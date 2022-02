Putouksen disko-Folkena voittanut Dennis Nylund yllättää – valmentaa breakdancetanssijaa olympialaisiin

Breakdancen maailmanmestaruuden voittanut näyttelijä hakee roolinsa fyysisyyden kautta.

Oululaiseksi poliisiksi pukeutunut näyttelijä Dennis Nylund hyppää ketterästi porraskaiteen yli lumiselle pihalle kuvaajaa varten.

Haukiputaalla tv-sarjaa tekevä mies on iloinen saadessaan yhdistää kuvauksissa monta hänelle tärkeää elementtiä: Oulun murteen, kotiseudulle palaamisen ja hienon tarinan.

Viime kevään Putoksessa Folke Rundqvistin hahmossa suomalaisille rakkaaksi tullut näyttelijä lähti Oulusta ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Rinkka oli mukana jo viimeisissä kirjoituksissa.

– Minulla oli hirveä hinku maailmalle. Etelässä oli vetoa, uusia ystäviä ja uudet kuviot. Nyt pohjoinen on mieluinen paikka, on ihanaa puhua murretta, jota on koko lapsuuden kuullut.

Viime vuosi oli Nylundille kiireinen. Kevät meni Putouksessa ja syksy tv-sarjan kuvauksissa. Joulukuussa perheeseen syntyi toinen lapsi.

Oulun seudulla kuvattavan Korvessa kulkevi -rikosdraaman kuvaukset ovat loppusuoralla. Saariyhteisössä rikoksia ratkovan poliisin roolissakin Nylund saa yhdistää näyttelemiseen itselleen ominaista fyysisyyttä. Se oli tärkeää myös Folken hahmossa.

– Fyysisyys yhdistyi Putous-hahmoon luonnollisesti. Yleensäkin haen hahmot fyysisyyden kautta, se sopii minulle.

Rikosdraama on nähtävissä Elisa Viihde Viaplayssa vuoden 2023 lopulla.

Folke Rundqvistin tyylinäyte.

Folke Rundqvist on suomen ja ruotsin kieltä iloisesti keskenään sekoittava diskotanssiopettaja Ruotsista. Nylundin mukaan hahmo oli jo olemassa ennen viime kevättä, mutta se sai lopullisen silauksensa kuvausten aikana.

– Putous on kova kymmenen viikon produktio. Sen jälkeen takki on aika tyhjä. Folke jäi elämään voiton jälkeen. Olen tehnyt 20–30 keikkaa, suuren osan niistä virtuaalisesti. Kyselyitä tulee edelleen.

” Haen hahmot fyysisyyden kautta, se sopii minulle.

Kuvaukset Oulun seudulla ovat olleet mieluisia Dennis Nylundille, joka aikoo pitää taukoa Svenska Teaternista vuonna 2023.

Vuosi 2021 oli Nylundille vilkas. Hän voitti keväällä Putouksen 13. kauden kielikukkasia viljelevänä Folke Rundqvistina. Syksyllä käynnistyivät Korvessa kulkevi-kuvaukset. Päätyönään hän näyttelee Svenska Teaternissa.

Joulukuussa Nylundin perheeseen syntyi toinen tytär. Perhe on näyttelijälle kaikkein tärkeintä. Sen kautta hän on löytänyt sisäisen rauhan.

– Omalla urallani on ollut ja on paljon unelmia, mutta isoin henkilökohtainen unelma elämässä on ollut perheen perustaminen. Todella pitkään olen haaveillut perheestä. Perheen myötä löytyi sisäinen rauha näinkin rauhattomasta sielusta.

– Oma elämä alkoi totaalisesti uudestaan, kun lapset syntyivät. Nyt on ruuhkavuodet, mutta elämässä loppui kiire ja stressi, niin hullulta kun se kuulostaakin.

Kaiken kansan tietoisuuteen 36-vuotias Nylund tuli vuonna 2013 tuomaroituaan Pakko tanssia -ohjelmaa yhdessä Sanna Akolan ja Sami Saikkosen kanssa.

Miehen ansioluettelossa on myös breakdancen maailmanmestaruus vuodelta 2009. Tanssiura jatkuu nyt valmennuspuolella. Nylund valmentaa olympialaisiin pyrkivää Anniina Tikkaa. Breakdance on virallisena lajina Pariisin olympialaisissa vuonna 2024.

– Olen Anniinan henkilökohtainen valmentaja. Treenaamme yhdessä, jaan lajikokemusta ja autan häntä tiettyyn suuntaan, Nylund kertoo valmentajaurastaan.

” Oma elämä alkoi totaalisesti uudestaan kun lapset syntyivät.

Nylund syntyi Oulussa ruotsinkieliseen perheeseen. Hänen kotikielensä oli ruotsi. Suomen kielen hän sanoo oppineensa ystäviltä.

– Päiväkodissa kaverit puhuivat suomea ja sitä kautta opin sitä. Murteenkin olen oppinut ystäviltä.

Näyttelijän työ on ollut Nylundin unelma-ammatti lapsuudesta asti. Ura urkeni Teatterikorkeakoulun jälkeen Svenska Teaternissa, jonne hän työllistyi vuonna 2016.

Hän on näytellyt elokuvissa Ollaan vapaita ja Virala genier sekä televisiosarjassa M/S Romantic.

Putoukseen hän lähtisi mukaan toistamiseen, jos muut työt antaisivat myöten.

– Se on rankka ja intensiivinen urakka, mutta sitä meininkiä jää ikäväkin. Vuoden 2023 aion pitää taukoa teatterista. Sitten katsotaan mitä elämässä sen jälkeen tapahtuu, Nylund kertoo.

Nylund on ruotsinkielisestä perheestä. Hän oppi suomen kielen kavereiltaan.

