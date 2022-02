Henkiset vaikeudet saivat Whitney Houstonin vajoamaan mustaan kuoppaan ja jäämään riippuvaiseksi päihteistä. Joutuiko laulaja elämään osittain kulissielämää?

– Näin Whitneyn kylpyammeessa ja menin paniikkiin. En ollut varma, oliko hän elossa vai kuollut.

– Vedin hänet pois vedestä ja yritin herättää hänet. Sen jälkeen kaikki oli aivan hullua. Se on hirvein asia, mitä elämässäni on ikinä tapahtunut. En koskaan unohda sitä. En koskaan.

Näin popsoulin kruunaamattoman kuningattaren henkivartija Ray Watson kuvailee Whitney Houstonin kuolemaa Mirror-lehden äskettäin julkaistussa harvinaisessa haastattelussa. Houstonin kuolinpäivästä tulee perjantaina 11. helmikuuta kuluneeksi kymmenen vuotta.

Whitney Houston oli ainutlaatuinen artisti, jonka levyjä on myyty jopa yli 200 miljoonaa kappaletta. Hänen kappaleitaan on kuunneltu Spotifyssa useita satoja miljoonia kertoja. I Wanna Dance With Somebody -hitillä on kuuntelukertoja yli 749 000 000 kertaa, Higher Love -kappaleella 656 000 000 kertaa ja ikimuistoisella I Will Always Love You -balladilla 452 000 000 kertaa. Hänen huikea uransa kesti yli 30 vuotta.

Samaan aikaan laulaja oli alkoholi- ja huumeriippuvainen.

Ruumiinavauksessa selvisi, että Whitney oli vajonnut kylvyssä veden alle saatuaan sydänkohtauksen. Sydänkohtaus johtui ainakin osittain vuosia jatkuneesta kokaiinin käytöstä. Verenkierrosta löytyi myös jälkiä marihuanasta ja reseptilääkkeistä.

Matkustetaan ajassa hetkeksi 80-luvun alkuun New Yorkiin. Elettiin yökerhojen kulta-aikaa: hip hop- ja tanssimusiikkikulttuuri löivät 70- ja 80-luvun taitteessa lujaa läpi kaupungissa, joka ei nuku koskaan. Neonvalojen loisteessa juhlittiin kuin viimeistä päivää Kool & The Gangin ja Flashdance-elokuvan soundtrackin tahtiin. Baarien sisäilma täyttyi sakeasta tupakansavusta.

Täällä nuoren Whitneyn ura alkoi. Menestynyt laulajaäiti Cissy Houston kuljetti enkelinäänistä tytärtään esiintymään 12-vuotiaasta lähtien kapakoihin ja yökerhoihin. Aluksi Whitney lauloi taustoja, mutta kehittyi nopeasti ja sai vallata lavan myös yksin.

18-vuotias herkkä nuori poseerasi mallina valokuvauksissa ja muun muassa Seventeen-lehden kannessa. Samalla hän teki kovasti töitä aloittaakseen oman laulajanuransa äitinsä jalanjäljissä.

Portit menestykseen aukenivat osittain onnekkaan sattuman kautta. Kykyjenetsijä näki Whitneyn baarissa Manhattanilla ja suositteli häntä menestyneelle musiikkituottajalle Clive Davisille.

– Gerry Griffith, kykyjenetsijä, joka oli minulla Aristalla töissä, sanoi nähneensä nuoren naisesiintyjän, jota piti hyvin erityisenä, Davis muistelee Clive Davis: Elämämme soundtrack -dokumentissa.

– Menin Sweet Waters -nimiselle klubille katsomaan häntä. Olin ällistynyt. Yksi hänen lauluistaan oli The Greatest Love of All. Hän löysi laulusta enemmän merkitystä kuin säveltäjätkään tajusivat siinä olevan.

Whitney Houston ja laulajaäiti Cissy Houston.

Grammy-palkittu tuottaja otti Whitneyn siipiensä suojaan. Amerikkalaisten mieliin painui, kun Davis esitteli nuoren kyvyn Good Morning America -ohjelman lähetyksessä.

