Punaisella matolla nähtiin poikkeuksellista pukuloistoa – Natalyan, 23, asu kiinnitti heti huomion

Tiistai-iltana juhlitussa Brit Awards -gaalassa nähtiin upeaa pukuloistoa, mutta myös toinen toistaan erikoisempia asuja.

Britanniassa vietettiin tiistaina 8. helmikuuta vuotuista Brit Awards -palkintogaalaa. Gaalassa palkittiin vuoden 2021 musiikkitaivaan kirkkaimpia tähtiä ja paikalla nähtiin paitsi maan tunnetuimpia julkisuuden henkilöitä, myös lukuisia kansainvälisiä supertähtiä. Palkintoja nappasivat muun muassa Adele, Billie Eilish sekä Olivia Rodrigo.

Ennen varsinaista palkintogaalaa paikalla olleet tähdet lipuivat vuorollaan punaiselle matolle yleisön ja kansainvälisen lehdistön ihasteltaviksi. Paikan päällä saatiinkin jälleen todistaa upeaa pukuloistoa ja toinen toistaan upeampia muotiluomuksia. Yksi illan kuvatuimmista artisteista oli itseoikeutetusti Adele, joka voitti parhaan artistin, vuoden parhaan albumin sekä parhaan singlen palkinnot.

Adele edusti punaisella matolla näyttävässä mustassa iltapuvussa, jonka leikkaus paljasti laulajan dekolteen. Monen fanin huomio kiinnittyi myös kirkkaana kimaltelevaan sormukseen laulajan vasemmassa nimettömässä. Näky sai kihlajaishuhut liikkeelle välittömästi.

Adelen tavoin klassisessa mustassa iltapuvussa edusti myös brittiläinen sosiaalisen median vaikuttaja, malli ja televisiopersoona Zara McDermott. McDermottin iltapukua koristi huomiota herättävä halkio.

Adele oli yksi illan kuvatuimmista vieraista. Hän nappasi myös palkintogaalan himoituimmat pystit.

Vaikuttaja Zara McDermott oli valinnut ylleen klassisen mustan iltapuvun rohkeilla yksityiskohdilla varustettuna.

Yhdestä illan näyttävimmistä asuista vastasi laulaja Tallia Storm. 23-vuotias Storm, oikealta nimeltään Natalya Storm Hartmann, edusti gaalassa mustassa asussa, joka paljasti lähes hänen koko vartalonsa. Kokonaisuuden kruunasivat korkokengät ja hopeinen käsilaukku.

Storm julkaisi esikoisalbuminsa Teenage Tears vuonna 2017. Sittemmin nainen on tullut tunnetuksi lähinnä television puolelta. Hänet on nähty muun muassa ohjelmissa X Factor: The Band sekä Celebs Go Dating.

Tallia Stormin asu oli yksi illan rohkeimmista.

Myös televisiosta ja radiosta tuttu juontaja Maya Jama, 27, luotti gaalaeleganssissaan mustaan. Stormin tapaan myös Jama näytti rutkasti paljasta ihoa. Hänen kaksiosaisessa iltapuvussaan oli rohkea leikkaus, joka paljasti muun muassa juontajan vatsan lähes kokonaan.

Samankaltainen asu nähtiin myös yhdysvaltalaislaulaja Ashley Robertsin yllä. Myös Robertsin, 40, iltapuku oli niin ikään musta ja paljastava. Aikanaan The Pussycat Dolls -yhtyeestä julkisuuteen ponnahtaneen Robertsin asun viimeistelivät mustat nahkaiset hansikkaat.

Maya Jama luotti rohkeaan leikkaukseen.

Ashley Roberts muistetaan muun muassa The Pussycat Dolls -yhtyeestä.

Yksi illan erikoisimmista asuista nähtiin brittiläisen DJ:n ja tuottajan Nick Galen yllä. Gale tunnetaan niin kotimaassaan kuin kansainvälisesti paremmin artistinimellään Digital Farm Animals. Gale ei paljastanut punaisella matolla kasvojaan laisinkaan, vaan hän oli peittänyt päänsä naamiolla. Yllään hänellä oli värikäs takki.

Gale nousi suuren yleisön tietoon vuonna 2016, kun hän julkaisi Millionaire-kappaleen yhdessä Cash Cashin ja Nellyn kanssa. Gale tunnetaan lisäksi tuottajana ja hän on tuottanut kappaleita muun muassa Dua Lipan ja Noah Cyruksen kaltaisille supertähdille.

Nick Gale tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Digital Farm Animals.

Näyttelijä Jaime Winstone puolestaan luotti vihreään. Winstonen vihreää mekkoa koristivat näyttävät höyhenkoristeet. Kokonaisuuden viimeistelivät näyttävät nyöreillä ja korkeilla koroilla varustetut korkokengät.

Vihreään luotti myös laulajana ja lauluntekijänä tunnettu Becky Hill. Hill, 27, nousi julkisuuteen esiinnyttyään Britannian The Voice -kilpailun ensimmäisellä tuotantokaudella.

Jaime Winstonen asua koristivat näyttävät höyhenet.

Becky Hill nousi julkisuuteen Britannian The Voice -ohjelmasta.

Televisio- ja radiojuontaja Vick Hope sekä ja laulaja Joy Crookes puolestaan säkenöivät punaisella matolla kultaisissa asuissa. Hope edusti klassisessa kultaisessa iltapuvussa, kun taas Crookes oli valinnut ylleen huomiota herättävän luomuksen.

Crookes oli ehdolla vuoden 2020 Brit Awards -gaalassa vuoden nousevaksi tähdeksi, mutta jäi tuolloin ilman palkintoa. Hän julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2021.

Vick Hope luotti kultaan, kimallukseen ja klassiseen leikkaukseen.

Joy Crookes oli ehdolla vuoden 2020 Brit Awards -gaalassa.

Britannian tunnetuimpiin naisnäyttelijöihin lukeutuva Jodie Whittaker edusti gaalassa näyttävässä, mutta erikoisessa vaaleassa luomuksessa. Muun muassa suositusta Doctor Who -sarjasta tutun Whittakerin valkoista asua koristi oranssi kaulus ja muhkea helma.

Brittikoomikko Leigh Francis luotti niin ikään väreihin. Francis poseerasi punaisella matolla värikkäässä raidallisessa puvussa. Asun viimeisteli vaaleansininen hattu.

Jodie Whittaker tunnetaan muun muassa roolistaan Doctor Who -sarjassa.