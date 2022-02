Yksinhuoltajaäiti Michelle Laine, 40, kituutti 80 eurolla viikossa, eikä edes kodin lämmitykseen ollut varaa – 1. elokuuta elämä mullistui totaalisesti

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa nähty Michelle Laine löysi ohjelman jälkeen unelma-ammattinsa ja elää nyt täysin uudenlaista arkea.

Kaksi vuotta sitten Michelle Laineen, 40, elämä oli vaikeaa. Hän asui pienellä maatilalla Leppävirralla, opiskeli Iisalmessa kasvatusalaa ja pyöritti perhearkea kahden tyttärensä ja eläintensä kanssa.

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa nähtiin keväällä 2020, että Laineen perheen rahat olivat tiukilla ja viikossa käyttöön jäi vain 80 euroa. Aina ei ollut varaa edes polttopuihin, joilla kotitalon saisi lämpimäksi. Laineella oli tapana rakentaa kierrätystavarasta, syödä hävikkiruokaa ja etsiä löytöjä kirpputoreilta, jotta hän sai perheensä perustarpeet täytettyä.

Lue lisää: Leppävirtalainen yh-äiti Michelle kituuttaa 80 euron viikkobudjetilla – murtuu kyyneliin nähdessään, kuinka varakas perhe elää

Laine kertoo nyt IS:lle, että sarjan kuvausten jälkeen hänen elämänsä muuttui totaalisesti.

– 1.8.2021 elämäni muuttui melkein 100-prosenttisesti. Minulla oli ollut yli 15 vuotta haaveena kasvattaa maalla lapsia eläinten kanssa. Äitinä oleminen on minulle kaikki kaikessa, ja tänä päivänä saan olla perhekodin vanhempana ja teen lastensuojelutyötä, Laine kertoo onnellisena.

Laine työskenteli Rikkaat ja rahattomat -sarjan jälkeen osa-aikaisesti lastensuojeluyksikössä, ja pian hänen työnantajansa ehdotti sijaisperhetoimintaan mukaan lähtemistä. Palikat loksahtelivat paikoilleen, ja viime syksynä Laine pääsi aloittamaan unelma-ammatissaan.

– Muutin 60 neliön mökistä vajaan 1 000 neliön mökkiin kuuden lapsen äidiksi. Täällä on myös toinen perhevanhempi ja yhteisöllisyyttä. Enää ei ole sitä yksinäisyyttä, mitä koin rahattomana pikkumökissä korvessa asuessani.

Laineen kanssa perhekotiin muutti myös hänen nuorempi tytär, mutta perheen vanhempi tytär asuu nykyään jo omillaan ja opiskelee Kuopiossa.

Ennen uuden elämänsä alkua Laine joutui kuitenkin käymään pohjalla. Viime keväänä perheen 80 euron viikkobudjetti kutistui entisestään, sillä Laine oli aiemmin opiskellut liiton rahoilla, mutta niiden saaminen loppui. Laine putosi opintolainan ja toimeentulotuen varaan ja laskujen jälkeen käteen jäi vain muutama kymppi.

– Sukelsin yhteiskunnan pienituloisimpiin. Kerkesin kokea sen kaikista alimman tuloluokan ja tiedän, millaista on, kun rahaa ei ole oikeasti yhtään.

Laine joutui luopumaan lopulta jopa rakkaista hevosistaan, sillä niiden ylläpitoon ei yksinkertaisesti ollut enää varaa.

– Viime juhannuksena toimeentulotuesta annettiin kuukaudeksi rahaa 270 euroa. Siinä mietin, että ei tästä kovin suuria juhlia järjestellä, kun viikkobudjetti saattoi laskea jopa 40 euroon.

Tällä hetkellä Laineen taloustilanne on parempi kuin vuosikausiin. Hänellä on säännölliset tulot ja rahaa jää pitkästä aikaa myös jemmaan. Silti hän on jatkanut kirpputoreilla koluamista ja elää säästeliäästi.

– Tiedän luissa ja ytimissä, että ansaitsen kaiken tämän sen köyhyyden ja uurastamisen jälkeen, mitä olen joutunut käymään läpi.

– Raha tuo turvaa ja mielenrauhaa. Jos lapsellani menee toppahousut rikki, voin mennä kauppaan ja ostaa uudet saman tien. Ei tarvitse odottaa milloin universumi tuo minulle kirpputorille oikean kokoiset ja ehjät housut.

Michelle Laine kertoo löytäneensä unelma-ammattinsa lastensuojelun parista.

Nyt kun Laineen oma tilanne on kohentunut, haluaa hän auttaa muita. Rikkaat ja rahattomat -sarjan jälkeen Laineen perheelle lahjoitettiin muun muassa polttopuita ja he saivat myös pieniä rahallisia lahjoituksia. Laine haaveilee auttavansa jatkossa muita samalla tavalla.

– Olen äärettömän kiitollinen siitä, että joku auttoi siinä hetkessä minua, kun ei ollut rahaa. He kulkevat edelleen lämpimästi ajatuksissa mukana, Laine kertoo liikuttuneena.

Tulevaisuudessa Laine toivoo pääsevänsä myös matkustelemaan lastensa kanssa. Sinkkunaisella on lisäksi vielä yksi unelma, joka odottaa edelleen toteutumistaan.

– Olisihan se kiva löytää mieskin elämään, hän toteaa nauraen.