– Se on hänen luontainen viehätyksensä. Sitä joko on tai ei ole, kuuluisa tuottaja mainosti suojattiaan tv-ruudussa.

Violettiin puhvihihaiseen puseroon pukeutunut Whitney asteli lähetyksessä lavalle ja lauloi mikrofoniin. Esityksen jälkeen studioyleisö puhkesi raikuviin aplodeihin ja juontaja pomppasi tuolistaan hurmioituneena antamaan laulajalle innostuneen poskisuudelman.

Näissä tunnelmissa alkoi Davisin ja Whitneyn yli 29 vuotta kestänyt äärimmäisen läheinen yhteistyö. Davis valikoi Whitneylle sopivia kappaleita, hankki tämän tiimiin tuottajia ja takasi näkyvyyden julkisuudessa. Hän oli mukana tuottamassa Whitneyn lähes kaikkia albumeita.

Enkelinäänisen tytön uraan panostaminen oli vaivan väärti. Whitneyn satumainen menestys laulajana sinetöi Davisin oman aseman musiikkialalla vertaansa vailla olevana tuottajalegendana.

Helmikuu 1986. Kuvassa Jermaine Jackson, Valerie Simpson, Clive Davis, Whitney Houston ja Nickolas Ashford.

Miksi äärettömän lahjakas laulaja vajosi mustaan kuoppaan, käytti toistuvasti päihteitä ja jäi riippuvaiseksi niistä?

Selittäviä tekijöitä on useita. Väitteiden mukaan Whitneyn lapsuus oli traumaattinen. Oma äiti vietti paljon aikaa kiertueilla ja lapsuudenkodissa oli turvatonta.

Oscar-palkitun elokuvantekijän Kevin Macdonaldin vuonna 2018 ilmestyneessä Whitney-elokuvassa käsitellään näitä kipukohtia. Elokuvassa kuvataan Houstonin perheen äänekkäitä bileitä, jotka jatkuivat aamun pikkutunneille pienten lasten läsnäolosta huolimatta. Elokuvassa annetaan ymmärtää, että Whitney saattoi joutua lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi kotonaan.

– Hänessä oli aina jotain häiriintynyttä. Hän ei koskaan vaikuttanut olevan kotonaan omissa nahoissaan, Macdonald analysoi Vanity Fairin haastattelussa elokuvan julkaisun aikaan.

– Hän vaikutti ikään kuin aseksuaalilta erikoisella tavalla. Hän oli kaunis nainen, mutta ei koskaan erityisen seksikäs. Olen keskustellut ja tehnyt kuvauksia henkilöiden kanssa, jotka ovat joutuneet lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, ja hänen eleissään oli joitain, joka muistutti minua sen kaltaisesta kutistumisesta; itsevarmuuden puutetta fyysisessä olemuksessa, joka tuntui siltä, että ehkä se johtuu siitä, Macdonald selitti.

Whitney Houston ja Bobby Brown vuonna 2000.

Syyllistä laulajan pahaan oloon on etsitty Whitneyn lähipiiristä. Whitney tapasi vuonna 1989 musiikkipiirien pahan pojan Bobby Brownin. Pariskunnan molempien osapuolten urat roihusivat tuohon aikaan liekeissä. Kaksikko hullaantui toisiinsa täysin. Naimisiin he menivät heinäkuussa 1992, ja tytär Bobbi Kristina syntyi seuraavan vuoden maaliskuussa. Bobbi Kristinan karu kohtalo onkin oma tarinansa.

90-luvun alusta lähtien huhuttiin, että musiikkialan superparin myrskyisässä rakkaudessa olisi ollut väkivaltaa ja pettämistä. Näin myös todella oli.

Bobby Brown on myöntänyt julkisuudessa, että ei kyennyt vastustamaan syliinsä jatkuvasti heittäytyneitä naisia, vaan antoi ”testosteronin ottaa vallan”.

