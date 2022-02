Samu Haber saa ison yllätyksen tv-ruudussa – samalla paljastuu erikoinen seikka, joka lukee Haberin testamentissa

– Mun testamentissa lukee, että jos sä (Hector) oot vielä täällä kun mä en enää ole täällä, mä toivoisin, että sä tulisit mun muistotilaisuuteen esittämään juuri tän biisin, Haber sanoo Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -sarjassa.

Sunrise Avenue -yhtyeestä tunnettu muusikko Samu Haber on yksi MTV3-kanavan Laulu Rakkaudelle: Secret Song Suomi -sarjan uuden kauden ensimmäisen jakson osallistujista.

Sarjassa on ideana, että julkisuuden henkilöiden läheiset järjestävät heille yllätykseksi lauluesityksen tv-lähetyksessä. Jymäytettävänä olevat henkilöt eivät tiedä, kuka yllätyksen takana on tai mistä siinä on kyse.

Jos et halua nähdä juonipaljastuksia, älä lue artikkelia pidemmälle!

Täysin ymmällään oleva Haber kävelee lavalle jännittyneenä.

– Mä aina sanon, että mä tykkään yllätyksistä sikana, mutta sitten sillä hetkellä olen ihan, että glup. Mä olen mukamas tosi cool yllätysten kanssa, mies vitsailee.

Yllättäjä on Jan Hohenthal, joka on Samun ensimmäisiä bändikavereita teinivuosilta niiltä ajoilta, kun Sunrise Duo -bändi perustettiin. Se oli Sunrise Avenuen varhaisempi versio.

– Tutustuttiin joskus yläasteen aikana ja Samulla oli silloin hevibändi. Tein Samulle yhden biisin ja sanoin, että tekisitkö tähän tekstin. Samu oli tehnyt seuraavaan päivään mennessä tekstin valmiiksi. Siitä alkoi yhteinen biisien tekeminen, Hohenthal muistelee kameroille.

Kuvassa Samu Haberin teiniaikojen ystävä Jan Hohenthal.

Hohenthalia jännittää yllätys, sillä hän ei ole enää viime aikoina ollut paljon tekemisissä lapsuudenkaverinsa kanssa.

– Hirveen paljon me ei olla Samun kanssa näiden suurten suosion vuosien aikana nähty, hän myöntää.

Kun yllätys alkaa, lavalle astelee yksi Haberin kaikkien aikojen musiikki-idoleista, nimittäin 74-vuotias Hector eli oikealta nimeltään Heikki Harma. Hän esittää lavalla Mandoliinimies-kappaleen.

–Tässä tavallaan palataan juurille, kun Samulla on nyt yksi vaihe muusikkoudessa ja bändimielessä takana päin. Tämä on Samun näköinen biisi, Hector pohtii.

Kansainvälisesti menestynyt poprock-yhtye Sunrise Avenue ilmoitti lopettamispäätöksestään joulukuussa 2019. Yhtye vetää heinäkuussa 2022 jäähyväiskeikkansa Helsingin Olympiastadionilla. Keikkoja on jouduttu siirtämään jo kaksi kertaa koronan takia.

Haber itse on kertonut keskittyvänsä jatkossa suomenkieliseen soolotuotantoon. Hän on julkaissut jo kaksi suomenkielistä kappaletta sooloartistina.

Samu Haber Sanomatalossa marraskuussa 2019.

Haber liikuttuu tv-ruudussa silmin nähden Hectorin ja vanhan ystävänsä nähdessään. Hän paljastaa esityksen jälkeen erikoisen seikan, joka lukee hänen testamentissaan.

– Mun testamentissa lukee, että jos sä (Hector) oot vielä täällä kun mä en enää ole täällä, mä toivoisin, että sä tulisit mun muistotilaisuuteen esittämään juuri tän biisin, Haber sanoo.

Biisillä on Haberille tärkeä merkitys, sillä hän on pitänyt siitä yläasteikäisestä lähtien. Hohenthal ja Haber kuuntelivat sitä yhdessä nuorena. Hän kertoi tv:ssä kuunnelleensa Mandoliinimiestä aikuisiällä monet kerrat lenkkipolkujen varsilla omaa uraansa pähkäillessään.

– Ehkä syy siihen seisoo tässä, joka on yksi hienoimpia miehiä mitä maa päällään kantaa. Sä oot se syy, miksi mä aloin soittamaan akustista kitaraa ja aloin tehdä lauluja, Haber sanoo Hohenthalille.

–Sä opetit meille kaiken siinä alussa ja vedettiin sun biisejä siellä keikoilla. Sä muutit mun maailman ja mun elämän ja olen siitä ikuisesti siitä kiitollinen, Haber hehkuttaa lapsuudenystäväänsä ja halaa tätä lämpimästi.

Kulissien takana Hohenthal paljastaa, että Haberin äiti oli myös taustapiruna yllätyksen suunnittelemisessa.

Laulu Rakkaudelle: Secret Song Suomi MTV:llä ja C Morella 13. helmikuuta alkaen.