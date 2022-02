Prinssi Williamin suhde herttuatar Camillaan ei ollut aluksi helppo, mutta vuosien myötä prinssi on hyväksynyt isänsä puolison.

Kuningatar Elisabet, 95, järjesti todellisen yllätyksen 70-vuotishallitsijakautensa juhlapäivänä paljastamalla, että herttuatar Camillan tuleva kuninkaallinen arvonimi on kuningatarpuoliso.

Arvonimi on saanut osan briteistä jyrähtämään, mutta prinssi Williamin kerrotaan suhtautuvan asiaan käytännöllisesti. Sisäpiirin lähteet kertovat Daily Mailille prinssin osoittaneen tukensa äitipuolensa tulevaa kuningatarpuolison roolia varten.

Prinssi William ei ollut mukana tekemässä päätöstä, mutta suhtautuu kunnioituksella isoäitinsä ratkaisuun.

Prinssi Williamin ja herttuatar Camillan suhde ei ollut aluksi helppo, mutta vuosien avioliiton jälkeen välit ovat parantuneet.

Lähteet kertovat, että prinssi William olisi keskustellut isänsä prinssi Charlesin kanssa asiasta ja antanut siunauksensa asialle.

– Mikään tässä ei ole voinut olla helppoa hänelle, sisäpiirilähde sanoo lehdelle.

Prinssi Charlesin ja Camillan suhde on kestänyt vuosikymmeniä. Naimisiin he menivät vuonna 2005.

– Perheessä oli suuria kiistoja Charlesin ja Camillan avioliiton alkuaikoina, kunnes jokainen löysi paikkansa. Williamilla ei ollut kaikista paras suhde isäänsä silloin.

Prinssi William näki, että Camilla teki Charlesista onnellisen. Williamin suhteen isäänsä kerrotaan olevan parempi kuin koskaan ennen.

– Hän ei ole erityisen läheinen äitipuolensa kanssa, mutta he tulevat hienosti toimeen ja ovat kuin uusperhe. Hän myös arvostaa isoäitiään ja hänen arvioitaan enemmän kuin mitään maailmassa. Jos tämä on kuningattaren mielestä oikein, sitten se on oikein hänelle, lähteet kertovat prinssi Williamin ajatuksista.

Williamin kerrotaan edelleen ajattelevan, että hänen rooliinsa kuuluu puolustaa äitinsä, prinsessa Dianan, perintöä, ja puhua tämän saavutuksista ja siitä, miten häntä kohdeltiin.

– Mutta kuten sanotaan, aika on hyvä parantaja – monin eri tavoin, lähde sanoo.

Charlesin ja Camillan suhteen on kerrottu olevan kova pala kuningatar Elisabetille, joka yritti estää poikaansa eroamasta Dianasta viimeiseen asti. Tulehtuneet välit kestivät monta vuotta, mutta viime vuosina suhde on parantunut. Herttuatar Camillan saama oikeus kuningatarpuolison arvonimeen osoittaa, että kaksikon välit lienevät viimein paremmat kuin koskaan aiemmin.