pacea näyttelee Pierce Brosnan. Elokuva tuli ensi-iltaan kesäkuussa 2021.

Renny Harlin on pitkän uran tehnyt ohjaajakonkari.

Harlinin lisäksi vuoden huonoimman ohjaajan kategoriassa ovat ehdolla Christopher Ashley (Diana the Musical), Stephen Chbosky (Dear Evan Hansen), “Coke” Daniels (Karen) ja Joe Wright (The Woman in the Window).

Harlin on ollut ehdolla Razzie-palkinnon saajaksi ennenkin. Tuore ehdokkuus on peräti kuudes. Aiemmin Harlin on saanut ehdokkuuden vuosina 1990, 1995, 2001, 2004 ja 2015. Ehdokkuudet ovat napsahtaneet elokuvista Ford Fairlane, Kurkunleikkaajien saari, Driven, Manaaja: Alku ja The Legend of Hercules.

Razzie-palkintoja on jaettu vuodesta 1981 alkaen. Razzie-gaala pidetään perinteisesti juuri ennen elokuva-alan suurinta juhlaa Oscar-gaalaa.

Razzie-palkintoja alettiin alunperin jakaa kannanottona Hollywoodin kassamagneettielokuville, joiden elokuvallinen ja taiteellinen anti jäi kriitikoiden mielestä vähäiseksi suuresta budjetistaan huolimatta.

