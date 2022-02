Yksi Farmi Suomen kisaajista käy heti muiden hermoille – jo ensimmäisessä jaksossa karu käänne

Farmi Suomi alkaa 12. helmikuuta Nelosella ja Ruudussa.

Tosi-tv-sarja Farmi Suomi käynnistyy jälleen Etelä-Savossa, Pieksämäen Sipilän maatilalla.

Nelosen tiedotteessa todetaan, että kilpailijoita kohtaa heti farmille kävellessä jättiyllätys: vain 12 farmilaista saa paikan kilpailussa. Farmille saapuu kuitenkin 14 julkisuudesta tuttua kasvoa, eli kaksi heistä tippuu heti kättelyssä.

– Mä olin niin innoissani, mutta sitten siihen tulee se kyltti. Oon sen verran katsonut realityohjelmia ja ollut niissä mukana, että tuli suoraan sanoen kakka housuun. Se ois paskinta paskaa, että mä olen odottanut tätä koko kesän ja sitten mä en saisi olla edes yötä täällä, juontaja Cristal Snow kauhistuu.

– Ollaanko me vaan tultu tänne käymään, ja sitten osa lähtee kotiin? Se tuntuu musta aika julmalta jopa, toimittaja Sanna Mämmi analysoi.

Kun Farmi Suomen juontaja Susanna Laine saapuu paikalle, pelin henki paljastuu koko porukalle. Susanna vahvistaa, että kaikki paikalla olijat ovat vielä tässä vaiheessa kokelaita, ja pysyvän farmilaisen statuksen ja oman puukon saa vain kilpailujen kautta.

Heti ensimmäisessä jaksossa aletaan Nelosen tiedotteen mukaan hiomaan myös pelitaktiikoita. Yksi farmilaisista pistää muiden silmään, mutta ei hyvässä mielessä.

Jo toisena päivänä useampi kilpailija on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei laulaja Tauski osallistu maatilan askareihin samalla tavalla kuin muut.

– Tauski vaikuttaa mukavalta, mutta pakko sanoa, en ole nähnyt, että Tauski tekee yhtään mitään täällä. Tai no ehkä pari kertaa se on käynyt hakemassa marjoja itselleen tai pyörinyt tuossa pihalla, Henny Harjusola lataa.

– Mun on pakko sanoa, että kaikki me ollaan mun mielestä aika samalla viivalla, paitsi yksi, joka on Tauski. Sillä on jännä jonkin sortin Tauskin auktoriteetti, eikä hän kyllä omatahtoisesti täällä paljon hommia teekään, jos nyt sanotaan ihan rehellisesti, sisällöntuottaja Gogi Mavromichalis toteaa.

Tauski ärsyttää muita kisaajia.

Kaksinkertainen tosi-tv-voittaja Kristian Heiskari havahtuu Tauskin puuhiin samalla, kun pohtii omaa pelitaktiikkaansa.

– Tarvis saada noita vahvoja pois, niin sitten ois ihan helppoa toi loppu. Jos tässä ensimmäisen viikon aikana saisi kaikki vahvat pois, niin vois pyöriä näiden muiden apinoiden kanssa täällä, jos nyt näin voi sanoa. Jaaha, Tauski tappaa hanhet siellä…

Hanhien kaakatukseen havahtuu myös Cristal Snow. Häntä kismittää, ettei Tauski pidä kiinni yhteisesti sovituista asioita.

– Me ollaan oltu täällä alle 24 tuntia, ne päätti ottaa ankat pois tuolta aitauksestaan ja sitten Tauski rupes tekemään täällä sellaista, että näin niitä paimennetaan ja hanhet oli ihan paniikissa. Et sä mikään hanhikuiskaaja oo, Tauski, Cristal napauttaa kameroille.

Farmi Suomen uudelle kaudelle osallistuvat burgerimies Akseli Herlevi, kauneusalan yrittäjä ja somevaikuttaja Henny Harjusola, tosi-tv-voittaja Kristian Heiskari, juontaja Cristal Snow, sisällöntuottaja Gogi Mavromichalis, malli ja yrittäjä Kelly Kalonji, somevaikuttaja Maiju Voutilainen, muusikko Tauski Peltonen, artisti Sani Aartela, vapaaottelija Teemu Packalén, ex-keihäänheittäjä Taina Ojaniemi, taideasiantuntija Pauliina Laitinen, poliitikko Atte Kaleva ja toimittaja Sanna Mämmi.

Farmi Suomen uusi kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 12.2. klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen media ja Ruutu-palvelu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.