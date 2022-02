The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen puhuu lasten saamisen vaikeudesta tuoreessa Anna-lehden haastattelussa.

The Rasmuksen keulakuvana tunnettu muusikko Lauri Ylönen, 42, avaa yksityiselämänsä kipukohtia tuoreessa Anna-lehden haastattelussa. Vastikään kertaalleen isäksi tullut Ylönen kertoo, kuinka hänen kumppaninsa Katriina Mikkola sai peräti neljä keskenmenoa ennen kuin perheen esikoinen Ever sai alkunsa. Ylösen ja Mikkolan Ever-tyttö on nyt kolmen kuukauden ikäinen.

Pariskunnalla oli ennen uutta tulokasta jo yksi lapsi, nelivuotias Oliver.

– Halusimme kovasti vauvan vielä Oliverin jälkeen. Yritys kesti melkein kaksi vuotta, ja koimme neljä keskenmenoa. Oli raskasta, kun toivo nousi ja sammui niin monta kertaa. En usko, että mies voi täysin edes ymmärtää, mitä nainen käy kehossaan noissa tilanteissa läpi, rocktähti kommentoi Anna-lehden haastattelussa.

Näyttävä pariskunta on pitänyt yhtä jo pidemmän aikaa.

Ylönen kertoo haastattelussa kantaneensa huolta puolisostaan siitäkin syystä, että keskenmenoihin liittyy myös terveysriskejä. Suurten pettymysten keskellä hän yritti pysyä itse vahvana.

Yhteensä kolmen lapsen isä kertoo arvostavansa isyyttään entistä enemmän koettujen keskenmenojen jälkeen. Lisäksi hän haluaa kannustaa niitäkin pareja yrittämään raskautta, kenelle se on hankalaa.

– Usko oli loppua meilläkin monta kertaa. Nyt olen onnellinen, että emme luovuttaneet, Ylönen sanoo Annassa.

Kahden nuoremman lapsensa lisäksi Ylösellä on teini-ikäinen poika Julius, jonka hän sai vuonna 2008 ollessaan suhteessa laulaja Paula Vesalan kanssa.

Paula Vesala ja Lauri Ylönen avioituivat vuonna 2014, mutta ero koitti kahta vuotta myöhemmin.

Lauri Ylönen on ollut Katriina-kumppaninsa kanssa yhdessä viiden vuoden ajan ja pariskunta kihlautui viime jouluna. Nelihenkinen perhe asuu Havaijilla, jossa Ylönen tekee uraa musiikin parissa.

Nyt The Rasmuksesta tuttu laulajatähti on kuitenkin palannut Suomeen valmistautuakseen kevään mahdolliseen euroviisukoitokseen. Yhtye on yksi Uuden Musiikin Kilpailun -ehdokkaista, jotka kisaavat paikasta kevään 2022 euroviisuissa. UMK:n finaali käydään

The Rasmus kilpailee UMK:ssa kappaleellaan Jezebel, joka on tehty yhteistyössä maailmanluokan tuottaja-muusikko Desmond Childin kanssa. UMK-finaali käydään Turun Logomossa helmikuussa 26. helmikuuta ja kilvan voittaja nousee euroviisulavalle Italian Torinossa toukokuun toisena viikonloppuna.

Tiktakista tuttu Emppu on yhtyeen uusi vahvistus.

Liki 30 vuotta pystyssä ollut The Rasmus on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Suurin hitti In the Shadows rikkoi kesällä 100 miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa. Kappaleen ilmestyessä vuonna 2003 se nousi myyntilistojen kärkeen ympäri maailmaa.

Vuonna 1994 perustettu The Rasmus on julkaissut lukuisia albumeja, voittanut kasapäin musiikkialan palkintoja ja keikkaillut jo vuosia maailmalla.

Yhtyeessä puhaltavat nyt uudet tuulet, kun kitaristi Pauli Rantasalmi päätti lopettaa bändissä. Rantasalmen paikalla aloitti Tiktakissa uransa aikoinaan aloittanut Emppu Suhonen.

