Korona vaikutti supersuositun Grand Designs Suomi -sarjan kuvauksiin – tuotanto paljastaa kulisseissa muhivat haasteet

Grand Designs Suomen ensimmäiset rakennuskohteet ovat pian muuttovalmiita.

Moni arkkitehtuurin ja tv-viihteen ystävä hypähti innosta, kun MTV3-kanava kertoi tuovansa maailmalla supersuosioon nousseen Grand Designs -ohjelman Suomeen.

Sarjan juontajana nähdään tunnettu arkkitehti, arkkitehtitoimisto JKMM:n toimitusjohtaja Samppa Lappalainen, joka on suositun ohjelman Suomi-versiosta haltioissaan.

– Tämä on ikoninen sarja ja monien mielestä maailman paras arkkitehtuuriohjelma. Monilla faneilla on varmasti kovia odotuksia Suomi-version suhteen. Pitäisi ehkä osata jännittää tai stressata, mutta olen lähinnä innoissani, että pääsen seuraamaan kiinnostavia projekteja, tutustumaan upeisiin ja rohkeisiin ihmisiin, Lappalainen kommentoi viime vuoden puolella.

Ohjelman juontaja Samppa Lappalainen toivoo voivansa ohjelmassa välittää katsojille arkkitehtuurin ilosanomaa.

Vaikka iso osa uutuussarjan käänteistä on yhä salaista tietoa, ohjelman tekijät paljastavat, että kunnianhimoiset rakennusprojektit ovat jo hyvässä vauhdissa.

– Ohjelmaan valitut rakennusprojektit on saatu aloitettua ja ne ovat kaikki tällä hetkellä vähintään maatyövaiheessa. Viivästyksiä on tullut, mutta tällä hetkellä kaikki kohteet etenevät haasteista huolimatta, kertoo ohjelman ohjaaja Jaakko Kangas.

Grand Designs Suomessa tullaan näkemään useampia rakennusprojekteja, mutta niiden tarkkaa lukumäärää ei ole vielä paljastettu. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Ohjelmantekijät kertovat, että muutama kohde on vielä etsinnässä. Ohjaaja Jaakko Kankaan mukaan haastavinta on ollut löytää sellaisia kohteita, joita ei oltu ehditty vielä aloittamaan.

– Moni rakentaja on herännyt viimeistään maatöiden jälkeen siihen, että tämä meidän kohteemmehan voisi sopia Grand Designsiin. Ohjelmassa kuitenkin pyritään seuraamaan kohdetta ihan alusta saakka, Kangas selittää.

Ohjelmaan valitaan mukaan sellaisia rakennuskohteita, joista ei puutu kunnianhimoa, mutta joihin liittyy myös tv-viihteen kannalta kiinnostava tarina. Kattauksen tuli olla myös riittävän monipuolinen, ohjaaja kertoo.

– "Grand" ei missään nimessä tarkoita pelkästään euromäärällisesti kallista vaan haemme tekijöidensä näköisiä kohteita. Sellaisia, jotka ovat rakentajien intohimoprojekteja ja joissa heidän sielunsa on mukana. Toki erikoiset sijainnit ja epäkonventionaaliset ratkaisut ovat tärkeitä Grand Designsissa.

Oman lisämausteensa ohjelmaan tuo koronapandemia, jonka vaikutuksia ei voi olla huomaamatta ohjelman Suomi-versiossakaan. Jaakko Kankaan mukaan pitkiltä koronan aiheuttamilta viivästyksiltä on kuitenkin tähän mennessä vältytty.

– Yksikään työmaa ei ole pysähtynyt kuin maksimissaan viikoksi. Eniten korona on näkynyt rakennusmateriaalien ja tekijöiden hinnannousuina. Budjetteja on kyllä käyty useaan otteeseen läpi ja tilanne on varmasti ollut rakennuttajista raastavaa.

Grand Designs Suomen ensimmäiset kohteet ovat muuttovalmiita alkavan kevään aikana, mutta sarjan ensi-esitykseen saattaa vielä mennä tovi.

Ohjaajan mukaan tilanne on haastava niin ohjelman rakentajille kuin ohjelman tuotannollekin. Todennäköistä on, että osa rakennuksista valmistuu vasta ohjelman käynnistyessä.

– Tämä on ensimmäinen ohjelma, jota olen yli 20-vuotisen urani aikana tehnyt, jossa aikataulua ei käytännössä ole. On vain elettävä tilanteen mukaan ja oltava koko ajan yhteyksissä rakennuttajiin. Haastavissa projekteissa on niin monta ketjua, joista yhdenkin katketessa vaikutukset voivat tuntua laajasti koko projektissa.

Grand Designs Suomi nähdään MTV:n kanavilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.