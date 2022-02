Janni Hussi kirjautui verkkopankkiin ja järkyttyi näkemästään – päätyivät Joel-puolison kanssa radikaaliin ratkaisuun

Janni Hussi kertoi suorassa radiolähetyksessä järkyttyneensä omista kulutustottumuksistaan.

Janni Hussi on jo pidempään kuulunut Radio Suomipopin suositun Aamulypsy-aamuohjelman vakio kokoonpanoon. Tällä hetkellä Hussi luotsaa ohjelmaa pääosin yhdessä Juuso Mäkilähteen ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hussi kertoo radiossa usein varsin avoimesti arjestaan ja siihen sisältyvistä erilaisista kommelluksista.

Tiistaina 8. helmikuuta Hussi kertoi suorassa radiolähetyksessä katsoneensa Rikkaat ja rahattomat -realityohjelmaa yhdessä puolisonsa Joel Harkimon kanssa. Ohjelmassa keskenään hyvin erilaista arkea elävät ihmiset vaihtavat kaiken päikseen viikon ajaksi. Käyttöönsä he saavat toistensa viikkobudjetit, jotka eroavat toisistaan joskus rajustikin.

Hussi kertoi radiossa inspiroituneensa ohjelmassa käytössä olleesta viikkobudjettimenetelmästä ja halunneensa sen vuoksi tarkistaa verkkopankista, paljon hän itse käyttää viikossa rahaa elämiseen ja arkensa pyörittämiseen. Verkkopankissa odotti kuitenkin karu näky.

– Päätin avata oman verkkopankin ja katsoa omaa kulutusta ja järkytyin. Toki siellä oli ollut sitten kaikenlaista kulua, Harppuunalla on ollut eläinlääkäriä ja röntgeniä ja muuta. Mutta aika paljon menee sellaiseen hömpänpömppään. Ei edes mitään shoppailua, mutta siellä on kaikkea lounassalaattia tuolla ja kahvia täällä ja wolttia tossa, Hussi selitti radiossa.

Hussi kertoi käyttäneensä rahaa muun muassa noutoruokaan, lounassalaatteihin sekä take away -kahveihin. Vaikka summat eivät ostohetkellä tunnu suurilta, ovat ne kuitenkin suuri kuluerä.

– Yhtäkkiä siitä tuleekin aikamoinen summa. Pikkusen liikaa ehkä, Hussi tunnusti.

Hussi ei radiossa kertonut tarkkoja summia. Verkkopankissa odottanut näky sai kuitenkin Hussin ja Harkimon tekemään radikaalin ratkaisun. Pariskunta päätti ottaa käyttöön ohjelmassakin esitellyn viikkobudjetoinnin ja erinäisten vaiheiden jälkeen summaksi valikoitui 80 euroa.

– Sillä pitää saada kaikki. Me mennään nyt sitten tällaisella kokeilulla. Mutta tosi mielenkiintoista testata, Hussi kertoi.

Hussi oli jo heti ensimmäisellä viikolla tehnyt erinäisiä huomioita omista kulutustottumuksistaan. Hän kertoi myös huomanneensa kuinka ruuan hinta on noussut ja kuinka paljon halvemmalla ruokaostokset voi tehdä, jos suuntaa hieman omaa lähikauppaa pidemmälle.

– Me jatketaan tätä ensi viikolla myös ja jatketaan samalla budjetilla, koska meillä on kaapeissa jo tavaraa. Sitten kun ollaan vanhat rääpeet syöty pois, niin sittenhän me päästään kunnolla testaamaan, mihin se raha riittää, Hussi selitti juontajakollegoilleen.

Hussi ja Harkimo kihlautuivat syksyllä.

Syksyllä kihlautuneet Janni Hussi, 30, ja Joel Harkimo, 31, ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Pariskunta rakentaa parhaillaan yhteistä omakotitaloa Sipooseen.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Juuso Mäkilähteen ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Ennätystehdas, Suurin pudottaja ja Koti koiralle.