Niin ikään Whitney on myöntänyt, että suhteessa oli väkivaltaa.

– Hän läimäytti minua kerran, mutta hän itse sai tällin päähänsä kolme kertaa minun toimestani, Whitney ilmoitti Oprah Winfreyn haastattelussa vuonna 2009.

Whitney Houston, Bobby Brown ja tytär Bobbi Kristina Disneylandissa vuonna 2004.

Kenties isoin ratkaisemattomaksi jäänyt mysteeri liittyy Whitneyn seksuaalisuuteen. Oliko avioelämä osittain kulissia?

Jo 30 vuotta sitten lähtivät kiertämään huhut, että laulaja olisi ollut rakastunut henkilökohtaiseen avustajaansa Robyn Crawfordiin. Robyn ja Whitney tunsivat toisensa teini-iästä lähtien. Kolme vuotta vanhempi Robyn oli Whitneyn paras ystävä vuosien ajan.

Ex-puoliso Bobby Brown kertoi vuonna 2016 omassa Every Little Step -kirjassaan, että Whitneyn seksuaalisuus olisi ollut osasyy laulajan henkisiin vaikeuksiin. Brown antoi ymmärtää, että heidän avioliittonsa auttoi Whitneytä ylläpitämään mielikuvaa heteroudestaan.

Brown syytti Whitneyn lähipiiriä eli tämän perhettä ja musiikkimoguli Davisia.

He eivät antaneet hänen elää sellaista elämää kuin hän olisi halunnut. He vaativat häneltä täydellistä imagoa, että hän olisi joku, joka ei ollut. Siksi he halusivat Robynin ulos, Brown kirjoitti.

Crawford julkaisi muistelmateoksen vuonna 2019, jossa hän kertoo, että ystävyksillä tosiaankin oli romanttinen ja fyysiseksi edennyt suhde 80-luvun alussa.

Me halusimme olla yhdessä. Mutta sitten Whitney sanoi, ettei suhteemme voisi enää olla fyysinen. Hän sanoi, että se tekisi matkastamme vieläkin vaikeamman.

Hän sanoi, että jos ihmiset saisivat tietää meistä, he käyttäisivät sitä meitä vastaan. Ja 80-luvulla se tuntui juuri siltä. Joten pidin sen salaisuutena ja löysin lohtua hiljaisuudestani, Crawford kirjoitti.

Whitney esiintymässä vuonna 1998.

Whitney Houston julistettiin kuolleeksi Beverly Hilton -hotellissa 11. helmikuuta 2012 kello 15.55 paikallista aikaa. Hän oli kuollessaan 48-vuotias.

Samaan aikaan hotelliin valui vieraita Clive Davisin järjestämään Grammy-gaalan etkotapahtumaan. Davis ei perunut juhlia hotellilla Whitneyn kuolemasta huolimatta. Elämän täytyy jatkua, tuottaja sanoi syyksi.

Siinä Brown oli oikeassa, että piiri supertähden ympärillä oli kuolemaan asti hyvin pieni. Ruumiin löytänyt henkivartija Ray Watson oli Whitneyn managerin Pat Houstonin veli. Pat puolestaan oli ja on edelleen naimisissa Whitneyn velipuolen Gary Garland-Houstonin kanssa. Nykyään 88-vuotias Cissy-äiti oli loppuun asti lähellä tytärtään.

Watson kertoo Mirrorissa tienneensä Whitneyn päihteiden käytöstä, mutta ei kokenut sopivaksi puuttua siihen.

– Joskus arvasin sen hänen olemuksestaan (että hän on käyttänyt huumeita). Tarkistin, että hän on kunnossa ja pidin häntä tarkemmin silmällä, Watson sanoo.

– En kuitenkaan koskaan nähnyt hänen ottavan huumeita, emmekä puhuneet siitä asiasta. Hän ei koskaan käyttänyt niitä minun edessäni, kunnioituksesta. Emme puhuneet siitä ja annoin asian olla.

Lähteitä: New York Times, Vanity Fair, BBC, Guardian, CNN, Mirror