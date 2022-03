Bachelor-sarjan pakan totaalisesti sekoittava Tuomas, 32, kertoo, mikä sai hänet lähtemään mukaan ohjelmaan – tällaista naista hän etsii

Tuomas Lahti on Bachelor-sarjan toinen unelmien poikamies.

Bachelor 2022 -sarjassa koetaan todellinen jymy-yllätys, kun hulppeisiin puitteisiin Rodokselle astelee toinen Bachelor. Forssasta kotoisin oleva Tuomas Lahti, 32, pölähtää paikalle etsimään rakkautta samojen kaunottarien joukosta, joita Timo Harvey, 32, on päässyt jo aiemmin deittailemaan.

Tuomaksen saapuminen paikalle sekoittaa pakan täysin, sillä Timo ja naiset eivät tienneet hänen tulostaan etukäteen. Tuomas sen sijaan oli saanut jo aiemmin kuulla, ettei hän olisi ohjelman ainoa Bachelor.

– Se asetelma oli tosi outo. Se oli todella jännittävää, eikä se ole missään nimessä luontevaa, että on tuollainen kilpailuasetelma sekä naisten kesken että meillä toisen Bachelorin kanssa, hän kertoo IS:lle.

Kesken kauden toisena Bachelorina paikalle saapuminen oli Tuomakselle äärimmäisen jännittävä. Hän kertoo stressanneensa asiaa etukäteen, mutta lopulta kaikki sujui yllättävän hyvin.

– Pelkäsin sitä, kun tulen sinne kesken kaiken, että siellä on tapahtunut jo erinäisiä asioita ja syntynyt tunteita, mutta kun tulin paikalle, minut otettiin vastaan tosi hyvin. Se teki tilanteestani todella paljon miellyttävämmän ja helpomman. Jännitys suli siinä vaiheessa pois.

– Myös Timo suhtautui minuun onneksi todella hyvin. Hän oli vastaavanlaisella asenteella kuin minäkin, että meillä on omat matkamme ja reilut mahdollisuudet tutustua näihin naisiin.

Timo ja Tuomas kamppailevat samojen naisten huomiosta Bachelor 2022 -sarjassa.

Markkinointia opiskellut ja IT-järjestelmien parissa projektipäällikkönä ja esihenkilötehtävissä työskentelevä Tuomas kuvailee itseään rennoksi tyypiksi, joka ei suhtaudu elämään liian vakavasti.

– Se on myös yksi syy, miksi päätin lähteä mukaan Bacheloriin, hän sanoo.

Tuomas päätyi tv:n unelmien poikamieheksi sattuman kautta, kun kaveri vinkkasi hänestä sinkkumiesten perään kyselleelle tuotannon jäsenelle. Tuomas ei ollut koskaan ajatellut lähtevänsä mukaan mihinkään tosi-tv-ohjelmaan, sillä ne eivät tuntuneet omalta jutulta.

– Siinä sai käydä aikamoisen pohdiskelun läpi, että onko tämä hyvä juttu. Puhuimme siitä hyvän kaverini ja perheeni kanssa, että kannattako tähän lähteä. Ennen kaikkea mietin pitkään sitä, että uskallanko lähteä mukaan.

Tuomasta mietitytti erityisesti se, miten häneen suhtaudutaan ja millaisia vaikutuksia ohjelmalla voi olla hänen elämäänsä.

– Mietin paljon sitä, mitä sitten tapahtuu, kun asia tulee julki ja voiko se julkisuus vaikuttaa jollakin tapaa omaan elämääni. Pohdin myös sitä, että olenko sen Bachelor-tittelin arvoinen ja miten naiset suhtautuvat minuun.

Tuomaksen mukaan hän on ihan tavallinen tyyppi ja siksi Bachelor-tittelin kantaminen omilla harteilla mietitytti. Hän kertoo elävänsä ”ihan tavallista ja vähän tylsää aikuisen arkea” pääkaupunkiseudulla. Hän pelaa rugbya ja liikkuu paljon.

– Käyn töissä, urheilen ja vapaalla näen kavereita. Elän hyvin tavanomaista elämää tällä hetkellä.

Tavallinen arki tuntuisi Tuomaksen mukaan paremmalta, jos olisi joku, jonka kanssa sen voisi jakaa. Hän etsii Bachelorista itsevarmaa ja älykästä naista, joka olisi myös leikkimielinen. Itseään ei saa ottaa liian vakavasti ja yhdessä pitää olla hauskaa.

– Tykkään olla parisuhteessa ja haluan löytää myös parhaan ystävän. Sellaisen kumppanin, jonka kanssa pystyy juttelemaan niitä elämän vakavampia asioita ja jakamaan arvoja, mutta toivon myös sitä, että on hauskaa sen toisen kanssa ja että vitsit ja huumorintaju kolahtavat.

Ennen ohjelmaan osallistumista Tuomas ehti olla sinkkuna kolme vuotta. Hän kertoo deittailleensa välillä aktiivisesti, mutta suhteet eivät jostain syystä lähteneet koskaan kunnolla lentoon. Hän saattoi viihtyä jonkun seurassa muutaman kuukauden, mutta sitten juttu kuivui kasaan.

– Olen ollut suht aktiivinen deittimarkkinoilla siinä mielessä, etten ole halunnut jäädä vain kotiin odottamaan. Välillä on ollut kivaa, kun on löytynyt naisia, joista on tullut sellainen olo, että tämä on sellaista mitä haen, vaikkei juttu olekaan sen pidemmälle edennyt.

Bachelorissa Tuomas sai ympärilleen suuren lauman kauniita naisia. Tilanne tuntui varsinkin aluksi kummalliselta.

– Se oli todella outoa. En ole tottunut sellaiseen tilanteeseen, että pöllähdät sinne yli kymmenen naisen porukan keskelle ja siitä huomiosta aletaan kamppailla puolin ja toisin.

Bachelor-kuvausten jälkeen Tuomasta on mietityttänyt se, miltä naisten kanssa käydyt hyvin syvällisetkin keskustelut näyttävät tv:ssä.

– Mitä pidemmälle siellä mennään ja tunteet alkavat kehittyä ja niistä puhutaan, niin totta kai se on outoa, että kohta kaikki näkevät sen.

– Mutta se oli älyttömän ainutlaatuinen kokemus, eikä varmasti elämässä tule enää mitään vastaavaa vastaan.