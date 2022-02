Jippu joutui erikoisen "laihdutusvalmisteen" mainoskasvoksi – 40 kiloa tiputtanut laulaja otti yhteyttä poliisiin

Laulaja on joutunut nettihuijareiden kohteeksi ja varoittaa seuraajiaan.

Laulaja-lauluntekijä Jippu kertoo Instagramissa joutuneensa nettihuijareiden uhriksi. Laulajan nimellä myydään Facebookissa laihdutusvalmisteeksi väitettyä tuotetta.

Jippu varoittaa nyt seuraajiaan huijauksesta ja kertoo ottaneensa yhteyttä poliisiin.

– HUOMIO!!!!!!!!!! Joku mainostaa tällaista huijausta nimelläni Facebookissa. En ole ikinä syönyt tätä, enkä tiedä mistä on kyse. Olen ottanut yhteyttä poliisiin, laulaja ja evankelista kirjoittaa.

Samassa päivityksessä suuren elämäntapamuutoksen tehnyt laulaja huomauttaa, ettei painonpudotukseen ole vippaskonsteja. Jipun mukaan jotkut hänen faneistaan ovat hairahtaneet huijaukseen.

– Multa on kysytty, miten olen laihtunut 40kg, niin ihan vain syömällä normaalisti. Inboksi täyttyy ihmistä, jotka etsivät helppoa tapaa laihduttaa ja tämä huijaus on mennyt läpi. Ihmiset rakkaat, ei ole mitään ihmepillereitä. On vain kärsivällinen elämäntapamuutos!

– Tämä siis ei liity mitenkään minuun. En saa selville henkilöitä tän takana mutta yritän!!! Älkää uskoko tällaisia juttuja muutenkaan!

Julkisuuden henkilöitä hyödyntäviin huijauksiin voi törmätä sosiaalisessa mediassa. Muutama vuosi sitten Apulannan rumpali Sipe Santapukki joutui Facebookissa mainostettavan virtuaalivaluuttahuijauksen keulakuvaksi. Vuonna 2020 puolestaan näyttelijä Jasper Pääkkösen nimissä yritettiin levittää valeuutista, jossa lupailtiin keinoa äkkirikastumiseen.

