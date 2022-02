Helsinkiläinen Aksinja, 29, sai tarpeekseen rutiköyhästä arjestaan – teki rajun päätöksen ja muutti Espanjaan

Kehitysmaatutkimusta opiskellut Aksinja vaihtoi viikoksi koteja varakkaan osakesijoittajan kanssa Rikkaat ja rahattomat -sarjassa. Nyt pari vuotta myöhemmin jopa hänen kotimaansa on vaihtunut.

29-vuotiaan Aksinja Lyjinan elämä näyttää nykyään hyvin erilaiselta kuin pari vuotta sitten Rikkaat ja rahattomat -sarjan kuvausten aikaan. Aksinja nähtiin sarjassa keväällä 2020, kun hän opiskeli yliopistossa kehitysmaatutkimusta ja kituutti pikkuruisella opiskelijabudjetilla yksiössään Helsingissä.

Tarjoilijan töitä opintojensa ohella tehneellä Aksinjalla oli ohjelman aikaan käytössään vain 68 euroa viikossa, eikä hänellä ollut varaa ostaa edes talvitakkia. Vapaa-aika kului palapelejä kasaten, sillä hän ei omistanut tv:tä eivätkä rahat riittäneet harrastuksiin.

Tällä hetkellä Aksinja elää täysin erilaista arkea, sillä hänen tulonsa ovat moninkertaistuneet ja hän muutti puoli vuotta sitten Espanjan auringon alle.

– Elämäni on muuttunut ihan täysin: rahatilanteeni on muuttunut, opiskelijastatukseni on muuttunut ja jopa kotimaani on muuttunut, Aksinja kertoo IS:lle.

Aksinjan suuri elämänmuutos alkoi, kun koronapandemia valtasi maailman ja hänen opintonsa siirtyivät etäopetukseen. Aksinja huomasi nopeasti, ettei kotoa käsin opiskelu ollut häntä varten.

– Se ei sopinut minulle yhtään. Kotona artikkelien lukeminen ei ollut yhtä opettavaista kuin istua koulussa professorin luennoilla.

Heinäkuussa 2020 Aksinja sai ystävänsä avustuksella 1,5 kuukauden kesätyöpestin IT-alan yrityksestä. Työ sujui hyvin, ja pian Aksinja päätti tehdä radikaalin päätöksen.

– Jätin yliopisto-opinnot kesken, päätin panostaa uraan IT-alalla ja muutin Etelä-Espanjaan, hän kertoo.

Aksinjan kesätyö vaihtui pysyväksi työpaikaksi, ja nyt hän työskentelee Data specialist -tittelillä tekoälyä kehittävässä yrityksessä. Aksinja tekee töitä etänä Espanjasta käsin ja asuu yhdessä israelilaisen poikaystävänsä kanssa vuokrakaksiossa, jossa on oma, suuri piha.

– Arki on täällä tosi kivaa. Täällä eletään koronasta huolimatta suht normaalia elämää. Voin olla pihalla paljon, ja joka päivä paistaa aurinko.

Aksinja kotitalonsa edessä Espanjassa. Erityisen hyvältä uudessa kotimaassa tuntuvat rento elämänasenne ja aurinko.

Työelämään astumisen myötä Aksinjan taloustilanne muuttui valtavasti. Nykyään hänen tulonsa riittävät kaikkeen tarvittavaan ja rahaa jää myös säästöön ja matkustamiseen.

– Tuntuu hyvältä, että rahaa on enemmän. Elämänlaatuni on noussut, mutta olen myös yrittänyt kerryttää säästöjä ja maksan takaisin opintolainaani.

Tulevaisuudessa Aksinja aikoo panostaa uraansa IT-alalla. Hän toivoo voivansa edetä työssään, ja suunnitelmissa on myös alan opinnot.

– Lähden mahdollisesti opiskelemaan jossain vaiheessa tietojenkäsittelytieteitä. Toivon mukaan voin myös jatkaa elämistä täällä Espanjassa.