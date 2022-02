Omituinen rähäkkä neljän vuoden takaa lähti yhtäkkiä leviämään – Kim Kardashianin ja Kanye Westin todelliset välit nostavat ilmaan kysymyksiä

Avioero laitettiin vireille jo vuosi sitten, mutta ex-pariskunta vaikuttaa riitelevän edelleen keskenään.

Ex-pariskunta Kim Kardashianin ja Kanye Westin välillä leimahtelee.

Kaksikon virallinen avioeroprosessi alkoi lähes vuosi sitten, mutta tilanne on edelleen tulenarka.

Viime viikonloppuna vaikutti fanien silmiin pahasti siltä, että he ovat keskenään ilmiriidoissa. Aiheesta kertovat muun muassa CNN ja Buzzfeed.

Sota alkoi siitä, että Kardashian juhli ex-parin yhteisen tyttären Chicagon 4-vuotissyntymäpäiviä. Kanye, joka on virallisesti muuttanut nimekseen Ye, läväytti Instagramiin videoita, joissa hän väitti, että ex-vaimo oli kieltäytynyt antamasta hänelle syntymäpäiväjuhlien osoitetta.

– Haluan vain toivottaa tyttärelleni julkisesti onnea, Ye ilmoitti somessa.

– En saanut tietää, missä juhlat ovat.

Väitteiden mukaan Kim raivostui nähdessään videot somessa.

Nyt Kim on antanut Vogue-lehdelle kansihaastattelun, jossa hän kommentoi hänen ja ex-puolisonsa välejä hyvin yllättävästi. Kim väittää lehden maaliskuun numerossa, että hän on ex-miehensä ”tärkein cheerleader” heidän yhteisten lastensa edessä. Kimillä ja 44-vuotiaalla Yellä on yhdessä neljä lasta: 2,5-vuotias Psalm, 4-vuotias Chicago, 6-vuotias Saint ja 8,5-vuotias North.

– Voit olla exällesi miten loukkaantunut ja vihainen hyvänsä, mutta mielestäni lasten edessä täytyy aina olla se asenne, että teidän isänne on paras maailmassa, 41-vuotias Kardashian lausui.

– Varmista, että olet toisen vanhemman isoin cheerleader, välittämättä siitä, mitä itse käyt paraikaa läpi, hän lisäsi.

Ye julkaisi viikonloppuna ja alkuviikosta useita päivityksiä kaksikon välisistä riidoista. Niissä hän ilmoitti ”odottavansa koko perheeltä julkista anteeksipyyntöä”. Ye myös käski ”jokaista naista” ottamaan vastuunsa tilanteesta. Näillä hän oletettavasti tarkoitti Kimin kuuluisia sisaria.

Erikoisin käänne tapahtui tiistaina, kun Ye julkaisi kuvankaappauksen yksityisestä viestinvaihdosta nimeämättömän henkilön kanssa. Siinä hän toivottelee ”positiivisia viboja”, mutta muistuttaa, että ”haluan edelleen sen julkisen pahoittelun”. Hän oli merkinnyt kuvaan Instagramissa kaikki Kardashianit ja Jennerit, mutta myös joukon muita julkisuuden henkilöitä. Merkittyjen joukossa olivat Jeff Bezoz, Barack Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris ja monia muita. Faneille jäi hyvin epäselväksi, miten huippupoliitikot liittyivät tosi-tv-tähtien perheriitaan.

Vain minuutteja myöhemmin Ye yhtäkkiä poisti kaikki kuvat nähtäviltä.

Ye raivosi Kimille somen välityksellä jo perjantaina. Silloin hän julkaisi päivityksen, jossa kyseli apua omilta faneiltaan.

– Tämä on ensimmäinen eroni, joten kertokaa minulle, mitä minun pitäisi tehdä, kun tyttäreni on laitettu TikTokiin ilman suostumustani? Ye kyseli.

Julkisten riitojen jälkeen somessa lähti leviämään video Kardashianit-tosi-tv-sarjan kuvauksista lähes neljän vuoden takaa. Fanit väittävät, että jo tuon kohtauksen nähdessään he tiesivät, että Kim on tosiaankin saanut jo tarpeekseen miehestään.

Videolla ilmiselvästi turhautunut Kim kertoo siskolleen Khloélle hänen ja Kanyen ”laastaririidasta”. Kanye oli käskyttänyt Kimiä hakemaan laastareita.

– Meillä oli riita, koska en suostunut hakemaan hänelle laastareita. Sanoin hänelle, että katsoitko oikeasta paikasta. Tässä on laastari. Hän ei pitänyt siitä, vaan halusi toisen laastarin. Hän ei pitänyt sen väristä, Kim selitti.

– Jouduin juosta ympäriinsä etsien kolmea v***n eri väristä laastaria. Sanoin, että pyydä taloudenhoitajaa etsimään laastareita! Kim puuskahti.